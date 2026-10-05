立法會議員．葛珮帆｜從堅決反對到堅決打擊　對台方針與時俱進

來稿作者：葛珮帆議員



在慶祝中華人民共和國成立77周年招待會上，習近平主席在講話中指出：「要深化兩岸交流合作，堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。」這是繼今年《政府工作報告》將涉台表述從堅決反對「台獨」分裂調整為堅決打擊「台獨」分裂勢力之後，最高層面對台論述的又一次重要升級。回顧去年國慶招待會，習近平主席的表述是堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。



從「反對」到「打擊」，一詞之變，意涵深遠「反對」側重於立場表達，是一種態度宣示；「打擊」則指向實際行動，蘊含着更為明確的手段指向和更強的威懾意味。這一變化並非孤立的修辭調整，而是對當前台海形勢深刻變化的戰略回應。國台辦發言人此前已就類似措辭變化作出明確闡釋：「『台獨』挑釁愈甚，我們打擊愈烈。」這表明，大陸對台政策工具箱中「打擊」的權重正在實質性上升，對「台獨」分裂勢力的容忍閾值正在趨近於零。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（廖雁雄攝）

王滬寧在六部門國慶招待會上的致辭同樣體現了這一精神。他表示，「我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊『台獨』分裂勢力、反對外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。」值得注意的是，王滬寧的致辭將打擊「台獨」與「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」「堅持一個中國原則」和「九二共識」置於同一邏輯鏈條之中，形成了從戰略指引到政治基礎再到具體行動的完整閉環。

兩篇講話均將「反對外部勢力干涉」與「打擊『台獨』分裂勢力」並列提出，這一表述結構本身就揭示了一個重要判斷：「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力之間存在着相互勾連、互為倚仗的關係。

近年來，外部勢力干涉台灣問題的力度和頻度不斷升級。美國此前宣布向中國台灣地區大規模出售武器，總額逾110億美元，規模為歷史之最，裝備中還包括大量進攻性武器。與此同時，美方部分人士持續施壓台灣方面通過高額軍購預算，試圖將台灣進一步綁上外部勢力的戰車。民進黨當局則甘當「棋子」，大肆揮霍台灣同胞的血汗錢用於軍購，讓台灣淪為任人擺佈的籌碼。國防部新聞發言人已明確表示，民進黨當局「倚外謀獨」不過是在自我安慰，甘當「棋子」難逃「棄子」宿命。

習近平主席和王滬寧在國慶講話中重申「反對外部勢力干涉」，是對外部干涉勢力的嚴正警告。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何企圖「以台制華」的圖謀，都是對中國主權和領土完整的嚴重侵犯，必將遭到堅決反制。

和平發展與堅決打擊的辯證統一。值得深入領會的是，兩篇講話在強調「堅決打擊」的同時，都沒有放棄「深化兩岸交流合作」「推動兩岸關係和平發展」的表述。習近平主席明確指出要「推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」，王滬寧也強調要「深化兩岸交流合作和融合發展。」這體現了對台方針中「軟」與「硬」的辯證統一：對廣大台灣同胞，始終秉持「兩岸一家親」理念，以交流合作增進福祉、以融合發展凝聚認同；對極少數「台獨」分裂分子和外部干涉勢力，則以「堅決打擊」劃出不可逾越的紅線。

這種「兩手抓」的策略並非矛盾，而是相輔相成。深化兩岸交流合作和融合發展，是在為和平統一積累民意基礎和社會條件；堅決打擊「台獨」分裂勢力，則是在為和平發展清除障礙、劃定邊界。正如新時代黨解決台灣問題的總體方略所揭示的，推進祖國統一是一項系統工程，既需要「團結廣大台灣同胞」的耐心與誠意，也需要「打擊分裂勢力」的決心與能力。

島內媒體對大陸涉台表述的「逐字解讀、逐句研判」，恰恰說明台灣社會對大陸政策信號的高度敏感。從「反對」到「打擊」的措辭升級，島內各方應當已經清晰地接收到了這一信號：大陸對「台獨」的耐心正在加速消耗，和平統一的大門始終敞開，但「台獨」分裂的窗口正在迅速關閉。

在民族復興進程中完成祖國統一大業。習近平主席在講話中強調，「實現中華民族偉大復興勢不可擋」。祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求，也是不可或缺的重要標誌。當前，2026年正值「十五五」規劃開局之年，習近平主席在講話中要求「實現十五五良好開局。」國家綜合實力的持續提升，為解決台灣問題、實現祖國完全統一提供了更為堅實的物質基礎和戰略支撐。

王滬寧在致辭中指出，「十五五時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期，」並將對台工作置於這一大局中加以部署。這提示我們，推進祖國統一不是孤立的議題，而是與全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興緊密交織的系統工程。國家越發展、越強大，解決台灣問題的手段就越豐富、底氣就越充足。

站在新中國成立77周年的歷史節點上重溫兩篇講話，可以清晰地看到一條貫穿其中的主線：以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，絕不坐視外部勢力干涉中國內政。堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業，是歷史大勢所趨、民族大義所在、人心所向所歸。我們堅信，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，海內外中華兒女團結一心，祖國完全統一的歷史任務一定能夠實現。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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