北上飛鴻｜一柱水炮如何被兩岸共同改寫成「政治表演」？

北上飛鴻｜田暢



10月1日，國慶假期第一天，東沙海域的一柱高壓水，迅速燒成兩岸社群的共同熱點。台灣海巡署雲林艦對越界大陸漁船「金鯊」噴水驅離，官方強調依法、依SOP、兼顧人道；大陸民間則幾乎一致解讀為「民進黨當局在國慶當天挑釁」。這場原本可能被視為例行執法的行動，為何能在短短數日內成為今年國慶假期裏熱度最高的兩岸事件？答案不在水柱本身，而在時機、畫面與兩岸各自內部政治需求的精密疊加。



為什麼這次水炮特別刺眼？

東沙群島距離台灣本島超過400公里，卻處在香港、台灣與南海之間的重要位置。兩艘大陸漁船在東沙限制水域內下錨作業，雲林艦三次廣播無效後，先對空示警30秒，再朝駕駛艙噴水90秒，「全程避開甲板人員」。漁船起錨後失去動力，海巡全程戒護、送熱食、拖離限制水域，最終交由大陸工作船接手。這是標準的低致命性執法流程，過去在東沙、澎湖等地並非首次。問題在於：為什麼這次特別刺眼？

大陸社群的憤怒並非單純針對「水炮」，而是針對「國慶當天」。許多貼文直接用「欺負自己人」「開炮式驅離」來形容，把畫面剪輯成「高壓攻擊」的視覺衝擊。這種情緒背後，是長期累積的「台灣對大陸漁民態度變強硬」敘事。事實上，海巡署近年確實在升級東沙巡防——大型艦艇常態部署、對越界小舟從驅離改為強勢扣留，已查扣多艘。硬件與政策同步收緊，本是因應灰色地帶壓力與生態保護的必要調整，但一旦發生在敏感節日，就容易被解讀成政治表態。

傳統漁區定義分歧引發政治操作

部分民進黨的立委轉發影片高呼「稅金花在這裏，爽！」，支持者叫好「該噴就噴」，彷彿這柱水成為「守住底線」的證明。官方則努力把焦點拉回程序正當與事後人道，試圖避免被貼上「挑釁」標籤。然而，在11月地方選舉前夕，綠營確實有誘因強調「即便外部環境不利，政府仍有能力維護自身利益」。這不是陰謀論，而是選舉政治的常態：把一次海上執法轉化為「對中強硬」的選票語言。

更深層的問題在於，兩岸對「傳統漁區」的認定早已分裂。對大陸漁民而言，那片海域是祖輩作業的水域；對台灣而言，那是主權與限制水域的邊界。當一方堅持「歷史與事實」，另一方堅持「依法驅離」，衝突就只會重複發生。水炮只是工具，真正的燃料是雙方都把單一事件政治化：大陸民間需要「被挑釁」來宣洩情緒，台灣部分政治勢力需要「強硬執法」來證明決心。

演算法將執法升級成政治表演

這正是最危險的地方。一次未造成傷亡、事後還提供熱食的執法行動，卻能迅速被放大成「態度轉變」的象徵。畫面的視覺衝擊遠大於事實本身，社群演算法再把情緒推向極端。結果是，雙方都更難退讓——台灣若示弱，會被批軟弱；大陸若升級，又可能給綠營更多操作空間。北京這次回應相對克制，或許正是因為看到了這一點：在選舉前避免衝突升溫，才是更精準的盤算。

東沙的高壓水柱終會退去，但被它點燃的情緒不會。當執法本身成為政治表演，當節日成為敘事戰場，兩岸在海上的每一次接觸，都更接近誤判的邊緣。真正需要被討論的，不是水炮噴了幾秒，而是我們是否還願意承認：在主權與漁權的長期分歧尚未解決之前，任何「例行執法」都可能被雙方共同改寫成「挑釁」。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

