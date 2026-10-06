區議會議員．林詠欣｜十五五規劃下航天與創科的青年「雙軌階梯」

來稿作者：林詠欣



國家「十五五」規劃明確提出加快建設航天強國、科技強國，香港首份五年規劃亦把創科發展列為戰略重點。最新公布的2026年全球創新指數顯示，香港排名升至全球第14位、亞洲第5位，其中「創新基礎設施」全球第4、「高等教育」全球第3。這些數字說明香港有底子，但青年能否真正搭上國家航天與創科的快車，關鍵在於有沒有一條清晰的上樓梯。



作為南區區議員，我在社區前線接觸不少青年和家庭；作為大灣區青年協會創會會長，我在推動青年認識大灣區、到內地交流實習的會務中，最常聽到的一句話是：「我想試，但不知從何入手。」航天、人工智能、衛星應用聽起來很遠，機會雖多，資訊卻零散。五年規劃和施政報告提出航天專題內地培訓、中科院高端科研實習名額增加、金融專題實習計劃等，正是要為青年開一扇門。但「去過」不等於「走進去」。交流的深度，不只是行程的深度，更是關係和參與的深度。

我認為，香港青年的航天與創科之路，需要「雙軌階梯」。一條向外，通往國家航天與創科前沿；一條向內，扎根社區真實場景。

向外，就意味着要善用大灣區和內地科研資源。國家航天工程、商業航天、衛星數據應用、人工智能等領域，正需要香港青年的國際視野和基礎科研能力。香港的大學科研水平在國際排名前列，這是我們的優勢。透過實習、培訓和聯合項目，讓青年接觸真實的科研與產業場景，才能把好奇心變成志向。

向內，社區就是最好的磨練場。南區有臨海地理、有社區網絡、有長者和小商戶。航天科技不應只停留在實驗室，也可以落地社區：遙感技術可協助防災，導航數據可優化交通，人工智能可改善長者關懷。青年在地區前線學會解決真實問題，將來走進國家航天或創科團隊，才會帶着實幹本領，而不是遊客心態。

要讓這條雙軌階梯真正發揮作用，我提出三點建議：

第一，讓交流的熱度留得住。交流結束之日，往往是熱情冷卻之時。建議設立航天與創科交流的後續跟進機制，讓參加過內地培訓或實習的青年，成為下一批青年的引路人，形成「過來人帶新血」的循環。大灣區青年協會等民間平台可以發揮網絡作用，建立青年人才庫，把一次性的交流變成持續的連結。

第二，讓投入得到制度承認。目前不少交流活動屬單次形式，青年參加完便無以為繼。建議與大專院校商討，為具深度、具規模的航天與創科交流設立學分轉移機制，納入學習檔案；在職青年則可將交流經歷納入僱主認可的培訓時數或專業資歷記錄。當制度承認青年的投入，深度交流才會從額外活動變成成長的一部分。

第三，讓更多青年找到地區創科這扇門。施政報告提出在地區推行青年培訓計劃及「工作影子」安排，我認為參加資格不妨更有彈性，不應只限於尖子或大學生。在職青年有職場歷練，非在學青年有社會經驗，同樣能為地區創科應用帶來價值。南區可以先行先試，讓青年在區議員辦事處、社區中心參與科技應用項目，把航天與創科種子撒播到社區每個角落。

向外闖航天創科，是擁抱國家發展的廣闊機遇；向內守社區，是服務市民、磨鍊本領的實在現場。兩者並行不悖，正是「一國兩制」下香港青年的獨特舞台。十五五規劃與香港五年規劃已經搭好階梯，接下來，就看青年如何拾級而上。今天踏出第一步的青年，明天就有望成為既能建設香港、又能貢獻國家的棟樑。

作者林詠欣是南區區議員、大灣區青年協會創會會長。



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