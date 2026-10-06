立法會議員．方國珊｜科技賦能走進社區　香港創科更要改善民生

來稿作者：方國珊議員



近日，一部由本地團隊研發的「洗水缸機械人」開始在公共屋邨試用。這看似只是屋邨管理上的一項小改變，背後卻帶出一個值得思考的問題：香港發展創科，最終要為市民帶來什麼？筆者認為，科技賦能的意義，不應只體現在一串科研數據或多少個國際獎項，而在於科技能否真正走出實驗室，走入屋邨和社區，解決居民與前線工友每天面對的實際問題。



立法會議員方國珊。（湯致遠攝/資料圖片）

清洗水缸就是一個好例子。水缸屬於密閉空間，以往主要依靠工友親身入內清掃。按照勞工處指引，密閉空間可能存在缺氧、有毒氣體、過熱甚至液體湧入等風險，職業安全要求極高。由香港智能建造研發中心（HKCRC）開發的洗水缸機械人，今年5月起已在滿東邨、海盈邨及麗瑤邨試用，具備高壓清洗、吸污、消毒及導航等功能。若機械人能代替工友進入高風險環境完成主要工作，大幅減少工友暴露於危險環境的時間，這正是科技改善民生最直接的價值。

類似的改變亦正在其他社區出現。在將軍澳善明邨，近期亦嘗試利用無人機清洗大廈外牆。過去高樓外牆清洗並不容易，往往涉及搭棚和高空工作，成本高之餘亦會對居民造成滋擾，部分位置因此難以經常清洗。無人機正好提供了一個新可能：過往外牆累積的污漬、酸雨痕跡等，可透過科技協助處理，同時減少搭棚成本及工人在高空工作的風險。當施工難度和成本降低，外牆清潔便有條件由過去較難頻密進行，逐步走向定期、恆常保養。當然，現階段無人機在水壓、清潔死角、續航能力等方面仍有優化空間，但科技正是在真實社區中反覆使用和改良，才得以成熟。

除了高危工作，科技在提升日常社區管理效率方面亦大有可為。例如，房屋署正逐步在公共屋邨試行「非接觸式智能門禁系統」，將軍澳的善明邨正是區內首個實施新門禁系統的公共屋邨。筆者早前亦曾在西貢區議會上，促請房屋署進一步在區內其他屋邨推行智慧門禁系統。這類科技不僅能提升屋邨的安全性，更能優化居民的日常生活體驗，是科技落地社區的重要一環。

比起技術本身，我更關心這些經驗能否建立一套「科技賦能社區」的恆常機制。

香港從不缺科研人才和創意，最難的一步往往是從「研發成功」走到「社區敢用」。政府的角色不應只是撥款，更應主動提供應用場景，讓科研團隊在真實環境下面對實際工況和居民需求，令技術在測試中不斷完善。下一步，政府可定期盤點各部門和公共屋邨有哪些高危、重複、人手緊絀，甚至因成本和技術限制而長期難以處理的工作，主動向本地科研機構和創科企業「出題」。

洗水缸、洗外牆只是開始。地下管道檢測、斜坡監測、渠務清理、樓宇外牆檢查，以至升降機槽維修等，只要涉及高空、狹窄或危險環境，都值得研究引入機械人、無人機和智能感測器。對將軍澳等人口密集、高樓林立的社區而言，科技更不應長期停留在試點。當成效和安全性得到驗證後，政府應研究擴大應用，並在採購制度上為成熟技術創造落地條件，帶動房協、私人屋苑及物業管理業界採用。

讓機械人「落水」，讓無人機「上樓」，讓科技真正走入屋邨、走進社區。科技賦能的價值，不在於科技有多「高」，而在於能否走得夠「深」——深入社區、改善民生。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員、西貢區議員、工程師。



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