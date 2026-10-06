來稿｜博爾索納羅之子領先大選　中巴互信或再面臨考驗

來稿作者：高松傑



巴西10月4日舉行大選，總統選舉首輪投票結果顯示，前總統博爾索納羅之子、現任參議員弗拉維奧·博爾索納羅得票領先現任總統盧拉，但未能過半，兩人將於10月25日進入第二輪投票再次較量。表面上看，這是巴西國內左右兩大陣營的又一次對決；但筆者認為，這場選舉的意義遠不止於巴西內政，它同時牽動拉美地緣格局、金磚機制團結，以及中國在關鍵礦產與多極秩序中的戰略利益。



首輪投票右翼勢力全面告捷

在超過99%的已點算選票中，弗拉維奧獲約47.1%選票，盧拉獲約45%選票，兩人需要進入次輪投票。弗拉維奧對結果表示滿意，稱巴西希望改變；盧拉則認為自己可以贏得首輪投票，並表示將從明天起展開新一輪拉票活動，同時警告弗拉維奧將為國家帶來不穩。

然而，更值得關注的是右翼勢力的整體表現。博爾索納羅派系普遍報捷：其次子卡洛斯及妻子米歇爾分別贏得參議院席位，幼子雅伊爾·雷南（Jair Renan）躋身眾議院；前基建部長戴福瑞塔斯（又譯：塔西西奧·德弗雷塔斯）成功連任聖保羅州州長。在目前已選出的54名參議員中，有34位來自右翼或極右勢力。筆者認為，這意味着即便盧拉最終贏得總統寶座，他在國會推動重大立法時仍將面臨巨大阻力，巴西政治版圖的右轉趨勢已不容忽視。

次輪投票盧拉或有翻盤窄路

本月25日將進行第二輪投票，今次選舉被視為左右翼之爭。分析指民調本來落後的弗拉維奧在首輪投票得票超出預期，預計他可吸納首輪被淘汰的右翼候選人選票，在次輪投票勝算較高。若他當選總統，預計巴西會靠攏美國，他亦曾承諾會跟中國維持務實的經濟關係。筆者認為，這一承諾恰恰說明，即便右翼上台，也難以完全無視中國作為巴西最大貿易夥伴的現實；但「務實經濟關係」並不等於政治互信，更不意味着巴西不會在戰略層面配合美國。

另外，10名候選人參與了首輪投票，其中三人表示不會支持任何1名候選人。弗拉維奧和盧拉將必須向這些選民以及下次棄權的選民呼籲。巴西每四年舉行一次大選，投票是強制性的。無合理理由未能投票者將面臨小額罰款，但這並不能阻止不願參與的人棄權。周日的總統大選首輪投票錄得28年來最高的棄權率，超過3,340萬名選民，即21.08%，比上次大選的3,270萬名選民未有投票有所增加。分析人士表示，盧拉可能透過提高三個高於平均水平棄權率的人口最多州份——聖保羅、米納斯吉拉斯州和里約熱內盧——的投票率，來開闢一條狹窄的勝利之路。

筆者認為，高棄權率反映巴西選民對傳統政治的不滿，這既是盧拉爭取翻盤的空間，也是弗拉維奧鞏固優勢的變數。若盧拉無法有效動員這三州的棄權選民，次輪投票的勝算將進一步向弗拉維奧傾斜。而右翼一旦全面執政，其對華政策將更難受到國內左翼力量制衡。

右翼對華政策的三重危害

第一重危害，是在關鍵礦產領域切斷中國供應鏈。 一份被曝光的競選文件顯示，弗拉維奧的競選團隊曾向美國副總統萬斯創立的保守派團體展示一項「反華稀土計劃」，提出如果弗拉維奧當選，巴西將停止向海外出售原礦，不再「在結構上依賴中國的加工鏈」，轉而與美國合作，為美國提供人工智能、國防和能源轉型所需的原材料。弗拉維奧本人更公開宣稱：「巴西是美國打破對中國關鍵礦產依賴的解決方案。」巴西擁有全球第二大稀土儲量，這一計劃一旦實施，將直接衝擊中國在關鍵礦產加工領域的主導地位。

第二重危害，是推動巴西疏遠金磚機制、瓦解多極秩序。 博爾索納羅家族公開歡迎所謂的「唐羅主義」——一種把拉丁美洲視為美國「後院」的主張，其核心目標就是掏空巴西在多極秩序中扮演的角色，推動巴西疏遠中國。弗拉維奧一直在探討推動巴西加入美國主導的「美洲之盾」安全倡議，並提議同華盛頓建立長期稀土及關鍵礦產夥伴關係。一旦巴西這個金磚創始成員國向右轉，金磚機制的凝聚力將受到嚴重削弱。

第三重危害，是壓縮中巴政治互信空間。 博爾索納羅家族在疫情期間曾多次對中國進行污名化攻擊，導致中巴關係出現建交以來最嚴重的外交風波。如果弗拉維奧上台，即便由於經貿紐帶難以徹底「脫鉤」，中巴關係也很可能滑向「政冷經熱」的狀態——經貿合作繼續，但政治互信和外交對話空間被大幅壓縮，不排除巴西在美壓力下調整對「一帶一路」倡議的態度。

筆者認為，這三重危害並非孤立存在，而是相互交織：關鍵礦產是經濟槓桿，金磚機制是制度平台，政治互信則是基礎土壤。一旦右翼勢力同時在這三個層面發力，中國在拉美的戰略空間將面臨系統性擠壓。

美國因素使得門羅主義回歸

值得注意的是，巴西右翼勢力的崛起並非純粹的內生現象，外部力量的介入正在成為關鍵變量。美國總統特朗普10月1日表示，正密切關注巴西大選，稱巴西「非常重要」、「這是一場非常重要的選舉」，但未表明支持任何一名總統候選人。與此同時，三名美國民主黨參議員已致信國務卿魯比奧，敦促美政府避免干預巴西選舉進程。然而，特朗普政府此前多次被爆出持續介入巴西內部政治。自特朗普重返白宮、高舉美國稱霸西半球的門羅主義以來，拉美出現明顯右翼浪潮，巴西被視為特朗普門羅主義在拉美的最後目標，最後一塊南美拼圖。

筆者認為，這一背景至關重要。特朗普政府對巴西的「關注」絕非外交禮節，而是戰略佈局的一部分。從「美洲之盾」倡議到稀土供應鏈重組，從支持右翼候選人到打壓左翼政權，美國正試圖將巴西納入其對華遏制體系。民主黨參議員的擔憂恰恰印證了干預的真實性——當美國內部都有人警告「避免干預」時，說明干預已經發生或正在發生。巴西若淪為門羅主義的「最後一塊拼圖」，不僅意味着拉美多極力量的進一步削弱，更意味着中國在西半球最重要的合作夥伴之一可能被美國戰略綁定。

不能因經貿紐帶低估政治風險

當然，我們也需要冷靜看到，巴西右翼的對華強硬立場存在現實制約。中國是巴西最大的貿易夥伴，巴西對華大豆、鐵礦石出口佔其總出口的相當比重。有分析指出，即便弗拉維奧當選，巴西在經貿上仍將維持與北京的緊密連結。博爾索納羅家族在2019年至2022年執政期間，雖然競選時反華言論激烈，但上台後仍不得不派團訪華、擴大經貿合作。弗拉維奧本人亦曾承諾會跟中國維持務實的經濟關係，這說明完全「脫鉤」並不現實。

但筆者認為，今天的國際環境已與2019年截然不同。特朗普政府正通過「美洲之盾」倡議系統性強化對拉美的控制，美國資本已進入巴西稀土領域，對華遏制已從貿易層面上升為戰略層面的供應鏈戰爭。在這種背景下，巴西右翼勢力的政治野心與美國的戰略需求正在形成危險的合流。因此，不能因為經貿紐帶的存在，就低估政治風險的累積速度。

面對這一局勢，筆者認為中國應未雨綢繆、多措並舉：一是持續深化與巴西農業、礦業等務實利益集團的合作，築牢經貿「壓艙石」；二是加強與巴西地方州政府的直接合作，以地方合作對沖聯邦層面的政治風險；三是密切關注巴西右翼與美方在稀土、安全等領域的互動，及時評估風險、制定預案；四是加強與拉美其他國家及多邊機制的協調，防止巴西右轉產生多米諾骨牌效應。

巴西大選第二輪投票即將在10月25日舉行，結果將深刻影響拉美地緣格局的走向。筆者認為，無論最終誰勝出，巴西右翼勢力的崛起都已成為一個長期變量，而美國門羅主義的回歸更使這一變量充滿對抗性。中國需要以更精細、更前瞻的戰略布局加以應對，既要守住經貿基本盤，也要在政治與安全層面築起防火牆。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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