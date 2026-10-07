來稿｜北京「打擊台獨」三管齊下　台灣還剩下多少底牌？

來稿作者：楊華勇



從「反對」到「打擊」，不是修辭遊戲，而是對台工作語法的換軌。它把原來偏重立場宣示的「反獨」，推進到偏重後果執行、對象鎖定和可追溯問責的「打獨」。但這條線不能只按字面讀成戰爭前奏，也不能輕描淡寫說成只是換個詞。更准的說法是：北京正在把台海政策從防禦性話語，升級為一套帶行動指向的複合型威懾系統——法律上有齒，經濟上有壓，軍事上有演訓閉環，外交上把美日軍售與區域同盟一併打包進「外部干涉」框架。



官方涉台表述升級

由反對轉為打擊

表述升級的官方脈絡：三次落點，一次定錨。把2026年三個節點連起來看，信號非常清楚。

3月政府工作報告涉台部分寫明：「深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」7月建黨105周年大會，習近平講話重申：「堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。」9月30日國慶77周年招待會，涉台表述再次落地：「要深化兩岸交流合作，堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。」

對比上一年政府工作報告的「堅決反對『台獨』分裂行徑和外來干涉」，2026年換成「堅決打擊『台獨』分裂勢力，反對外部勢力干涉」，主語從抽象行徑收束到「勢力」，動詞從「反對」升到「打擊」。

從「堅決反對」到「堅決打擊」，體現遏制「台獨」分裂的全面升級，更注重從行動上對挑釁予以迎頭痛擊。「反對」是姿態，回答的是「我態度如何」。「打擊」是動作，回答的是「我會做什麼、對誰做、用什麼做」。

法律經濟軍事層面

開啟三層執行空間

它至少打開三層執行空間。

第一層，法律追責具體化。​「反對」不指向具體人，「打擊」天然指向「勢力」——組織、金流、輿論節點、政治人物、周邊智庫、跨境聯動網路。國台辦系統和司法機關可以把「反獨」轉化為個案：通緝、限制入境、切斷關聯企業、凍結可追索資產、阻斷協力廠商服務鏈。中紀委網站引述專家解讀已經點出，這表明反對「台獨」已從立場宣示轉為實際行動，並延伸到制度與法律層面，依法追究製造分裂的行為。

第二層，經濟脅迫常態化。​不是全面斷鏈，而是精準脫鉤：對特定綠營金主、媒體鏈、軍購遊說網路、青年軍動員組織，用准入、採購、通關、金融通道、赴陸經營資格做槓桿。平時不掀桌，但隨時能捏住痛點。

第三層，軍事演訓從威懾變預案。​「反對」階段，繞島、拒止、警告是主菜；「打擊」階段，演訓科目會更多覆蓋封控、點穴、斬首式威懾、海空域即時管控、對外援通道壓制。不是宣佈開戰，而是把「真打」的程式一遍遍跑熟，讓對手每次誤判都要付學費。

反對外部干涉並列

壓縮台北操作空間

並列「反對外部勢力干涉」才是外交主菜。單純打「台獨」勢力，是內政法理問題；把「打擊台獨」和「反對外部勢力干涉」並列，就是戰略問題。

賴清德當局的「倚美謀獨」被抽掉一層。對台北來說，措辭升級最直接的壓力不是嚇唬，而是壓縮操作空間。賴清德當局過去的安全敘事是：美國挺台=軍售持續=以武謀獨有底。現在美方自己把140億美元案按下，特朗普又講過不希望台灣獨立、不會為台遠渡9,500英里打仗，島內輿論立刻炒成「美國牌被抽掉」。

但「打擊」不等於「開戰」：三個未變前提。第一，和平發展的表述還在。三處表述都保留「推動兩岸關係和平發展」「推進祖國統一大業」。這說明主軸仍是「以打促統、以壓促變、以融促心」，不是「以打代統」。

第二，法律與灰色手段優先。「打擊」首先落地的，會是通緝令、制裁名單、金流切斷、媒體與智庫關聯排查、特定人物入境限制，而不是導彈時序。

語言升級從來只是前奏。北京這次把前奏唱了三遍，下一步看執行，不看修辭。對台北，是避戰空間被削薄；對華府，是干涉成本被重估；對區域，是台海從「潛在危機」被釘成「常態高壓區」。這才是「從反對到打擊」背後最實的戰略部署：不急着動手，先把動手的理由、工具、同盟反制邏輯和內部動員全部預熱好。等下一次危機到來，北京要做的不是重新說服自己，而是直接撥動已經合上的開關。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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