立法會議員．洪錦鉉｜ 搭建官商對話橋樑　讓五年藍圖惠及工商

來稿作者：洪錦鉉議員

香港首份五年發展規劃，搭配2026年施政報告，為香港未來五年勾劃清晰發展路徑，堅持「有效市場、有為政府」，鞏固「四中心、一高地」優勢，推進北部都會區建設，深化大灣區協同發展，為各行各業打開全新機遇窗口。日前，筆者以立法會議員兼民建聯工商事務發言人身分，邀請商務及經濟發展局副局長陳百里與中小企代表交流，八十多位來自不同工商團體的企業主到場交流，拆解五年規劃與施政報告的政策細節。筆者期待這場面對面的交流會，是把宏觀藍圖連接基層商界的務實嘗試的開始。



作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯工商事務發言人，城市智庫主席。（直播截圖）

中小企是香港經濟的根基，佔本地企業絕大多數，承載大量就業崗位，亦是城市經濟活力的源頭。然而中小企資源有限，面對外圍經濟起伏、營運成本壓力、數碼轉型與市場拓展等重重挑戰，往往難以細讀篇幅浩繁的政策文件，容易形成資訊落差。不少企業主關心，五年規劃的宏大布局，以及施政報告推出的各項支援措施，如何落實到日常營運之中；北部都會區的產業布局、大灣區市場開拓、政府資助計劃、融資與品牌支援，怎樣才能為中小企所用。今次逾八十位企業主撥冗赴會，正反映中小企對政策資訊的渴求，亦顯示商界對香港「由治及興」的前景抱有真切期盼。

五年規劃為香港定下中長期發展框架，引領香港深度融入國家發展大局，持續發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，北部都會區構建全新產業與生活圈，為企業提供新的發展空間與合作場景。而2026年施政報告則推出一系列針對商界的落地舉措，優化中小企市場推廣資助、簡化企業融資流程、協助企業數碼化升級、拓展內地及東南亞市場，幫助中小企減輕負擔、把握商機。宏觀藍圖定方向，年度施政抓落實，兩者相輔相成。但再好的政策，若未能傳達到業界、聽不到業界真實痛點，便容易流於紙上，難以生根。

是次活動，由議員充當官民之間的橋樑，邀請政府官員直接與中小企面對面交流，促成行政、立法與業界三方互動。一方面，官員走出辦公室，親身聆聽中小企的困難，掌握政策推行時的實際障礙，令政策制訂更貼地；另一方面，企業主可以直接向副局長提問，解開政策疑團，理解政府支援計劃的申請門檻與適用範圍，把宏觀規劃轉化為企業可部署的營商策略。立法會議員的職責，不單在議會內審議法案，更要持續聯繫業界，把商界意見帶入政策討論，同時向業界解讀政府施政，擔當雙向傳聲的角色，這正是良善管治的體現。

當然，一場交流會只是起點。要讓五年規劃真正惠及中小企，後續仍要持續跟進，整理業界提出的意見，推動各部門優化執行細節，降低中小企申請各項支援的行政門檻，持續幫助中小企把握大灣區、北都發展帶來的機遇。香港經濟要邁向高質量發展，中小企的活力至關重要。

特區政府要繼續堅持「有效市場、有為政府」，多搭建這類面對面的交流平台，縮減政策與業界之間的距離。誠如特首國慶酒會致辭引用：「積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也。」官、商、議同心協力，方能讓五年發展藍圖落地生根，讓廣大中小企共享香港由治及興的成果，鞏固香港經濟長遠穩定發展。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯工商事務發言人，城市智庫主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

