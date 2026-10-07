立法會議員．文頴怡｜專業服務再升級　變局中尋新定位

來稿作者：文頴怡議員



近年港人北上消費逐漸常態化，從餐飲、購物、美容，以至牙科診治等專業服務，背後原因不難理解，一是兩地價格有明顯差距，二是交通日趨便利，加上內地服務種類多元化，市民自然會在比較不同地區的性價比後作出選擇。這種轉變對香港不少行業造成競爭壓力。然而，每一次市場變化，往往亦是重新審視自身定位、開拓新發展空間的契機。尤其對專業服務界而言，港人跨境消費的模式，可以視為推動行業升級轉型的動力。過往每當香港面臨發展挑戰，港人總能在變局中找到出路。由製造業轉型至金融及服務業中心，由區域城市發展成國際都會，成功緣於港人一直堅守的專業水平、國際視野、制度優勢，以及勇於創新的精神。



選委界立法會議員文頴怡。（立法會）

香港專業服務多年來聞名國際，在法律、醫療保健、會計等領域建立了良好聲譽。隨着內地城市快速發展、人才持續匯聚，大灣區整體專業服務水平不斷提升，市場局面早已不再是香港一枝獨秀。如今香港需要思考的並非如何與鄰近城市在價格上競爭，而是如何進一步發揮自身獨特價值。

無可否認，香港的租金、人力及營運成本高於內地，靠價格競爭既不現實亦難持久。香港專業服務真正的優勢，一直在於專業知識、實務經驗和優質服務。因此，進一步邁向高端化、專業化和增值化，才是真正出路。

令人鼓舞的是，不少專業人士早已積極求變，透過持續進修提升服務水平。許多專業團體均要求從業員完成持續進修課程，確保知識與時並進，而更重要的是將學習成果轉化為新的專業能力，開拓更多元和更具專業深度的業務範疇。

以視光師為例，近年香港不少配眼鏡店舖已經由單純提供驗光，發展至全面眼科檢查服務，協助顧客及早發現潛在眼疾並轉介治療，例如高度近視人士年紀漸長後更容易出現視網膜穿孔等問題，若能及早發現並接受適當治療，便可大幅降低病情惡化風險。此類服務建基於知識、經驗及專業判斷，價值遠超一般商品所能衡量。

這種在原有服務基礎上增值的方式借得其他專業服務行業借鏡。隨着大灣區發展日趨成熟，市場對高端專業服務的需求有增無減，例如跨境商業糾紛仲裁、財富管理、企業融資、數字資產合規服務，以至操作先進醫療器械等，都需要深厚的專業知識和實務經驗。這些服務的競爭着眼點從來不是價低者勝，而是可靠度和專業性。

除了人才和知識，香港另一項難以取代的優勢是制度信任。香港各個專業界具備嚴格的自我監管機制，確保從業員的質素達到認可水平，更重要的是由專業過失招致的損失，客戶都可以向監管機構要求賠償。

以法律行業為例，香港所有執業律師都受香港律師會監管，若因為律師專業過失導致客戶蒙受任何損失，客戶都可循機制向律師事務所追討賠償。即使面對突發事故，仍有健全的保險與補償機制，若律師事務所因無法支付賠償而倒閉，香港律師會設有強制性專業責任保障計劃與賠償基金。類似制度亦存在於其他專業領域之中，所以客戶購買的不只是服務本身，更是背後的專業責任、監管制度及權益保障。這種由整個行業共同承擔風險，並以高度制度化保障客戶權益的模式，正是鄰近地區少有的優勢。

如今北上消費已在改變市場，但不代表香港專業服務的優勢正在消失。相反，新的市場環境正促使行業向更高層次發展。專業人士不必因為競爭加劇而失去信心，現階段應重新審視自身定位，把重點放在高端化、專業化和國際化。只要從業員主動求變，透過持續進修來拓展業務範疇，提供更深入的增值服務，香港的專業服務仍有條件在新市場格局中保持優勢。

作者文頴怡是港區全國人大代表，第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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