園遊．杏林｜一文破解流感疫苗迷思　 快快打針共築健康防線

園遊．杏林｜鄭世業醫生



明天 (10月8日) 是二十四節氣中的「寒露」，代表深秋正式來到。俗語有云「寒露寒露，遍地冷露」，日照時間開始縮短，寒氣漸生。每年到了這個時候，也不禁有點擔心，因為氣溫驟降時，正代表流感與其他呼吸道疾病高發季節亦悄然而至。



作為家庭醫學門診醫生，最希望看到廣大市民能做好健康管理，小心預防疾病，而非患病後才尋醫治病。可是，在門診診症過程中，仍然遇到不少市民對注射流感疫苗存有各種疑惑，甚至誤解——

「醫生，年年都要打流感針，即是沒有效用啦？」

「去年打了流感針都有患流感，我為甚麼今年還要打針？多此一舉！」

「我平日不煙不酒，常常運動，『老虎都打死幾隻』，不用打流感針了！」

「患流感就像患普通傷風感冒，睡幾天便好，哪需打流感針。」

在此由衷地呼籲大家不要猶豫，請盡快打流感針！因為接種疫苗是預防季節性流感及併發症最有效方法之一。注射流感疫苗就像坐車扣上安全帶一樣，扣安全帶不代表能保證不會遇上車禍，可是一旦不幸發生意外，安全帶有效減低受傷程度；打流感針亦然，為大家加多一重保護，減輕症狀，降低嚴重併發症及住院、甚至死亡風險。

流感病毒像時裝潮流一樣經常換新裝，幾乎每年流行的病毒株均有所不同。世界衛生組織會根據全球流感監測結果，每年更新疫苗成分，所以，每年接種流感疫苗才能有效防範最新流行的病毒。

此外，不少市民常有這個想法——「我感染過流感了，即代表體內有抗體，所以不用打流感針了。」這想法是大錯特錯！流感有不同類型，可以一同流行，亦可以先後流行，感染其中一種流感後，不代表就能免受其他病毒感染。

如果形容普通傷風感冒為細雨微風，那麼流感絕對可以被形容為十號颶風。流感對小朋友、長者和長期病患者都來得特別兇險，市民絕對不能等病毒「殺到埋身」才驚覺流感的嚴重性。流感除了引致上呼吸道感染，亦有可能併發肺炎，病人若本身患有慢性疾病，例如哮喘、慢性阻塞性肺病，感染流感後可能誘發急性發作，出現呼吸困難，嚴重者更要入院。流感亦會增加心臟負荷，誘發心臟病、急性心臟衰竭等不容忽視的後果。

分析數據顯示，上年度未接種流感疫苗的兒童，在感染流感後出現嚴重併發症或死亡比率，是已接種流感疫苗兒童的大約五倍；而65歲或以上未接種疫苗的安老院舍院友，出現流感重症比率則是已接種疫苗院友的約四倍。

開學約一個月，流感已在多個校園快速傳播，最新錄得約350宗涉及學校的流感爆發個案，影響逾2,000人。兒童一旦感染流感，情況可能迅速惡化，醫護人員最不願看見的是出現嚴重併發症個案，例如腦炎，由於腦部負責指揮人體其他器官，腦炎可引致極嚴重後果，過往已有多宗個案不幸離世。家長必須注意患流感子女的身體狀況，一旦出現呼吸急促、胸痛、喘鳴、神智模糊、持續發燒或抽搐等症狀，必須立即前往急症室求醫。

最後，不厭其煩再次提醒市民，要預防流感，接種流感疫苗是最有效方法，簡單又直接。醫管局的2026-27年度季節性流感疫苗接種計劃已於9月17日展開，接種疫苗後需要約兩星期才會在人體產生有效抗體，希望不同年齡層的市民都正視流感帶來的風險，立即行動，及早接種流感疫苗。接種疫苗，不但可以保護自己及家人，更可減緩病毒在社區中的傳播速度，為保障大家的健康出一分力！

市民可參閱衞生防護中心疫苗接種計劃網頁了解詳情：https://www.chp.gov.hk/tc/features/17980.html

作者鄭世業醫生是新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部顧問醫生。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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