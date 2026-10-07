北上飛鴻｜蔡康永的「見識一下」　是兩岸紅線的公開測試？

北上飛鴻｜田暢



台灣主持人蔡康永只說了一句「就是來見識一下」，卻足以讓兩岸網民和企業集體炸裂。10月4日，他穿着與民進黨沈伯洋競選主視覺相近的橘色襯衫，坐在第一排貴賓區，手持應援物、揮舞加油棒。隔天，零跑汽車切割、《時尚芭莎》下架專訪、胡錫進痛批「主動招惹是非、犯了大忌」。這一切來得又快又狠，幾乎像預設好的劇本。



問題不在於蔡康永到底挺不挺沈伯洋。他早已公開表示，團隊也考慮訪問國民黨蔣萬安，收到邀約後會「前往觀摩學習」。這種刻意維持的模糊，在台灣內部或許只是藝人對政治保持距離的常態，但在內地眼中，卻可能是「踩線」的鐵證。

這正是當前兩岸關係的真實寫照：台灣的選舉現場，可能會被解讀為「台獨」活動；而一個藝人坐在貴賓區的選擇，也可能會被提升到「是否支持分裂國家」的高度。《環球時報》前總編輯胡錫進說得很清楚——到大陸發展的台灣藝人，「不得支持台獨」是絕對紅線，任何人都踩不得，也不能兩頭通吃。

然而，如果內地官方或網民把這件事繼續往上推，把「蔡康永＝台獨」的標籤貼死，結果恐怕會適得其反。沈伯洋可以立刻轉化為「被大陸針對的受害者」，「對抗威權」的英雄形象就會被強化，深綠動員力也會馬上飆升，中間選民則可能會被刺激。這不是理論推演，而是台灣選舉史上反覆出現的邏輯——外部壓力越大，內部凝聚力往往越強。

目前蔣萬安與沈伯洋的民調差距已縮小到誤差範圍，任何一點點輿論波動都可能牽動勝負。內地官方的沉默，或許正是最聰明的選擇。有學者說「不回應是最好的反應」——這話並不誇張。一旦官方正式出手，就等於親手把子彈送給綠營。

國民黨方面的反應，同樣值得玩味。蔣萬安公開邀請蔡康永，強調尊重個人主張自由，呼籲大陸不要因政治傾向差別待遇；國民黨主席鄭麗文則直接質疑蔡康永：「你在中國這麼大的商業利益，難道真的不要了嗎？」不難看出，藍營一邊試圖把蔡康永拉回「中立觀摩」的框架，一邊又無法完全掩飾對這場風波可能傷及自身選情的焦慮。

事實上，蔡康永不是第一次遊走在兩岸之間。他以訪談節目《康熙來了》成名，後來在內地影視平台的辯論達人節目《奇葩說》擔任導師，商業版圖龐大。過去這種「台灣出身、大陸賺錢」的模式還能維持某種平衡，但現在平衡已經明顯傾斜。

這場風波真正殘酷的地方在於：它暴露了藝人、商人在兩岸之間可以操作的空間，正在急速收縮。你不能在台灣的選舉場合表示「見識一下」，然後期待內地完全視而不見；你也不能在內地擁有龐大利益的同時，假設自己永遠能置身政治之外。

蔡康永或許真的只是想看看一場競選總部成立大會。但在當前的兩岸氛圍裏，「只是看看」本身，就已經是一種政治表態。 對台灣來說：地方選舉再怎麼地方，都可能被瞬間拉高到「統獨」層次。對那些還想在兩岸之間維持生存空間的人們來說，這則是一個清楚的信號——紅線不僅存在，而且越來越沒有模糊的餘地。

蔡康永這次「見識」到的，恐怕不只是一場造勢會，而是兩岸現實裏，越來越難迴避的擠壓。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者



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