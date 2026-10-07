來稿｜蔡康永兩頭討好夢碎　公眾人物應引以為鑑

來稿作者：高松傑



台灣主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，坐在貴賓區、手持「台北順起來」應援棒揮舞，畫面傳到大陸社交平台後，話題迅速衝上微博熱搜，遭到大陸網友群起出征、發起抵制。零跑汽車連夜切割，《時尚芭莎》同步刪文。筆者支持內地網民，既然支持「台獨」份子，就不應再賺取人民幣！



在慶祝中華人民共和國成立77周年招待會上，國家主席習近平發表講話，指出要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定。領導人更提到，要深化兩岸交流合作，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

這番話是從「強國建設、民族復興」戰略全局出發，對推進統一大業提出要求，也為兩岸關係指明了前進方向。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族偉大復興的必然要求。在這樣的立場下，任何公開為「台獨」分裂勢力站台的行為，更加不該被含糊帶過。而蔡康永的選擇，正是踩中了這條底線。

貴賓區內揮棒

難以中立掩飾

蔡康永頭戴淺色帽、黑色口罩，身穿與競選主視覺色調相近的橘色襯衫，坐在貴賓區，手持印有「台北順起來」的充氣加油棒，隨現場支持者揮動應援。面對媒體追問，他說「就是來見識一下」，又說如果有機會訪問每一位候選人「會很棒」。問題是，坐在貴賓區、穿着競選主視覺色、拿着應援棒揮舞，這叫「見識一下」？

筆者認為，這不是「見識」，而是明確的「選擇」。台灣時事評論員王炳忠說得一針見血：蔡康永直接坐在競選總部成立大會的貴賓區，手持加油棒並揮舞競選旗幟，「那當然就是支持」，被媒體認出後又故意裝「中立」，反映他清楚沈伯洋的身份，卻仍試圖「耍弄模糊」。模糊——是他過去在大陸市場吃得開的護身符；但這次，護身符失效了。

沈伯洋是民進黨籍「立委」，也是「黑熊學院」創辦人。2024年10月，國台辦將其納入「台獨」頑固分子清單並實施制裁。2025年10月28日，重慶市公安局以涉嫌分裂國家罪對其立案偵查，依法追究刑事責任。「黑熊學院」被國台辦定性為「台獨基地」，涉及向台灣青少年灌輸「仇中」思想，並計劃培訓「黑熊勇士」。

在這樣的背景下，蔡康永不是路過，不是買杯飲料，而是坐在貴賓區、手持應援棒揮舞。畫面比語言更有力，貴賓區的位置比任何事後澄清都更直接。你坐在誰的場子，揮着誰的旗，喊着誰的口號，這就是選擇。事後再以「見識一下」解釋，已經無法說服大陸網民。筆者認為，公眾人物享受兩岸市場紅利，卻在關鍵時刻以「中立」包裝政治選擇，這種兩面手法不可能長久。

舊影再遭拷問

灰色地帶盡失

事件發酵後，蔡康永昔日言論也被翻出。2013年第50屆金馬獎上，黃渤和鄭裕玲登台頒獎，鄭裕玲調侃黃渤穿得像睡衣，黃渤風趣回應「因為感覺回到家」。蔡康永作為主持人接話：「黃渤，這是我家，不是你家。」黃渤隨即拿蔡康永背後的馬型裝飾幽默反擊「只看到人騎馬，沒看到馬騎人」，全場大笑。事後蔡康永為這句話引發的誤會向黃渤道歉，強調「金馬獎是所有華語電影人的家」。

然而，在當下的輿論場中，道歉和澄清已經不再被提及，被反覆傳播的是那句「這是我家，不是你家」。另一段被翻出的舊片更早。2004年《康熙來了》中，張學友分享在美國搭計程車被司機嗆「Go back to China（滾回中國）」，蔡康永聽完以英文接話：「I'm from Taiwan, why do I come back to China？（我從台灣來的，為什麼要回中國）」這段22年前的節目對話，如今也被重新賦予政治解讀，成為「立場早有端倪」的佐證。

是不是斷章取義？是不是節目效果？在兩岸政治底線面前，這些解釋已經不重要。重要的是，當一個人長期在兩岸之間撈取商業利益，卻在關鍵時刻坐在台獨頑固分子的貴賓區，他過去說的每一句話都會被重新拿出來檢驗。這不是網友苛刻，這是市場規則。

零跑汽車9月才官宣蔡康永為「品牌摯友」；10月4日晚11時24分，零跑汽車發布聲明，強調「始終堅持一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動及一切傷害民族感情的言行」，並指蔡康永「僅為過往合作內容的參與藝人，並非零跑代言人」，目前已下線與其相關的全部內容，並保留追究相關方之法律責任的權利。《時尚芭莎》同步刪除了蔡康永9月刊封面人物的宣傳微博。

公眾人物引鑑

底線不容試探

品牌方不是傻子。零跑聲明中「進一步加強合作方背景與立場審核」一句，說明這已不是個案處理，而是風控機制的升級。在大陸市場，涉及國家主權的問題上沒有灰色地帶。一個品牌可以承受合作藝人的個人爭議，但無法承受在「一個中國」原則上被質疑。零跑連夜切割，不是無情，是清醒。

事件發酵後，國民黨台北市長參選人蔣萬安公開聲援蔡康永，呼籲大陸尊重台灣民主生活方式，並邀請蔡康永到自己的競選總部成立活動「坐搖滾區」。蔡康永則在Threads回應「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請」。

蔣萬安的邀約在台灣政治語境中是善意的，但它同時讓蔡康永的處境更加尷尬：如果接受，等於在兩岸輿論場中進一步「選邊」；如果拒絕，又會被解讀為迴避。蔡康永經紀人此前解釋現身沈伯洋場合是「正在考慮訪問台北市長的兩位候選人」。但在大陸網民眼中，坐在貴賓區、手持應援棒揮舞的畫面，比任何事後解釋都更有說服力。

金馬獎的玩笑、《康熙來了》的即興回應，在當時或許只是節目效果，十幾年後卻被重新翻出、剪輯、賦予政治含義。這不只是蔡康永一個人的困境。任何在兩岸之間擁有商業利益的台灣公眾人物，過往的每一句話、每一個畫面，都可能在某個臨界點被重新激活，成為「立場的證據」。

當這個臨界點與一個被依法立案偵查的「台獨」頑固分子掛鉤，商業邏輯的選擇已不再需要猶豫。零跑汽車聲明中「保留追究相關方之法律責任的權利」一語，不僅是對蔡康永的切割，也是對所有潛在合作方的警示。在大陸市場，涉及國家主權的問題上沒有灰色地帶；一個中國原則是底線，不是選項。

蔡康永事件是一個縮影：當政治底線與商業利益正面碰撞，想兩頭討好，最後只會兩頭落空。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族偉大復興的必然要求。包括香港市民在內，我們都應堅定向任何台獨分子說不。此事更值得香港藝人及主持引以為鑑：兩頭討好終究夢碎，唯有堂堂正正當一個中國人，才能走得正、行得遠。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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