北上飛鴻｜內地逾300萬人報考公務員——鐵飯碗變成焦慮產業價格戰

北上飛鴻｜田暢



中國青年正陷入一場近乎瘋狂的「上岸」競賽。2026年國考通過資格審查人數超300萬，競爭比衝至98：1，錄取率僅約1.35%。在這股「千軍萬馬過獨木橋」的狂潮中，一個規模動輒百億元的公考培訓產業，卻從價格戰的「局部試探」迅速演變成「全面肉搏」。頭部機構公開承認「賣不動才降價」，甚至像素級抄襲對手產品，隨即地方政府則開始出手規範虛假宣傳與預收費亂象。



價格戰撕開的是信任

內地教培機構「粉筆」連續發布「小作文」，打破教培業慣常的「恩師育人、虧本做良心課」人設，坦承系統班降價是「越來越不好賣了，迫不得已」，並以1,380元對標對手2,180元的國慶營，首日售出1,200餘份。這種「坦白」並非勇氣，而是生存壓力下的無奈。

國考報名人數三年暴增逾百萬，錄用計劃卻首次縮招；省考縮幅更大，部分省份高達三成。供需嚴重失衡，推高機構獲客成本，也讓價格成為最直接、最可量化的競爭標尺。當課程內容、師資、服務日趨同質化，邊際成本極低的線上產品只能靠「誰更便宜」搶市場。價格底線被擊穿後，所謂「良心課」的神話瞬間崩塌。

更諷刺的是，機構開始把內部考核轉向「進面率、上岸率」。然而，公考培訓至今缺乏權威、透明的統計標準。過去「通過率高達85%」「保過班不過全退」的誇大宣傳，已成為監管矛頭。北京率先發布規定，禁止保證性承諾、限制預收費最長12個月、要求資金存管；地方市場監管部門也紛紛跟進告誡。這是必要的糾偏，但本質上仍是事後補漏。

封閉式基地與病態備考

真正令人不安的，是這套產業如何精準收割焦慮。封閉式培訓基地如雨後春筍：六人一間宿舍、獨立衛浴、牆上貼着「祝你踏過千重浪，能站在編制的岸上」的標語，學員從早到晚只有上課、複習、做題。有人一年參加十餘場考試，花費近六萬元仍未上岸；更有甚者，從大學一年級就開始「高三式」備考。

當民營經濟復甦乏力、私企裁員降薪頻傳，體制內「鐵飯碗」的穩定性與社會地位，被過度神化。培訓機構用「上岸」、「編制」等話語製造緊迫感，家長與考生則在資訊不對稱中被推着向前。

整頓市場難解深層結構失衡

北京與地方的規範舉措，方向正確——打擊虛假宣傳、保護考生權益、抑制過度商業化，都是必要之舉。但若以為「規範市場秩序」就能解決問題，未免過於樂觀。

公考培訓亂象的根源，不在機構本身，而在於就業結構的失衡與社會價值觀的單一化。只要「體制內」繼續被視為幾乎唯一的穩定出路，只要青年面對的就業壓力與未來不確定性沒有實質緩解，培訓產業就會以各種形式重生——或許不再誇大「包過」，但會轉向更精緻的「效果承諾」與「個性化服務」。價格戰之後拼的是「誰能證明效果」，但在缺乏獨立驗證機制的環境下，這不過是另一種信任透支。

這場「全面肉搏」暴露的是一種集體困境：當社會流動性收窄、風險偏好下降，個人只能把希望寄託在「上岸」這條窄路上。培訓產業只是順勢而為的中介，真正需要反思的，是為何一整代青年必須用數年時間、數萬元金錢，去競爭那不到2%的錄取機會。

盲目上岸難解青年未來困境

公考培訓的整頓才剛開始，價格戰與監管博弈還會繼續。但對廣大考生而言，真正的挑戰或許不在於選哪家機構、花多少錢，而在於如何在這場由焦慮驅動的競賽中，重新定義「成功」的意義。

鐵飯碗從來不是萬靈丹。當「上岸」成為唯一被認可的敘事，當培訓產業把焦慮變成可售賣的商品，不只是一個行業的內卷，更是一個社會對青年未來的狹隘想像。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

