來稿｜「中東王子」詐騙案頻發　看清跨國假王子的套路

來稿作者：謝柏梁



2024年爆發的香港「杜拜阿里王子投資造勢」熱點事件，迄今還記憶猶新。該事件從未被判定為詐騙，但仿冒中東王室行騙的案件在全世界層出不窮，香港應藉此機會提高警惕。王子的桂冠，跨境投資的承諾，機遇難求的潑天富貴，在中外各國引發連鎖效應。仿冒騙局，投資吸金，逆流奔湧，濁浪四濺。



阿里王子高端造勢與無功而返

2024年的香港，是阿里王子投資風波的絕對主場。阿里本人頻繁出席香港高端商務論壇、跨境投資峰會等公開場合，以杜拜王室成員的官方身份亮相，全程陣容隆重、形象高端，快速積累商業知名度。在公開活動中，阿里對外正式宣佈重磅投資計劃，聲稱將出資五億美元，在香港設立專屬家族辦公室與家族信託基金，重點布局香港及大中華區的科技產業、教育產業等優質賽道，開展長期、大額跨境投資。

為強化真實性，阿里團隊在公開場合頻繁與香港本地機構、商協會簽署合作備忘錄、投資意向書，現場拍攝合作合影、開展媒體採訪，全方位營造「大型跨境投資項目落地香港」的熱烈氛圍，讓市場與商界堅信該投資計劃真實可信。一時間，眾多香港本地企業、跨境服務機構、內地駐港商務機構紛紛主動對接，希望開展合作、分攤投資紅利。

然而在項目開幕儀式的前一晚，阿里離開香港、返回杜拜。其此前對外許下的所有五億美元投資承諾、家族辦公室與信託設立計劃、產業投資布局全部落空，承諾的巨額投資資金從未到賬，所有簽署的合作備忘錄、意向書全部淪為空頭文件。

事件曝光後，外界對其王室身份與投資實力產生質疑。經阿聯酋駐香港領事館官方核實：阿里的護照的確標註有王室頭銜，屬於真實的馬克圖姆王室成員，但有相關人士稱其僅是遠支旁系王室成員，完全不具備外界傳聞中可自由調配的數十億巨額流動資金，其對外宣稱的投資實力與個人資產狀況存在嚴重誇大成分。

內地案例的類似套路與鬧劇扮演

阿里的香港團隊積極對接內地各地商人、地方招商投資機構，透過商務會議、私人飯局、微信群、商協會社群等多種渠道，廣泛推廣「杜拜王室大中華區投資計劃」，細化講解投資布局、合作模式與產業方向，全方位塑造「稀缺頂級跨境投資機遇」的形象。在高端王室光環、巨額投資誘惑的雙重包裝下，眾多內地企業家、中小創業者、地方招商部門紛紛主動上門洽談合作，希望借助這次跨境投資解決企業融資難題、推動地方產業招商落地。但是因為香港各方對阿里王子情形的調查與認定，內地富豪們才沒有跟進受騙。

早在2007年，德國人羅伯特（Rother Robert）聯合上海女子，長期在深圳等內地一線城市的富豪圈層、商務峰會、私人宴會活動，精心包裝自己為手握海外巨額資金的國際富商，對外宣稱掌握多個海外頂級投資項目。該團隊累計詐騙內地企業家資金超三億元人民幣。

2022年底，襄陽的低端落地版投資騙局，是一位長期包裝自己為手握香港巨額資金的境外富商，對外宣稱持有香港滙豐銀行的巨額存款，並主動向合作企業出示偽造的10億美元資金證明文件，憑藉虛假的資金實力博取內地中小企業的信任。在合作推進過程中，林某以「繳納企業註冊資金、辦理跨境資金入內手續」為藉口，要求合作企業先行墊付保證金，最終成功騙取合作方134萬人民幣。該犯最終在深圳落網。

內地一向具備相信外商巨資、從而上當受騙的營商環境，再加上阿里王子投資造勢事件給騙子們的啟示，近兩年來影響較大的案例有：

先是上海黃金地段「百億海外背景富婆」案。嫌疑人租賃濱江豪宅、租用名車，對外自稱具海外家族資產，以名酒高回報投資為誘餌，騙取一對經商夫婦 4,900餘萬元，資金多用於維持奢華人設與個人揮霍，直到2025年案發後嫌疑人被捕。

其次是上海松江一案最具代表性和戲劇性的鬧劇：團夥僱用了一批訓練有素的專業演員，分別扮演海外買家、跨國集團高管等不同角色，在五星級酒店設局，營造外籍富豪或本土高管投資洽談的氛圍。該團夥使用練功券偽裝現金，在半年內騙取一名企業主1,400多萬元，直至2026年八月，多名嫌疑人才被識破批捕。

歐美仿冒中東王室騙案此起彼伏

2025–2026年海外多國陸續公開宣判、曝光冒充中東王族的詐騙案件，涵蓋商務投資、網絡情感兩大類型，其中美國、歐洲、東南亞個案最具代表性，騙局套路成熟、涉案金額龐大、判罰清晰，完整展現當前跨國王室詐騙的運作體系。

該案是近兩年涉案金額最高、判罰最嚴厲的商務投資型王室詐騙案，被全球反詐機構列為重點警示案例。涉案的祖拜爾兄弟為美國普通民眾，無任何中東王室血統，卻精心包裝頂級王室身份，對外宣稱哥哥迎娶阿聯酋公主、成功躋身王室核心圈，弟弟為王室專屬對沖基金經理，全方位打造權貴投資者人設。

為強化身份真實性，二人投入大量資金打造奢靡上流形象，長期租賃勞斯萊斯豪車、私人飛機，聘請專業保鏢團隊隨行，甚至買通美國地方官員公開站台合影，偽造官方背書，徹底打消受害者戒心。在作案過程中，兄弟二人針對一名中國籍女商人，大力推廣虛假加密貨幣礦業園區投資項目，承諾引入巨額王室專屬資金兜底，以高額回報為誘餌，累計騙取華人投資者1,780萬美元，折合人民幣約1.22億元，全案涉案金額超2,100萬美元。兄弟倆詐騙得逞後，基本用於揮霍享樂：乘坐私人飛機，購置豪華手錶與高端汽車，甚至花費重金購買訂製鍍金AK-47步槍，奢靡無度。

2026年5月美國法院完成宣判，以重大詐騙罪、金融欺詐罪分別判處哥哥24年監禁、弟弟23年監禁，同時責令二人全額賠償涉案損失、補繳罰款與稅款，涉案充當幫兇的地方官員也一併獲刑。該案依靠富豪光環造勢、虛構巨額投資項目，最終構成完整刑事詐騙罪。

另有跨國犯罪集團主打LinkedIn等商務社交平台精準行騙，目標鎖定歐洲各國女商人、高淨值職場女性。騙徒在領英平台註冊高端帳號，精心包裝杜拜王子身份，完善個人履歷、投資經歷、王室資源等虛假資訊，主動匹配、接洽商界女性受害者。

犯罪團隊採取「長期養號、緩慢建立信任」的模式，歷時數月與受害者維持商務交流，虛構大型跨國人道投資項目，塑造實力雄厚的王室投資者形象。在取得受害者完全信任後，以「跨境投資資金凍結、解凍手續費、跨境匯款擔保費」等多種名目，誘騙受害者轉帳墊付資金，累計詐騙金額達250萬美元。犯罪集團核心據點覆蓋羅馬尼亞、法國，非法資金流向關聯全歐洲的毒品交易、網絡詐騙等黑產活動。

東南亞AI深偽情感詐騙案

這是近兩年最典型的新型網絡情感詐騙，標誌着AI技術全面仿冒王室詐騙場景。據跨國詐騙集團專門製作AI深偽影片，1:1還原杜拜王儲Hamdan（Fazza）的外貌、表情與語氣，在全球交友網站、社交平台廣泛尋找受害人，受害者主要集中在菲律賓、歐洲等國家和地區。

該騙局完全偏向情感欺詐，不同於商務投資詐騙，核心套路為線上虛構跨國王室戀情、婚嫁意向，隨後以「王室身份認證費、資產轉移公證費、跨境婚嫁證件辦理費」等理由，誘騙受害人持續轉帳。此類騙局無任何線下實體活動，全程依托AI虛擬形象開展，極大降低了詐騙團隊的作案成本與暴露風險，成為2026年增長最快的王室類電詐模式。

詐騙團夥在社交平台上對東南亞等多地受害者實施騙財騙情。在Tinder等約會網站篩選目標，引導至WhatsApp或Telegram後，用AI實時換臉技術偽裝成「杜拜王子」，配合克隆語音進行視頻通話，以「結婚證」「皇室會員卡」「酒店預訂費」等名義索要錢財。

菲律賓家政工人瑪麗亞經濟那麼窘迫，也被冒充王儲的騙子哄騙，先支付了10萬比索（約12,530港元）後，又險些被騙6萬比索酒店費。最終因發現對方臉書帳戶位於尼日利亞，從而及時止損。

據全球反詐騙聯盟《Global State of Scams 2025》在調查42個國家後的統計，去年全球消費者詐騙損失為4,420億美元；聯合國 UNODC 另提出區域數據：東亞+東南亞跨國網絡詐騙中2025年受害人損失約883億至1,141億美元。

跨境匯款不可走非正規渠道

首先是莫要貪心，自古人為財死；慾望太多，失望也就太多，失望之後就伴隨着無邊的絕望。

其次是認清騙局伴隨技術迭代與傳播渠道升級，整體從「重線下造勢」向「重線上虛擬包裝」轉變，詐騙團隊轉而依托AI深偽影片、LinkedIn等高端社交媒體預先包裝虛假王室身份，降低作案風險與運營成本，同時可實現跨國之大範圍批量行騙。

第三，核心資金敘事套路無論是新型AI情感詐騙，還是商務投資詐騙，均完整沿用「家族信託資金、離岸凍結資產、跨境資金轉移需墊付手續費」的成熟劇本，辨識規律清晰。

防巨騙的極簡版，其實就是一條，只要對方拒絕走國際正規銀行跨境匯款渠道，刻意推薦私人帳戶、離岸匿名帳戶、虛擬貨幣等隱蔽資金通道，規避金融監管與溯源核查，那就必須敬謝不敏。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交通大學中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



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