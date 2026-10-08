來稿｜菲沙報告再證香港自由之都　外部勢力「唱衰論」可以休矣

來稿作者：高松傑



加拿大菲沙研究所於2026年10月6日發布《世界經濟自由度2026年度報告》，香港在165個經濟體中蟬聯全球最自由經濟體。自報告1996年首度發布以來，除2023年跌至第二以外，香港一直位列首位。這份報告來得及時，因為近年某些外媒和所謂專家學者不斷唱衰香港，聲稱香港自由市場褪色、外資撤離、國際地位下滑；但菲沙研究所以獨立、嚴謹、基於2024年數據的評估，再次把香港放在全球最自由經濟體的位置，這是對唱衰論最直接、最有力的反駁。



香港蟬聯全球最自由經濟體

《2026年報》涵蓋五個評估大項，香港的表現繼續令人矚目：國際貿易自由項目位列第1，與2025年相同；監管項目位列第2；穩健貨幣項目位列第8；法律制度及產權項目位列第24；政府規模項目位列第48。

我們必須全面看待這份成績表。香港在「國際貿易自由」蟬聯榜首，在「監管」維持全球第二，在「穩健貨幣」位列全球第八，這三大項恰恰是自由市場經濟最核心的支柱。若香港真如某些外媒所說「自由市場正在崩潰」，菲沙研究所不可能連續幾十年將香港列為全球最自由經濟體。唱衰者選擇性忽視對自己不利的數據，只盯着個別排名變動大做文章，這種論調經不起事實檢驗。

核心自由指標位列全球頂尖

在25個評估項目中，香港的表現更為突出。香港在「最高邊際稅率」、「外幣銀行帳戶」、「關稅」、「監管貿易壁壘」、「黑市匯率」和「競爭的自由度」六個項目排名全球第一；在「資本和人員流動的控制」排名全球第二；在「勞工市場監管」排名全球第三。

這些項目不是枝節指標，而是自由經濟的關鍵體現。「最高邊際稅率」全球第一，反映香港簡單低稅制的吸引力；「外幣銀行帳戶」全球第一，反映資金自由流動；「關稅」和「監管貿易壁壘」全球第一，反映香港自由港地位；「黑市匯率」全球第一，反映貨幣兌換自由；「競爭的自由度」全球第一，反映市場開放、企業公平競爭。當這些核心自由指標全部位列全球頂尖時，所謂「香港自由市場受損」之說，根本站不住腳。

國際貿易自由鞏固自由港地位

在「國際貿易自由」大項中，香港在「關稅」、「監管貿易壁壘」及「黑市匯率」排名保持全球第一，在「資本和人員流動的控制」排名繼續高踞全球第二。這正正反映香港的自由港地位，以及與內地和世界其他地區的緊密聯繫，這是香港作為國際航運和貿易中心的基石。

香港一直以來奉行自由貿易政策，擁有自由開放的市場，資金、資訊、貨物和人才自由流動。作為全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市，香港將繼續發揮內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能，歡迎和鼓勵世界各地的貿易商和投資者參與我們的市場。在當前環球貿易保護主義升溫、供應鏈重組的背景下，香港依然堅守自由貿易，更顯難能可貴。

健全監管凸顯金融中心優勢

「監管」獲評為世界第二，香港在「競爭的自由度」排名全球第一，「勞工市場監管」排名全球第三。這反映香港在「一國兩制」下的獨特制度優勢，包括透明穩健、與國際最佳做法接軌的規管制度、普通法制度、簡單低稅制等，令香港成為跨國公司開展業務的首選地點，在吸引全球企業、資金和人才方面極具吸引力。

在「穩健貨幣」評估大項中，香港在「外幣銀行帳戶」排名保持全球第一。這凸顯香港作為領先國際金融中心的地位。香港在中國（深圳）綜合開發研究院及Z/Yen全球金融中心指數中位列全球第三、亞洲第一，其開放透明的市場、自由流動的資金以及世界一流的監管制度，為投資者提供了安全穩定的環境。金融中心地位與經濟自由度相輔相成，香港能夠同時在兩者中位居世界前列，說明其制度優勢並未動搖。

五年規劃絕非取代市場機制

報告顯示，「法律制度及產權」排名第24，低於2025年的第21；「政府規模」排名第48，低於2025年的第37。某些外媒或專家學者或會藉此大做文章，聲稱香港自由市場正在削弱。這種解讀以偏概全。首先，第24和第48在全球165個經濟體中仍屬前列，並非落後。其次，政府規模排名下降，某種程度上反映特區政府因應社會經濟發展需要，在民生、基建和產業升級方面適度有為，這與「計劃經濟」完全是兩回事。

順帶一提，香港特區政府於2026年9月16日正式公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》，這是香港歷史上首次制定多年期發展規劃。規劃提出五大主要目標：經濟發展方面，鞏固提升金融、航運、貿易及創科「四中心」地位，開創經濟增長新突破；國際競爭力方面，持續強化全球金融中心及財富管理中心優勢；北部都會區建設方面，加速提效，聚焦高等教育和創科發展，優化空間規劃；民生福祉方面，改善醫療、教育、房屋、安老及勞工保障，建設宜居智慧城市；國家發展大局方面，主動對接國家戰略，深化粵港澳大灣區建設與高質量共建「一帶一路」。五年規劃是前瞻性、戰略性的發展引導，旨在為社會經濟發展提供方向，並非取代市場機制；香港基本法明確保障自由港地位、外匯自由流動和自由貿易政策，普通法制度、簡單低稅制、透明規管制度依然穩固。把「五年規劃」等同「計劃經濟」，完全是望文生義、脫離現實。

外資企業創歷史新高破除撤離論

某些外媒和專家學者最常炒作的論調之一，就是所謂「外資撤離香港」。然而，事實恰恰相反。去年，香港有超過11,000家母公司在海外及內地的駐港公司，創歷史新高。引進重點企業辦公室已吸引逾120間重點企業在香港落戶，當中不少是市值或估值逾千億港元、掌握前沿技術的全球行業龍頭，預計在未來數年帶來約730億元投資，創造約25,000個職位。今年首8個月，投資推廣署共協助約520間內地和海外企業在港開設或擴展業務，預計可帶來逾680億港元直接投資金額和逾10,000個就業機會。

資本是最誠實的，它不會因為幾篇唱衰文章就放棄真金白銀的投資機會。這些數字再次印證香港作為亞洲領先商業樞紐的地位，也彰顯香港的卓越營商環境對海內外企業都極具吸引力。此外，今年十月APEC財政部長會議首次在香港特區舉行，21個成員經濟體聚首香港，聚焦討論全球及區域宏觀經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策，以及青年財經人才交流合作等議題。香港已準備就緒，歡迎國際友人來香港，這也足以證明香港的地位。這是國際社會用行動對香港投下信任票。

國家後盾確保香港長遠繁榮

我國領導人在慶祝中華人民共和國成立77周年招待會上表示，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定。這段講話是對香港未來最權威的定心丸，也是對唱衰者最有力的回應。香港的繁榮穩定從來不是孤立存在的，而是與國家發展大局緊密相連。有祖國作為堅強後盾，有「一國兩制」的獨特優勢，有內聯外通的區位功能，香港前景無限。

菲沙報告確認香港自由之都地位，APEC財長會議確認香港國際地位，領導人講話則確認國家對香港的堅定支持。三者疊加，說明香港不是如唱衰者所說的「風光不再」，而是站在新的歷史起點上，迎來更廣闊的發展空間。在祖國的支持下，香港「一國兩制」內聯外通優勢只會越來越明顯，發展只會越來越好。

香港在《世界經濟自由度2026年度報告》中再度蟬聯全球最自由經濟體，顯示特區政府的施政方向正確，各項政策取得了成效。香港作為全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市，將繼續發揮內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能。面對唱衰，最好的回應不是口舌之爭，而是繼續以開放、高效、公平的營商環境，迎接來自全球的企業、投資者和人才。菲沙報告已經用數據說明一切：香港的自由之都地位，依然穩如磐石。在祖國的支持下，香港「一國兩制」內聯外通優勢只會越來越明顯，發展只會越來越好。唱衰論可以休矣。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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