來稿｜俄鼠疫事故敲響公衞警鐘　香港必須牢築「外防輸入」防線

來稿作者：丹尼士陳



俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州的抗鼠疫研究所日前傳出嚴重實驗室事故，一名年僅28歲的科研人員在處理病原體時，當地新聞報導疑因試管破損不慎接觸高濃度菌液，因不明原因感染肺炎後死亡，有報道稱疑似為肺鼠疫。不過，官方事後指裝有細菌的試管掉到地上屬于謠言，研究所并未發現任何與病原體操作相關的事故證據。事發後，當地衞生部門將近200名密切接觸者與醫護人員納入預防性醫學觀察。儘管俄方強調局勢處於可控範圍，但由於涉及世界公認最致命的烈性病原體之一，消息一出，迅速引發國際社會對高致病性病原體外溢風險的高度警覺。



俄羅斯鼠疫事故敲響防疫警鐘

對於香港這座出入境客流極其頻繁、對外高度開放的國際航空樞紐而言，這記來自西伯利亞的警鐘敲得及時而沉重。歷史前車可鑒，特區政府與衞生署衞生防護中心決不能視之為「遠方孤立事件」，必須以「防患於未然」的戰略眼光，迅速檢視並築牢「外防輸入」的第一道防線。

談及鼠疫，大眾記憶往往停留在中世紀經跳蚤叮咬傳播的「腺鼠疫」（黑死病），但本次事故可能涉及的「肺鼠疫」危險性遠勝於此。肺鼠疫是鼠疫中唯一能夠直接透過呼吸道飛沫在人與人之間高速傳播的類型。其潛伏期極短，通常僅有一至三天，發病時極為急驟，患者會出現突發高燒、胸痛、劇烈咳嗽甚至咳血等嚴重肺炎徵狀。若未能在發病24小時內接受針對性抗生素治療，死亡率幾近百分之百。在當今全球航運全面復常的環境下，由西伯利亞途經主要航空節點轉機抵港，全程僅需十數小時，病毒與細菌跨越國界的隱蔽性與速度遠超以往。

回顧香港過往數十年的公共衞生歷程，無論是2003年的非典型肺炎（SARS），還是近年歷時數年、奪去無數市民寶貴生命並重創百業的新冠疫情，香港每一次承受的慘痛代價，源頭無一不是經由旅客自境外不慎輸入，並在本地極度密集的生活與交通環境下迅速發酵擴散。香港地狹人稠，市民每日高度依賴地鐵、巴士等密閉公共交通工具，生活空間緊湊，任何具備高傳染性與高致死率的飛沫傳播疾病，一旦突破關口進入社區，其蔓延速度與防範難度都將呈現幾何級數上升。因此，「禦敵於關外、防患於未然」向來是守護香港700萬市民健康福祉唯一最有效的鐵律。

升級入境檢疫與前線醫療監測機制

面對當前的潛在風險，特區政府應汲取歷史教訓，果斷從以下四大關鍵環節加強部署：

第一，全面升級口岸檢疫與追蹤網絡。入境事務處與衞生署應即時針對近期曾到訪俄羅斯西伯利亞及貝加爾湖地區的入境旅客，實施精準的健康申報與體溫監測，並在香港國際機場加強前線檢疫人手與熱成像測溫設備的靈敏度。同時，針對來自涉事區域的直航或轉機航班，嚴格落實機組人員健康監察與客艙消毒措施。

第二，提升全港醫療前線警覺與快通機制。衞生防護中心應迅速向全港公私營醫院、急症室及基層私家醫生發出監測通報與臨床診療指引。前線醫護凡遇有突發高燒、急性呼吸道感染、咳血並具備相關外遊史或接觸史的求診個案，必須立即啟動隔離防護程序，從速呈報並進行病原學篩查，嚴防院內交叉感染。

整備衛生資源與口岸病媒防制

第三，盤點快檢試劑與有效藥物儲備。公立醫院與公共衞生化驗服務處須確保具備快速識別鼠疫耶爾辛氏桿菌（Yersinia pestis）的聚合酶連鎖反應（PCR）試劑與檢測能力。此外，醫管局應全面盤點鏈黴素、慶大黴素及強力黴素等對鼠疫桿菌具療效的抗生素戰略儲備，確保在極端突發情況下供應無虞。

第四，強化跨境病媒生物防制與口岸滅鼠。除了防範人傳人風險，食物環境衞生署與機管局、港口管理部門亦須聯手，加強機場貨運站、海運碼頭及集裝箱堆場的環境衞生治理，定期開展滅鼠與滅蚤專項行動，從源頭杜絕病媒宿主搭乘貨物潛入本港。

公共衞生防線「寧可備而不用，不可用而無備」。俄羅斯的實驗室意外再次提醒世人，未知與已知的烈性病原體威脅從未遠離。唯有特區政府保持如履薄冰的危機感，提前部署、嚴密防控，才能防微杜漸，切實保障全港市民的生命安全與公共衞生穩定。

作者丹尼士陳是香港市民，獨立政策研究關注者。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

