來稿｜中美關係回穩　香港如何承接？

來稿作者：區漢宗



中美關係回穩，不是一句外交辭令，而是香港最需要的外部變數。兩國元首同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，經貿團隊達成新的聯合安排，人工智能納入高層對話機制。對香港而言，真正重要的不是某一項降稅數字，而是大國關係從「危機式應對」轉向「機制化管理」之後，市場能不能重新算帳，企業敢不敢做中長期決定，資本願不願意回來布點。



香港必須成為「超級增值人」

過去幾年，香港承受的從來不只是本地週期壓力，還有中美博弈外溢出來的不確定性。制裁名單、出口管制、審計監管、跨境資料、上市通道、美元融資成本，每一條都牽動香港的金融、貿易、專業服務和創科生態。當中美關係處在「止跌企穩」階段，市場只能做短線；只有當機制開始運轉，貿易理事會、投資理事會、人工智能對話和事件溝通管道逐一落地，企業才會把區域總部、財資中心、結算風控、合規爭議解決這些高附加值職能敢放到香港。

競爭當然還在，晶片、算力、敏感性資料、軍民兩用技術、出口管制，這些高風險領域不會因一次會晤消失。但把競爭裝進規則裏，把分歧裝進管道裏，把合作裝進理事會裏，本身就是給企業吃定心丸。市場怕的不是競爭，而是沒有邊界、沒有預告、沒有申訴機制的競爭。

這也是香港要從「超級聯絡人」升級為「超級增值人」的現實理由。聯絡人解決的是資訊差和門路，增值人解決的是交易落地：公司架構、跨境稅務、制裁與出口管制合規、智慧財產權、融資安排、保險安排、仲裁調解，一樣都不能少。

要在窗口期拿下三大承接點

外部關係回穩，香港若還停在會議、推介、轉介，那就浪費了窗口期。真正該搶的，是區域財資中心、大宗商品交易商、航運服務商、內地出海企業國際總部、國際企業進入大灣區的前站。

金融是第一個承接點。香港首個五年規劃和2026年施政報告已經把方向定得很清楚：鞏固全球最大離岸人民幣業務樞紐，優化人民幣流動性，擴大人民幣融資、債券、投資、結算和風險管理產品；深化債券市場，連接CMU與歐美、中東、中亞及東盟；構建大宗商品交易生態圈，推動人民幣計價及實物交收的黃金期貨；發展專項保險、代幣化產品、家族辦公室和跨境資產管理。

人工智能是第二個承接點，但要分敏感和低敏感。中美都明確人工智能是重點議題，雙方同意繼續開展人工智能對話，下次對話定於11月底前，並建立人工智能事件溝通管道。高層認識到，AI不是只用來爭霸權的賽道，也可以做風險溝通、事件通報和治理對接。但對香港來說，先進晶片、大模型訓練算力、生物識別資料庫、跨境敏感性資料流動，仍受高政治和高監管約束，不能硬碰。

北部都會區和大灣區產業鏈要分工，香港做研發合作、融資、測試認證、智慧財產權保護、國際市場拓展；較大規模製造和中試放在大灣區城市。南金融、北創科不是口號，是空間分工，也是風險分工。

第三個承接點是工商物業要恢復「產業載體」功能，不能只當資產價格標的。寫字樓、商場、工廈、物流倉，表面是租金和估值，底層是企業擴張、金融服務、消費就業和專業服務密度。外部氣氛轉好，若工商廈繼續高空置，市場會誤讀為香港沒需求；但若只靠炒價托市，又埋下金融隱患。正確做法是把窗口期用來轉化空間：高空置商廈放寬改作研發辦公、醫學教育、文化創意、共用辦公、中小企服務中心，甚至在有消防、消防疏散、治安和社區配套前提下研究學生宿舍用途；政府同步改善工商物業再融資透明度，鼓勵銀行按現金流、租戶品質、資產用途風險定價，而不是一刀切壓貸。

這步做對，才有總部經濟。企業來港設區域總部，先看人才簽證、國際學校、住房、辦公空間、專業服務半徑和資料出境預期，最後才看稅率。香港如果辦公室又貴又空、住又難又貴、資料說不清、人才留不住，金融政策再靚也接不住中美回暖的訂單。

要警惕別把窗口期過成宣傳期

機遇不等於自動兌現。中美共識是外部條件，香港自己的土地、人才、監管效率、金融產品、跨境資料安排、交通住房，才是內部轉化率。貿易理事會和投資理事會提供了常態化對話，香港要有人盯、有人跟、有商界輸入、有政府回應、有專業界翻譯成服務產品。AI對話機制提供了技術溝通空間，香港要搶標準對接、事件溝通、合規服務和企業培訓。降稅安排提供了成本改善，香港要變成企業算帳後願意落點的城市，而不是新聞裏利好、落地時沒感覺。

商界已經開始把信號接住。香港中華總商會、廠商會、美國商會都提到，建設性戰略穩定關係新定位若延續，香港內聯外通優勢會被啟動，美國企業對香港信心會回來。

從更大座標看，中美探索建設性戰略穩定關係，不是要回到過去那種模糊穩定，而是要建立一種可命名、可協商、可止損的大國相處方式。對世界經濟，它提供確定性；對亞太，它降低誤判成本；對香港，它把地緣政治風險折價往下拉一點，把跨境資本和跨國企業總部選址的評分往上抬一點。

香港最該警惕的，是把窗口期過成宣傳期。輿論可以說「迎來機遇」，政策必須回答，誰落戶、落哪裏、用什麼資金、僱多少人、解決什麼合規問題、產生多少保費和律師費、帶不帶動北部都會區。

北部都會區五年產出900公頃熟地、今明兩個財政年度不少於200公頃熟地，已是空間準備；AI+與產業發展策略委員會、國際醫療創新樞紐、河套一區兩園、港投公司耐心資本、創科產業引導基金，是產業和資本準備。

這次會晤給香港的啟示其實很樸素，大國關係穩，香港才有做長線生意的底氣；但底牌始終是自己的專業能力。離岸人民幣、資產財富管理、國際風險管理、固定收益、大宗商品、AI合規、爭議解決、企業出海服務，這些都是香港的牌。牌好不好，不只在發牌的人，也在出牌的人。窗口期不會一直開着。把共識變成訂單，把訂單變成就業，把就業變成稅基和民生改善，這才是香港回應中美回暖的正確方式。

如果說過去香港靠聯通東西吃飯，那麼下一個階段，香港要靠把確定性做成可定價、可合規、可交割的服務吃飯。中美關係回穩，給了香港重新定價自己的機會。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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