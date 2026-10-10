來稿｜宋莉參選世衛組織總幹事　中國經驗能否改寫全球衛生版圖？

來稿作者：高松傑



2026年10月8日，筆者留意到中國外交部發言人毛寧在例行記者會上正式確認，中方提名資深公共衛生官員、全國婦聯書記處書記宋莉博士參與下一任世界衛生組織總幹事競選。這一決定不僅是中國參與全球衛生治理的重要一步，更是在多邊主義遭遇衝擊、全球衛生事業面臨嚴峻挑戰之際，向國際社會發出的清晰信號：中國堅定支持世衛組織，並願以「中國經驗」和「中國方案」為全人類健康福祉作出更大貢獻。



世衛總幹事之爭為何如此關鍵

現任總幹事譚德塞於2017年7月上任，2022年連任，任期將於2027年8月結束。世衛組織預計在2026年11月初公布完整候選人名單，並依後續程序選出下任總幹事。當前，全球衛生治理正處於十字路口：傳染病跨境傳播風險未減，醫療產品可及性不足，衛生發展不平衡加劇，多邊主義遭遇逆流，世衛組織自身也面臨財政與治理雙重壓力。

毛寧表示，世衛組織是聯合國衛生健康領域的專門機構，在全球衛生治理中承擔領導協調職能。當前多邊主義遭遇衝擊，全球衛生健康事業發展任重道遠，世衛組織如何在新變局和新形勢下行穩致遠，總幹事的作用尤為關鍵。中方提名宋莉博士參選，體現了中國與各方共同努力、推動構建人類衛生健康共同體的積極意願，也體現了中國對多邊主義和世衛組織的堅定支持。

筆者認為，這場選舉不只是人事更替，更是全球衛生治理路線的選擇。是繼續走向分裂與壁壘，還是重回團結與合作？是只服務少數富裕國家，還是真正關注發展中國家的健康權益？宋莉博士的參選，正是對後一種選擇的有力回答。

宋莉從婦幼健康走向全球衛生治理

公開資料顯示，宋莉長期從事婦幼衛生工作，擁有超過20年的婦幼健康政策和國際合作經驗。她曾任中國國家衛生健康委員會婦幼健康司副司長、司長，並參與世衛組織婦幼衛生領域的多個專家機制，目前任全國婦聯書記處書記、黨組成員。

宋莉也擁有較為豐富的國際衛生合作經歷。聯合國兒童基金會此前介紹，在中國與非洲國家開展婦幼健康南南合作時，宋莉曾代表中國國家衛健委參與相關工作，並介紹中國降低孕產婦、新生兒和兒童死亡率的經驗。她既懂技術，又懂政策；既了解中國基層衛生實情，又熟悉國際多邊合作機制。這種「頂天立地」的履歷，在世衛總幹事候選人中並不多見。

筆者認為，宋莉博士身上體現了一種難能可貴的品質——她長期關注婦女、兒童等最脆弱群體的健康權益，這種「以人為本」的治理理念，正是當今全球衛生治理最需要的精神內核。如果當選，她將成為繼前香港衛生署署長陳馮富珍之後，第二位執掌世衛組織的中國人，也將是世衛歷史上第三位女性總幹事。

中國經驗是全球衛生治理生動教材

筆者認為，宋莉博士競選世衛總幹事最大的優勢之一，在於她背後有一個擁有豐富公共衛生實踐經驗的國家的全力支持。中國在婦幼健康領域取得的成就，本身就是對全球健康事業的巨大貢獻。

數據顯示，中國孕產婦死亡率從1995年的61.9/10萬降至2024年的14.3/10萬，下降了76.9%，遠低於世界平均水平；嬰兒死亡率下降至4.0‰，5歲以下兒童死亡率下降至5.6‰，均達到歷史最好水平。中國被世界衛生組織列為婦幼健康高績效的10個國家之一。這一成就的背後，是覆蓋孕前、孕期、產時、產後的全程精細化管理體系，以及全國3,491個危重孕產婦救治中心構成的堅實網絡。中國用相對較少的投入解決了全世界約六分之一人口的基本就醫問題，這本身就是全球衛生治理領域最生動的「中國方案」。

在全球衛生合作方面，中國持續開展援外醫療60餘年，累計向全球77個國家和地區派遣援外醫療隊員3萬多人次，診治患者3億多人次。以青蒿素為基礎的聯合療法在過去20多年間被廣泛用於治療瘧疾，僅撒哈拉以南非洲地區就有近2.4億人受益。中國還依託「世界衛生組織消除瘧疾研究與培訓中心」，累計為非洲等85個國家和地區的2,000餘名衛生官員及技術人員提供專業培訓。

這些實實在在的成績，構成了宋莉博士競選的有力支撐。筆者認為，宋莉博士如果當選，將能夠把中國在婦幼健康、傳染病防控、基層衛生體系建設等方面的成功經驗，通過世衛組織這一多邊平台向全球推廣，特別是為發展中國家提供可複製、可負擔的解決方案。

中國方案契合全球衛生治理改革方向

世衛組織當前提出的「三個十億」目標——全民健康覆蓋受益人口新增10億人、面對突發衛生事件受到更好保護的人口新增10億人、健康和福祉得到改善的人口新增10億人——與中國的健康優先發展戰略高度契合。

中國在推動構建人類衛生健康共同體方面的理念與實踐，為全球衛生治理提供了重要的思想資源。中國倡導真正的多邊主義，支持世衛組織在全球衛生治理中發揮核心協調作用，強調各國平等參與、加強團結與合作。在當前多邊主義遭遇衝擊、全球衛生治理碎片化加劇的背景下，這種以合作共贏為導向的治理理念，恰恰是國際社會最需要的。

筆者認為，宋莉博士的競選不僅是一次個人層面的競爭，更是中國參與全球衛生治理、推動國際秩序朝着更加公正合理方向發展的重要實踐。她在婦幼健康領域的專業積累、在南南合作中的實踐經驗，以及作為女性領導者對健康公平的天然關注，使她成為帶領世衛組織應對當前挑戰的理想人選。

選擇宋莉是選擇合作與健康公平

全球衛生事業正站在十字路口。任何國家都無法獨善其身，世衛組織更需要一位能夠彌合分歧、凝聚共識、務實高效的領導者。宋莉博士正是這樣一位候選人。她擁有扎實的專業功底、豐富的國際合作經驗、深切的人文關懷，以及來自一個在全球衛生領域做出卓越貢獻的國家的堅定支持。

中方相信，宋莉博士如當選世衛組織總幹事，將有助於該組織在提升全人類健康福祉方面發揮更為積極的作用。筆者作為中國香港市民也十分支持，也希望國際社會給予宋莉博士充分的信任與支持。選擇宋莉博士，不僅是選擇一位優秀的公共衛生領導者，更是選擇一種以合作促健康、以健康促和平的全球治理新範式。讓我們共同期待，在她的帶領下，世衛組織能夠煥發新的活力，為構建人類衛生健康共同體作出更大貢獻。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

