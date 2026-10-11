立法會議員．李鎮強｜打破圍標「割韭菜」亂象：讓業主安心投票

來稿作者：李鎮強議員



【舊樓維修改革評論．下篇】在上篇評論中，筆者提出必須建立官方專責機構主導評標，並落實「驗樓與工程監督顧問」職能分家的宏觀制度重組。然而，要真正解決樓宇維修的沉痾積弊，除了重構監管體系外，解決廣大業主「看不懂標書、分不清價格、容易被忽悠」的資訊弱勢困境，更是改革能否落地的重中之重。



作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。（資料圖片）

特區政府公布的建議中，預審機制設立了技術、誠信、財務與表現四大門檻，方向值得肯定。但回顧過往市重建局「招標妥」的經驗，其雖提供了電子投標平台，卻因缺乏對「顧問費底線」、「標書異常價格」及「次級分判（二判、三判）資歷」的實質審查，加上不少屋苑往往只採取「價低者得」的評標準則，導致圍標集團依然能透過「表面合規、暗地割韭菜」的手法操作。

面對業界長期存在的「低價搶標、事後加價」、「隱瞞外判、劣質施工」等惡性循環，政府必須在制度中細化「全面透明化」規則，量化評審標準、公開工程資訊，讓業主在大會投票時有清晰、客觀、可查的依據，做出真正明智的選擇。

一、 公開量化計分細則：劃定及格門檻，實行分級管理

目前政府提出的只涉及預審及劃分了四大評核維度，卻未公開日後為每一大型維修項目招標時的具體評分細節、佔比權重與及格分數線。模糊的評價空間容易滋生人為操縱與傾斜評分，亦讓業主無法判斷競投機構的真實實力。

筆者建議，政府必須推動項目招標的評分機制全面公開透明：

公開量化細則：明確技術能力、誠信操守、財務狀況及過往實績的具體分值與權重；

劃定硬性及格線：設立清晰的淘汰機制，杜絕靠公關手段或暗箱操作取得合格資質；

建立機構分級制度：按工程經驗與資本實力劃分等級，限定不同級別機構可承接的工程金額與複雜度，既防範實力不足者越級承接高風險項目，亦避免大型壟斷企業擠壓中小優質企業的生存空間。

二、 三重獨立估價與市場宣導：釐清「合理價差」與「惡性圍標」

圍標集團最常見的手法，一是聯合壟斷抬高造價，二是惡性低價搶標後再大幅追加工程費。過往「招標妥」僅提供被動的專家審核報告，約束力有限。未來官方必須建立「三重獨立估價」機制（結合市建局造價庫數據、獨立第三方測量師估值、屋苑維修顧問估值），劃定中位數合理價格區間（如中位數±15%），並設立異常價格預警系統。

同時，政府亦應加強公眾教育，引導市民理性看待市場的「合理價差」。相似項目出現價格差異，未必等同於圍標，往往取決於客觀商業因素，包括：

企業規模與專業經驗；

原材料價格波動、勞工薪金與通脹；

工程保險、建築擔保（Bonds）與資金壓金要求；

工程回款期與現金流壓力等。

劃定合理價格區間，既能及時預警偏離常理的異常標價，又能尊重正常的商業規律，讓業主學會辨識「合理商業價差」與「圍標割韭菜」的分別。

三、 公開官方顧問費參考價：源頭切斷「低價搶標、事後加價」利益鏈

市場上長期存在一種極其惡劣的營運手法：部分不良顧問公司以遠低於成本的超低價搶奪標書，中標後隨即與承建商串通，在施工期間不斷以「隱蔽工程」、「更換高價物料」為由追加巨額費用，最終令業主承擔遠超預算的總成本。

針對這一漏洞，政府應定期發布「樓宇維修顧問服務官方參考價格指標」，明確不同規模與類型的維修項目的合理費用區間。凡偏離合理區間的異常低價投標，專責評審機構必須重點審核、要求提交成本說明，並將其列入重點監控名單，從源頭切斷「先蝕後賺」的利益鏈條。

四、 強制披露全鏈條分判資歷：杜絕無監管劣質外判

政府新政已明確禁止「掛單作業、只外判不施工」，但若規管僅限於總承建商，對二判、三判等實際施工團隊缺乏監管，工程質量與安全隱患依然無法根除。

筆者強烈建議，政府必須新增「分判商資訊強制披露機制」：所有承建商遞交標書時，必須如實完整填寫所有二判、三判合作公司的註冊資質、技術人員資格、過往工程實績及客戶評價，並對業主完全公開。業主有權審核實質施工團隊的資質，拒絕無經驗或有劣跡的分判商參與，徹底解決「大牌中標、劣隊施工」的行業頑疾。

總括而言，樓宇維修關乎基層市民的居住安全與一生積蓄，容不下任何制度漏洞。政府現時推動的預審名單、條例修訂與招標支援，搭建了改革的基礎骨架；而設立獨立專責評審機構、落實全流程權力分拆、推動資訊全面透明、規範造價與分判機制，才是真正根治圍標亂象的關鍵所在。唯有行政監管、制度制衡、資訊公開與專業把關四管齊下，才能重塑本港樓宇維修專業、廉潔、透明的生態，讓業主投票有依據、工程施工有監管、居住安全有保障，真正讓全港市民住得安心、住得放心。

作者李鎮強是第八屆立法會選舉委員會界別議員，全國政協委員，自由黨副主席。



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