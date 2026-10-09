平機會｜建立種族多元共融工作間　助力香港匯聚全球人才

平機會｜林美秀



近年，政府積極打造香港成為國際高端人才集聚高地。自2022年底起，政府推出一系列優化招攬人才措施，以應對香港殷切的人力需求，包括推出「高端人才通行證計劃」、更新人才清單、優化各項人才入境計劃，以及成立香港人才服務辦公室。相關措施成效顯著，自2022年底至今年8月已成功吸引超過31萬人才來港。在上月宣布的《施政報告》，政府亦提出持續優化輸入人才政策，務求招攬全球各地合適人才落戶香港。面對香港職場人才更趨多元的勢頭，推動種族多元共融工作間更形重要。多年來，平機會透過推動《種族多元共融僱主約章》及於去年首度舉辦「種族多元共融僱主嘉許計劃」，鼓勵企業營造共融工作環境，為不同族裔背景人士提供平等機會，開拓職業生涯。上月底，平機會更舉辦了分享會，邀請多間「種族多元共融僱主嘉許計劃」的得獎機構代表，分享如何透過建立職場文化、制定政策及連結社區夥伴，推動建立種族多元工作間。



透過約章簽署及嘉許計劃 推動企業建立種族共融工作間

平機會自2018年12月推出《種族多元共融僱主約章》，主要是因應少數族裔社群所面對的就業困難，冀透過《約章》協助僱主消除在僱傭政策中推動種族共融的障礙；同時培育員工對不同文化的認知、敏感度及接納，為僱員建立種族共融的環境。《約章》推出至今接近八年，簽署機構由最初的11間，增至上月底接近690間，反映愈來愈多僱主認同種族多元共融的價值，並願意將理念付諸行動。值得注意的是，近年亦有不少中小企陸續加入《約章》，顯示種族多元共融的理念亦逐步在不同規模的企業扎根。

去年，平機會更推出首屆「種族多元共融僱主嘉許計劃」，嘉許致力推行良好常規和政策，並為不同種族的僱員建設種族平等工作間的機構。計劃設有種族平等招聘獎、共融工作環境獎及社區參與獎三個獎項類別，共有96間機構獲嘉許。這些獲嘉許機構的經驗，正好為業界提供具體的參考。

得獎機構現身說法 分享共融職場成功之道

為讓更多僱主借鏡這些成功經驗，平機會在上月底舉辦「我們的《約章》旅程：可行性與可持續性」經驗分享會，邀請多間「種族多元共融僱主嘉許計劃」的得獎機構代表，分享如何透過建立職場文化、制定政策及連結社區夥伴，推動種族多元共融工作間。

平機會在上月底舉辦「我們的《約章》旅程：可行性與可持續性」經驗分享會，邀請多間「種族多元共融僱主嘉許計劃」的得獎機構代表，分享如何透過建立職場文化、制定政策及連結社區夥伴，推動種族多元共融工作間。

多位講者不約而同指出，管理層的支持是推動建立多元共融職場的關鍵。企業需將多元共融定為公司核心價值、人才策略及業務發展的一部分，而非單純的「慈善」工作。惟有如此，相關政策才會獲得充足的資源，得以持續推行和有效落實。部分管理層在初期或會對聘用少數族裔員工存有顧慮，例如擔心出現溝通問題、客戶反應或影響團隊協作。然而，這些顧慮往往源於缺乏了解，而非少數族裔人才的能力。有企業安排少數族裔員工定期向管理層分享工作經驗、面對的挑戰及所取得的成果，讓管理層親身了解他們的專業能力，以及可為公司帶來的貢獻和商業價值，從而逐步消除疑慮。

推動共融文化延伸至員工之間的日常相處與合作也非常重要。有企業為管理層、主管及員工提供培訓，提升他們的文化敏感度，減少無意識偏見。此外，不少企業透過舉辦不同文化交流活動，促進少數族裔與本地員工的互動，建立互相尊重的文化，例如舉辦共融午餐會，邀請不同族裔員工分享家鄉美食及文化故事；舉辦文化服飾日，鼓勵員工穿著傳統服飾上班，展示不同族裔文化，促進彼此交流；或安排文化導賞團，增進員工對不同族裔宗教、文化和歷史的認識。

政策與支援雙管齊下 助少數族裔融入職場

建立共融文化是重要基礎，但要確保不同種族員工獲得公平及持續發展的機會，企業還須在政策層面提供清晰及具體的制度保障。有企業分享，在制定招聘政策時，會檢視並優化傳統篩選機制，適度調整非必要的語言門檻，並以能力和工作要求作為主要評估準則。有企業因應少數族裔員工的文化背景、語言能力及專業技能，為他們安排更能發揮其優勢的工作崗位或職務，例如翻譯產品資料、以母語拍攝短片向顧客推廣健康資訊，或擔任前線大使，為不同族裔顧客提供更適切的服務。這種以人為本的安排，不僅有助員工探索職涯方向，亦能協助企業擴闊客戶層面，實現雙贏。

制度要發揮作用，亦須配合實際支援。有企業為少數族裔員工安排專屬導師與同儕夥伴，協助他們適應職場環境，並定期關心及跟進員工的情況，適時提供協助。另有企業成立由員工主導的資源小組，由下而上帶動共融氛圍，並提供廣東話課程，提升少數族裔員工的語言能力，讓他們更容易融入工作環境。

連結社區夥伴 拓展少數族裔人才網絡

要推動種族多元共融，企業不必單靠自身資源，亦可與深耕社區的非政府組織、社會企業等夥伴合作，藉此突破傳統招聘網絡的限制，接觸更多具潛力的少數族裔人才。一方面，企業未必知道如何接觸這些少數族裔人才，或為他們提供適切的入職支援；另一方面，不少少數族裔人士在投身職場時亦可能面對資訊不足、社會網絡有限或語言障礙等限制。社區夥伴正好擔當僱主與少數族裔求職者之間的橋樑，協助企業精準配對人才，並為求職者提供職前準備、職涯輔導及入職後支援。這類合作不僅減低企業聘用少數族裔人士的顧慮和錯誤配對成本，亦為少數族裔人士提供踏入職場的重要機會。

有企業分享與社會企業合辦為期一年的實習計劃，讓少數族裔青年探索職涯志向。當中一名少數族裔青年最初以實習生身分加入，其後成為全職員工，並於短時間內多次晉升。由此可見，實習計劃不單是少數族裔進入職場的起點，更是企業發掘及培育人才的途徑。只要在職涯發展上提供適切支援與清晰路徑，少數族裔人才同樣可在企業內穩步發展，成為重要骨幹。

平機會與企業同行 共築種族共融工作間

展望未來，隨着全球人才持續匯聚香港，種族多元共融不僅是履行社會責任，更是企業提升創新力、吸引力和競爭力的重要策略。企業若要在多元人才市場中脫穎而出，必須建立一個讓不同背景人士都能安心投入工作、充分發揮所長和持續成長的工作環境。平機會將繼續透過《種族多元共融僱主約章》、「種族多元共融僱主嘉許計劃」及不同的交流平台，與各界僱主攜手推動種族共融，協助更多企業循序漸進地落實共融政策。我們期待更多企業加入行列，共同建設種族共融工作間，讓不同背景的人才均可在香港找到發展舞台，並為香港注入源源不絕的動力。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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