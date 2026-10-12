立法會議員．范凱傑｜限期前簽約　安居又安心

來稿作者：范凱傑議員



房屋局本月6日提醒大埔宏福苑業主，凡已於8月31日或之前交回「接受收購建議信件」者，須於10月15日或之前簽署出售單位的《買賣協議》。對仍未簽署的業主而言，在限期前簽約是現階段最理智、最穩妥的選擇。理由有三：方案已獲絕大多數業主接納，程序清晰；逾期處理存在不確定性與法律風險；業主遇到的實際困難，已有專隊協助和酌情機制處理。



立法會議員范凱傑。（資料圖片）

先看接納程度。目前已有超過九成業主簽署協議，反映特區政府提出的長遠居住安排，確實回應了大部分業主希望盡快安居的需要。業主簽約後，即在法律上確認把業權售予特區政府，並獲邀在「特設銷售計劃」下選購新單位。選樓已於9月29日開始，按電腦抽籤次序分批進行，預計11月底完成。換言之，簽約與否，直接決定業主能否參與今次選樓；及早完成手續，便可按已排定的次序順利銜接。

再看逾期的法律風險。在沒有特殊情況下，未有在限期簽訂《買賣協議》，相等於未有在法律上確認向政府出售其持有的業權，有可能會被視為拒絕出售，不論日後以何種方式處理業權收購，業主未必可按現時的收購價格向政府出售業權，日後具體如何處理業權，價錢如何計算，都難以預計。相比之下，現時《買賣協議》的條款和交易時間表均已公開，業主可據此清楚規劃，毋須在不確定中等待。

至於簽約過程中的疑難，業主並非孤軍作戰。房屋局統籌的「解說專隊」持續逐宗跟進個案，業主的安居之路沿途一直有律師團隊在身旁提供專業法律支援，協助業主處理物業轉讓、遺產承辦、文件核實等法律程序。

有少數業主可能面對未能釐清宏福苑單位的業權的情況，又或者需要較長時間處理遺產承辦事宜等特殊情況，對於這些確有客觀困難的業主，特區政府亦貼心地預留了空間。房屋局表明會按「情、理、法兼備，以情為先」的原則酌情安排，並會在限期前通知相關業主；他們只要在選樓期結束前完成簽署，仍可獲邀選樓，局方會先為其預留單位，待原單位業權轉讓完成後再簽訂新購入單位的《買賣協議》。限期和程序維持明確，個別困難則按實際情況彈性處理，這正是整套安排的底層哲學。配套方面，每年15萬元、為期兩年的租金補助亦一直發放；即使接受收購的業主最終未在「特設銷售計劃」下購買單位，仍可繼續領取。

宏福苑業主走到今天，實屬不易，背後有賴社會各界合力。社福機構的前線同工、律師團隊、地區組織和義工，以至關心災民的市民，都在不同崗位上向宏福苑居民伸出援手。特區政府定方向、配資源，民間補位、貼身跟進，解說專隊耐心講解，律師提供專業支援，安居政策才得以順利推進落實。

大火留下的傷痛難以磨滅，但往後安居的路已經清楚可見。我懇切希望尚未簽署《買賣協議》的業主把握時間，與律師保持溝通，及早安排簽約，然後安心選樓；我也期望社會各界繼續同行，陪伴宏福苑街坊走完這段路，讓每個家庭都能早日重新安頓下來。

作者范凱傑是第八屆立法會選舉委員會界別議員，執業大律師，海南省政協常委，海南國際仲裁院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

