立法會議員．陳博智｜以海空運貿協同發展　提升香港國際競爭力

來稿作者：陳博智議員



香港首個五年規劃與新一份施政報告，為本港長遠發展作出部署。施政報告提出強化香港四大中心定位，並就國際航運中心、國際航空樞紐及國際貿易中心推出一系列措施，既對接國家「十五五」規劃，亦為香港重新審視海空運貿的發展模式提供了契機。面對國際競爭，香港鞏固優勢的關鍵之一，在於海空運貿的協同發展。



作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。（圖片來源：陳博智facebook)

香港背靠祖國、聯通全球，海空運輸與對外貿易一向相輔相成。然而，面對周邊航運樞紐的競爭，香港要憑制度、專業服務和國際網絡，提升貿易及物流服務的附加值。鞏固國際中心地位，不應只追求貨物流量增長，更要吸引高增值業務落戶。

施政報告將船舶註冊、海事保險及綠色船用燃料等列為重點，有助完善香港的航運服務生態。這些業務相互關聯，需要制度及專業服務配套相互支撐。香港若能將船舶註冊與保險、法律等專業服務更緊密結合，便有望在港口運輸功能以外，進一步發展成為服務全球航運企業的綜合平台。

施政報告提出革新香港船舶註冊制度，包括引入「雙旗船制」，以增加註冊安排的靈活性，配合航運業多元商業營運模式。制度創新能否見效，有賴清晰的規則和配套。筆者建議，政府應按既定安排推進修例，釐清適用條件、申請程序及相關法律責任，讓業界掌握制度細節，評估採用新安排的實際效益。

政府在擴展「伙伴港口」網絡時，宜優先考慮有助建設綠色航運走廊、吸引更多中南美洲遠洋航線掛靠香港的港口，並推進與上海建立「兄弟港」關係，探索技術交流及綠色航運合作。同時，應以新增航線、具體合作項目及物流銜接成效等指標，評估伙伴關係能否真正為香港帶來新增機遇。

航空貨運方面，施政報告提出擴展航空網絡，並繼續透過「貨機網絡拓展計劃」鼓勵航空公司增加貨機服務。政府在拓展貨運網絡、吸引更多貨源的同時，亦應加強航空貨運與海運、陸路物流的銜接，讓企業按貨物特性及交付時限，靈活選擇運輸方案，發揮香港的綜合物流優勢。

海空運貿協同發展，有賴通關和物流安排配合。多式聯運及海空轉運若能減少不必要的程序、縮短等候時間，香港的區位優勢才可轉化為企業可切實感受到的效率優勢。在提升效率的同時，推動物流業綠色轉型亦須顧及中小企的承受能力。政府推動新標準、新技術時，應提供適切的過渡安排，避免企業因資金或技術限制而難以參與。

至於國際貿易中心，筆者相信，香港不應只定位為貨物轉口港，而應發展高增值供應鏈服務，拓展離岸及數字貿易，並持續開拓東盟、中東等市場。香港的自由港制度、法律和專業服務優勢，應更有系統地轉化為協助企業開拓市場、管理風險和連接供應鏈的能力。

高增值供應鏈服務的發展，同樣可以惠及漁農業。香港可發揮國際聯繫及專業服務所長，協助內地食品企業「走出去」，同時引進海外優質產品。若能整合運輸、冷鏈、品質管理及市場推廣等服務，香港便可在產品由產地走向市場的過程中，創造更多專業服務價值。

人才是各項部署能否落實的基礎。建設人才集聚高地，除了金融和科技人才，也應重視航運海事、航空貨運及供應鏈管理等範疇的專才，提供有針對性的培訓和引才安排。政府應與業界及院校加強合作，讓年輕人看見清晰的入行及晉升路徑，為產業長遠發展補足人力。

五年規劃的意義，在於將不同政策納入同一個長遠框架，避免各自推進、彼此脫節。筆者認為，特區政府應訂明執行時間表、加強跨部門協調，並以具體指標檢視成效，推動基建、制度、人才和物流配套同步到位，讓海空運貿形成協同效應，將香港的國際聯繫優勢轉化為持續的產業競爭力。

作者陳博智是第八屆立法會功能界別（漁農界）議員。



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