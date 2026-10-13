來稿｜中歐貿易到臨界點——關鍵不是「誰先讓步」而是「誰先收手」

來稿作者：楊華勇



中歐貿易緊張被說成「接近臨界點」，這個說法一半是情緒，一半是現實。情緒在於，歐洲輿論把「每天約10億歐元逆差」當成中國不公平貿易的證據；現實在於，10月8日至9日商務部部長王文濤與歐盟委員會歐盟貿易專員謝夫喬維奇在北京開完中歐貿易投資磋商機制第二次例會，雙方確實拿出16項共識，卻沒能消掉桌子底下的火。所以真正的問題不是中歐會不會明天就打貿易戰，而是雙方能不能把「競爭失控」按回制度裏。



歐盟盯住的是貨物貿易逆差：3,593億歐元、日均約10億歐元，數字確實刺眼。但把這筆賬拆開，結論沒那麼簡單。中歐貿易近半是中間品，歐洲企業買中國高性價比零部件和半成品，加工升級後再賣全球，結果是「順差在中國，利潤在歐州」。歐盟在對華服務貿易上長期順差，2025年中國對歐服務貿易逆差483億美元，歐盟是中國服務貿易逆差第一大來源地。

更關鍵的是結構變化。中國對歐出口真正跳漲的是「新三樣」加部分化工品，不是全品類普漲；歐盟這邊則是俄烏衝突後砍掉俄羅斯能源、加速綠色轉型，需求側自己變了。把歐洲能源轉型、產業重構、研發投人不夠、單一市場碎片化，全算到中國產能頭上，是政治最省事、經濟最偷懶的解釋。

法國巴黎銀行說得直白：貿易再平衡不能只靠貿易手段，歐洲自己得加研發、深化單一市場、敢追電動車趨勢。德國總理默茨和法國總統馬克龍一邊遞強硬檔，一邊還想放寬燃油車限制，這本身就說明歐洲不是被中國一個動作打垮的，而是轉型猶豫被對手逼到牆角。

法德「緊急切斷開關」，是施壓，也是德國轉彎。法德10月5日遞給歐委會的非正式文件，外界叫它「歐版301」或「貿易緊急切斷開關」。核心不是加不加關稅，而是改規則：用「反向特定多數」，只要沒多數成員國反對就能推進；目標是在極短時間甚至24小時內限制第三國進入歐盟市場。文件沒點名中國，但「不可持續逆差」「結構性產能過剩」「補貼」「匯率低估」這套詞，就是專為中歐語境準備的。

最值得注意的是德國。2024年電動車關稅案裏德國還反對，現在柏林跟着巴黎走，背景是大眾等車企繼續裁員、混動汽車中國進口猛增、製造業飯碗發慌。這不是簡單的「對華強硬」，是出口大國發現本國產業也守不住了，於是從自由貿易話術轉向產業保護話術。

但要分清——這仍是政治信號，不是已落地的法律。真要立法，過成員國、過歐洲議會，觸發條件、措施邊界都沒定型。它更像懸在談判桌上的劍——謝夫喬維奇來北京前亮出來，回國好向10月15日至16日歐盟峰會交代。

中方反應也沒退讓——商務部說這是保護主義、單邊主義，若出台歧視性限制必堅決回應。但同時，中方沒把門關死，提的是「向上平衡」，不是「以牙還牙到底」。

中方的反制有邊界：法律外殼，精準點穴。中方不是沒牌。稀土和關鍵原材料是歐洲綠色轉型、軍工、汽車的軟腹，歐洲自己都怕被卡。但真把稀土當核彈用，等於把「去風險」藉口送給布魯塞爾，也傷到在華歐企。

所以中方更像在打「有程式的牌」。10月3日對歐盟進口對硝基甲苯發起反傾銷立案，走的是國內法和世貿規則外殼，針對化工品，不碰全面脫鉤。這招妙在：既觸到法德化工利益，維持談判氣壓，又留着「依法調查」的退路。對面歐盟2025年以來對華28起貿易救濟、約一半是化工，中方這一下也算對稱回應。

電動車才是硬骨頭。純電已被加稅，混動銷量補位暴漲，歐方要「自願限制」，中方拒了——因為自願配額本質就是數量管制，踩世貿規則。這輪磋商能就混動「符合世貿規則方式」達成諒解、繼續推電動車價格承諾複審，已經是鬥而不破的果實。

臨界點之上，比的是誰先建規則。《經濟學人》說中國看歐洲「虛弱又分裂」，所以不願讓。這話半對。歐洲確實選舉密、利益散、軍力弱、AI追不上，但歐洲手裏也有4.5億消費者市場、標準制定權、綠色規則溢出效應。中國不願讓，是因為讓了會被當成退讓慣性的起點；歐洲不敢真斷，是因為斷供稀土和中間品先抽自己的綠色轉型。

所以中歐現在不是「談判解決逆差」，而是「談判證明自己還沒瘋。」第二次例會的作用也正在於此：不是一次性抹平數千億逆差，而是讓企業知道下個月不會被突然關門，讓部長級視頻會1月還能開，讓第三次例會2027年3月還有得談。

真正的出路不在「歐洲別保護」，也不在「中國別出口」，而在三件事：第一，貨物逆差要放回中間品和服務貿易裏看，否則政治永遠高燒。第二，歐方新工具若落地，必須綁死觸發條件和非歧視審查，否則「系統性扭曲」會變成隨時掐架的空白支票。第三，中方可以談市場份額、可以談本地投資、可以談稀土溝通機制，但不能把反制做成常態武器，否則「去風險」真會變「脫鉤」。

中歐都沒到決裂，但都在把相互依存武器化。武器掛腰上不可怕，可怕的是下次峰會前沒共識、新工具立法啟動、稀土調查升級、汽車配額硬推——那時臨界點就不是比喻了。

這輪北京磋商保住了「不破裂」，但沒解決「不信任」。下一步看10月歐盟峰會，不看誰嗓門大，看誰還願意把分歧塞回規則裏。合則兩利是老話，鬥則雙輸是新現實；歐洲得承認自己的競爭力短板，中國也得承認別人的安全焦慮不是演的。

作者楊華勇師中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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