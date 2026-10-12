宏福苑．屈穎妍｜報告再報告　問責何時了？

來稿作者：屈穎妍



宏福大火發生近一年了，168條人命的慘劇，大家一提起，心潮仍澎湃，民怨仍沸騰，火燒連環廈的畫面仍歷歷在目。



你打爛一個花瓶，阿媽會即刻問：誰打爛？點解會打爛？這是基本道理。但一場世紀大火，死了168人，快一年了，仍未有人回答市民：誰造成？如何造成？

大家都說要「等埋報告」，結果，耗時四個月的30場聽證會已開完，627頁的調查檔案已公開；但原定九個月內完成的報告，不知是否怕搶了「五年規劃」的鏡頭，押後到10月；等到10月來了，但20，21號又有亞太經合組織（APEC）財長會議在港舉行，或許有人顧忌不宜以災贈慶，報告預計最快要到10月22日才能提交特首。

正當大家以為兩星期後一切就會水落石出，誰知又有消息人士放風，指宏福苑大火將被納入「部門首長責任制」，政府內部已調派兩名首長級政務官——保安局前副秘書長莫君虞及體育專員蔡健斌，籌組一個調查小組，調查完再寫成報告交特首或司局長，進行行政問責；行政問責之後，再寫報告，進行政治問責。

簡單來說，就是獨立委員會報告之後，還有行政問責報告，再有政治問責報告。假如消息屬實，報告再報告，問責何時了？

日前特首出席行政會議前，有記者問他：「獨立委員會提交報告後，涉及官員的問責還要等多久？」特首重申：收到報告，會積極研究，跟進建議，推行改革，並追究責任。

如同文首打爛花瓶的比喻，承認錯誤、查找原因是重要的第一步；只有知錯，才懂得要怎樣改。一日未問責，一日不知要改什麼，更難言改革了。

香港人很有耐性，等了一年，就是要等一個說法，特首每次出來都堅定不移承諾「一定追責，追責到底」。如果最後等來的是報告再報告，這種信誓旦旦就會變成「狼來了」。

10月8日，廣東省人大常委會黨組成員、副主任張碩輔涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委監察調查。這個曾是廣州一把手的政治明星，2021年就因為大規模砍伐榕樹，連同十名領導幹部被問責貶官。

內地城市管治者斬了樹都要問責，但香港死了168人卻連個影子都沒有，還有人放出「刑不上局長」的風聲——這就是大家期望的「一國兩制」嗎？

11月26日是宏福大火一周年，「醜婦終須見家翁」，如果屆時一切仍在調查中、仍在寫報告，大家覺得，全港市民、全國人民，會心服口服嗎？

作者屈穎妍是資深傳媒人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

