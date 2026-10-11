來稿｜舊皇崗再見，新皇崗你好

來稿作者：高松傑



今日（10月11日），我專程在太子乘坐跨境巴士，最後走一次皇崗口岸，懷緬一下。車廂裏，有人拖着行李箱，有人拿着手機向窗外拍照，也有人像我一樣，沉默地看着那條走過無數次的路。皇巴、落馬洲、排隊、蓋章、再上車——這些看似瑣碎的流程，原來早已成為生活的一部分。明日（10月12日），我也會經新皇崗口岸過關。兩日之間，一舊一新，像是一場屬於跨境港人的時代交接儀式。



舊皇崗口岸的意義，從來不限於「過關」二字。它承載的是一代跨境港人的日常，是雙城生活的起點與終點。口岸不只是鋼筋水泥，更是人與人相遇、生活與生活交錯的空間。那些年在皇巴上認識的朋友、在排隊時聊過幾句的陌生人、在深夜過關時遇見的同一批「夜歸人」，都是舊口岸留給我們的隱形禮物。

從「十五五」到香港首個五年規劃：國家支持是最大底氣

今年是國家「十五五」規劃的開局之年。特區政府上月公布《香港第一個五年規劃》，主動對接國家整體部署。當中，特區政府會貫徹落實做強國內大循環的指導原則，推動人流、物流等關鍵要素的高效、便利、安全跨境流動，並完善跨境人流便利措施，優化口岸佈局與提升通關效率。

8月29日，新皇崗口岸進行大型演練，超過兩萬名公務員參與，現場人頭湧湧。（湯致遠攝）

《香港第一個五年規劃》第4.13段有關重建皇崗口岸的提述指出：「發揮重建後的皇崗口岸優勢，實施『一地兩檢』及採用嶄新的『合作查驗、一次放行』通關模式。在此新的通關模式下，跨境旅客可以『讀證』或『刷臉』的方式，利用自助通道核實一次身份完成兩地出入境手續；而跨境司機則在『聯合一站式』車道上進行『五方查驗』，同時完成兩地清關安排。」

筆者認為，皇崗口岸的重建，不是單一的基建工程，而是香港主動對接國家發展、融入大灣區的具體實踐。在此，我要衷心感謝祖國一直以來對香港的關愛與支持。沒有國家在「十五五」規劃中對香港的明確定位，沒有中央對大灣區互聯互通的高度重視，就沒有今日新皇崗口岸的誕生。國家始終是香港最堅強的後盾，這一點，在口岸重建的過程中體現得淋漓盡致。

新皇崗：港深之間最重要的24小時客運陸路口岸

重建後的皇崗口岸，是港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，不但實施「一地兩檢」安排，更是特區第一個實施「合作查驗、一次放行」這個嶄新通關模式的關口，通關體驗和效率將大幅提升。

皇崗口岸佔地面積約8.75公頃，口岸聯檢大樓以多層式設計，總建築面積約69萬平方米，當中港方口岸區約佔25萬平方米。聯檢大樓共9層，地上5層主要為旅客及跨境車輛的出入境樓層和港方的公共運輸交匯處；地下4層主要為深方的公共運輸交匯處以及停車場，連接深圳地鐵及城際軌道，亦會預留位置連接北環線支線。

重建後的皇崗口岸，旅客毋須再以穿梭巴士（皇巴）往返落馬洲（新田）公共運輸交匯處和港深雙方口岸。整體旅客通關時間將由現時落馬洲／皇崗口岸約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘；車輛通關時間將由約10分鐘縮短至約90秒。設計通關流量會增至每日20萬人次，在港鐵北環線支線開通後，更可提升至約每日30萬人次。

從30分鐘到5分鐘，不僅是數字的變化，更是生活方式的改變。對於每日往返兩地的跨境學童、上班族、探親族而言，省下的25分鐘，可能是多睡一會兒的從容，可能是趕上最後一班車的安心，也可能是與家人多聊幾句的珍貴時光。口岸效率的提升，最終惠及的是每一個普通人的生活質素。

嚴謹籌備：港府努力認真，深圳全力配合

特區政府一直高度重視皇崗口岸的重建工作。自皇崗口岸港方口岸區於7月31日成立以來，過去兩個月，特區政府進行了超過100次大大小小的系統測試、壓力測試和演練；8月份更舉行了四次大型演練，其中一次更達2萬人參與。過去數月，港方部門不斷調試及優化，全力以赴、力臻完善，確保口岸開通各個環節周全，萬無一失，滿足廣大市民的期望。

10月9日，入境處、海關、運輸署及警方召開跨部門記者會，交代新皇崗口岸開通安排。（洪戩昊攝）

港深雙方已確認皇崗口岸具備安全、暢順及高效運作的開通條件，並於10月9日宣布皇崗口岸現定於2026年10月12日上午6時30分起正式開通，提供24小時旅客和客運車輛的通關服務。特區政府不同部門已準備就緒，確保新皇崗口岸開通運作暢順有序，並擬定好應急計劃，有備無患。

筆者認為，超過100次測試與演練，不是為了製造聲勢，而是為了在開通首日把風險降到最低。口岸運作涉及兩地多個部門、無數系統與流程，任何一個環節出錯，都可能影響成千上萬旅客。這種嚴謹細緻的籌備態度，值得肯定，也是市民信心的重要來源。

在此，我要特別讚揚特區政府各部門的努力與認真。從保安局、運輸署、入境處、海關、衞生署，到前線的服務大使和技術人員，每一位參與者都付出了巨大心血。他們不辭勞苦、日以繼夜地測試、演練、優化，只為確保口岸開通萬無一失。這種敬業精神，正是香港公務員團隊專業高效的寫照，值得我們每一位市民致敬。

同時，我亦要衷心感謝內地各方，特別是深圳市政府及所有相關部門。皇崗口岸位於深圳境內，港方口岸區與內地口岸區共用同一室內空間，兩地部門在規劃、設計、建設、測試、演練等各個環節緊密合作，克服了無數技術與制度上的困難。深圳出入境邊防檢查總站、深圳海關等單位，為「合作查驗、一次放行」和「五方查驗」的落實提供了關鍵支持。沒有深圳方面的全力配合與無私奉獻，就沒有新皇崗口岸的順利開通。深港一家親，在此得到最生動的體現。

「合作查驗、一次放行」：一次排隊，兩地通行

為提升旅客通關體驗及效率，重建後的皇崗口岸將採用「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。

在旅客出入境通關方面，皇崗口岸將設置134條「合作查驗」自助通道及68個傳統人工櫃枱。「合作查驗」自助通道會同時以出示證件（「讀證」通關）及免出示證件（「刷臉」通關）兩種通關模式運作。旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分，便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。

為進一步便利香港居民往來內地，兩地會落實以下便利安排：同時持有《港澳居民來往內地通行證》（包括非中國籍）和香港永久性居民身份證或香港非永久性居民身份證的香港居民，無論「北上」或「南下」，均可選擇於「合作查驗」自助通道第一道閘門使用香港身份證或有關來往內地通行證，以「讀證」通關方式辦理港深兩地的出入境檢查手續。有關措施為香港居民帶來更快捷方便的自助出入境檢查服務，進一步提升他們的通關體驗。不論是「讀證」或「刷臉」通關，使用人士必須攜帶符合港深兩地出入境要求的有效旅行證件，以便兩地出入境部門有需要時核對身分。

新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」通關模式。（大灣區之聲）

至於傳統人工櫃枱，出入境雙方會在口岸邊界線上並排設置傳統人工櫃枱，旅客只須排一次隊，並分別向出境方及入境方出示證件，就能完成兩地出入境手續，大幅縮短通關時間。

「合作查驗、一次放行」是真正從用家角度出發的制度設計。過去，香港居民過關時需要分別出示不同證件，有時難免手忙腳亂；現在一證通行，不僅簡化了流程，更體現了兩地部門在數據互認和流程對接上的深度合作。這種「一次讀證、兩地放行」的模式，在技術上需要極高的協調與互信，而皇崗口岸作為特區第一個實施此模式的關口，其示範意義不言而喻。

車輛通關：「五方查驗」的突破

在車輛／司機出入境清關方面，皇崗口岸將設置26個私家車及過境巴士檢查亭。除車輛司機外，一般乘客需下車前往隨車人員驗放廳（適用於私家車乘客）或旅客出境大堂（適用於過境巴士乘客）辦理旅檢手續。而車輛司機則駕駛車輛進入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」安排。

根據「五方查驗」安排，司機透過安裝於「聯合一站式」車道出境一側的「信息採集一體機」，一次過完成體溫、旅行證件資料、面容特徵及指紋的採集。該機器會按各自部門的職能，將所採集的資料傳送至香港及深圳五個不同的清關、出入境及檢疫部門進行出入境查驗，包括：深圳出入境邊防檢查總站、深圳海關，以及香港的海關、衞生署及入境事務處。

「五方查驗」的設計堪稱口岸通關的「一次採集、多方共享」典範。過去，司機需要分別接受兩地多個部門的檢查，流程繁複；現在一次採集，五方同步查驗，既節省時間，又減少人為錯誤。這種跨部門、跨地域的數據協同，正是大灣區互聯互通精神的具體體現，也是兩地部門通力合作的成果。

以人為本：細節體現溫度

皇崗口岸聯檢大樓設有無障礙設施，包括暢通易達洗手間、觸覺引路帶等，照顧不同需要的旅客。此外，服務大使會於港方口岸區公共運輸交匯處（L2）、入境層（L4）及離境層（L5）為旅客解答一般查詢及提供協助。聯檢大樓的公眾位置設有座椅，方便有需要的旅客稍作休息。公共運輸交匯處亦設有自助販賣機。

皇崗口岸位於深圳境內，港方口岸區與內地口岸區共用聯檢大樓內的同一室內空間。為確保口岸暢順運作，避免內地及香港流動網絡無線電訊號相互干擾，整個皇崗口岸（包括港方口岸區）的流動通訊服務均由內地當局認可的內地流動網絡營辦商提供。為方便公眾人士在港方口岸區使用互聯網服務，香港政府在聯檢大樓（包括公共運輸交匯處）提供免費公共Wi-Fi服務。免費Wi-Fi服務在成功連線後即可使用，無須登記。

這些看似瑣碎的細節，恰恰是口岸體驗的關鍵所在。一個無障礙洗手間、一條觸覺引路帶、一個免費Wi-Fi熱點，對於有需要的旅客而言，可能就是「能否順利過關」與「能否舒適過關」的區別。口岸不應只是效率的競賽場，更應是溫度的傳遞站。港府在這些細節上的用心，值得讚賞。

交通配套：24小時口岸的完整支撐

為了有效處理跨境人流帶來的交通需要，運輸署在皇崗口岸港方口岸區安排各種本地及跨境公共運輸服務，包括七條覆蓋香港、九龍和新界的專營巴士路線（當中包括一條通宵路線）、六條專線小巴路線（包括三條通宵路線）、跨境巴士路線（包括五條24小時運作的短途跨境巴士服務）以及的士服務（包括市區、新界和車隊的士）。

24小時通關加上24小時跨境巴士服務，是皇崗口岸最核心的競爭優勢。對於需要在深夜或凌晨過關的旅客而言，皇崗口岸是無可替代的選擇。這種「全天候」的服務承諾，不僅便利了市民，也為兩地的經濟活動提供了更大的時間彈性。

由皇崗到沙頭角：口岸升級的藍圖

除了皇崗口岸重建項目，特區政府亦會持續推進一系列提升口岸基礎建設和通關能力的措施。當中，特區政府及深圳市政府已達成共識，以「跨河建」的安排重建沙頭角口岸。重建後的沙頭角口岸將成為純旅檢口岸，並實施「合作查驗、一次放行」通關模式。

從皇崗到沙頭角，香港的口岸升級正在形成一個清晰藍圖——以創新通關模式為核心，以基礎設施升級為支撐，以市民體驗為依歸。這不僅是口岸的重建，更是香港與內地融合發展的縮影。這一切，離不開祖國的支持、港府的努力，以及深圳等內地各方的大力配合。

新皇崗口岸即將在下周一（12日）上午6時30分正式啟用，屆時專營巴士將可直達，服務港人近30年的皇巴（皇崗—落馬洲穿梭巴士），將會完成歷史任務。（九巴提供）

每一個口岸的開通與關閉，都是一個時代的註腳。舊皇崗口岸的30分鐘，記錄了兩地交流從起步到頻繁的歷程；新皇崗口岸的5分鐘，則預示着兩地融合從頻繁到無縫的未來。從「讀證」到「刷臉」，從「排兩次隊」到「排一次隊」，從「各自查驗」到「合作查驗」，這些轉變的背後，是制度創新、技術進步和兩地互信的共同成果。

在此，我要再次衷心感謝祖國對香港的厚愛與支持，感謝特區政府各部門的努力與認真，感謝內地各方特別是深圳市政府及所有相關部門的無私奉獻。沒有你們的付出，就沒有新皇崗口岸的順利開通，就沒有兩地居民更便捷、更舒適的通關體驗。

皇崗口岸，舊的再見，新的你好。而我們每一個跨境港人，都是這部雙城記的參與者和書寫者。願新皇崗口岸運作暢順，願港深合作再創輝煌，願祖國繁榮昌盛。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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