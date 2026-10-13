楊莉珊｜歐洲議會又玩人權話術　香港回以亮眼法治成績

來稿作者：楊莉珊



歐洲議會一份所謂「歐中政治關係報告」，在香港部分重彈老調：失實指控、偏頗敘述、要求釋放被定罪人士、質疑國安法律、順帶給特區法治和人權重判一卷。特區政府和立法會這次的反應毫不意外——堅決反對、嚴厲譴責、促請停止干涉。但如果把這場交鋒只看成外交口水戰，就小看了它背後的真正命題：香港的法治，到底由誰定義？香港的繁榮穩定，到底靠什麼支撐？答案其實不複雜：靠法律，不靠布魯塞爾的決議；靠法庭，不靠政治口號；靠「一國兩制」底下的制度運行，不靠外部勢力的指手畫腳。



釋放被定罪人士經不起法治檢驗

最刺眼的那句話，恰恰最經不起法治檢驗。這份報告最不能接受的地方，不是批評本身，而是要求釋放「多名被定罪人士」。立法會說得直白：這是將政治凌駕法庭裁決，是對司法獨立的政治施壓，是對法治的踐踏。

任何一個正常法律體系都守一條底線：法院判了，就得服。疑罪從無、辯護權、上訴機制、公開審訊，這些程序保障香港都有，而且正是香港法治的驕傲。歐洲議會若真關心人權，應先問：被告人有沒有律師？有沒有公開審理？有沒有上訴？檢控是不是按證據和法律？特區政府講得很清楚，執法按證據，檢控按《檢控守則》，法官按法律，和當事人的職業、背景、政治立場無關。

歐洲議會一邊口口聲聲講法治，一邊要求特區放過已被法庭定罪的人，這不是護人權，是把人權當通行證。更諷刺的是，歐洲國家自己都有國安法，都抓顛覆、都罰恐怖融資、都管間諜活動，怎麼輪到香港依法辦案，就成了「打壓迫害」？這種雙重標準，連邏輯都站不住。

歐洲議會敘述裏最固定的套路，是把《香港國安法》和《維護國家安全條例》描成「自由殺手」。但事實擺在那：國安法實施前，香港經歷過什麼，市民記得比議員清楚——街頭縱火、癱瘓交通、圍堵立法會、污名化警隊、年輕人被推上街頭、營商環境天天挨驚。那不是民主，那是失序；那不是自由，那是誰聲音大誰有理的叢林。

香港依舊是全球最自由經濟體

國安法一來，分水嶺出現了。由亂到治，不是修辭，是生活經驗。市民敢夜歸，商戶敢開門，資本敢做中長期部署。奉公守法的人，原來怎麼活，現在還怎麼活；想搞分裂、想顛覆政權、想勾結外部勢力的人，才需要怕。

特區政府這次重申的那句很關鍵：依法保障香港居民和其他人的合法權益。國安法第四條本身就寫明白，維護國家安全和保障權利自由不是二選一。把國安和自由對立起來，是西方報告最省事的敘事，也是最有意的誤解。

香港繼續是全球最自由經濟體，世界競爭力排第二，國際金融中心穩居三甲，2025年首次公開招股集資額全球第一，跨境財富管理升到世界第一。錢是最怕亂的東西。家族辦公室、國際投行、跨國企業法務、會計師行，不是靠情懷留下來，是靠合同可執行、資產可保護、爭議可仲裁、規則可預期。如果國安法律真把香港變成「恐懼城市」，這些機構早用腳投票了。沒走，反而加碼，說明國際資本認的仍是香港的法治內核，而不是歐洲議會報告裏的形容詞。

法治指數方面是同樣的。香港在《2025年法治指數》整體排名維持高位，繼續領先於動輒無理批評香港的美西方國家。這話刺耳，但點出一個真相：法治不是誰喊人權喊得響，而是法院獨立公正、警員用武有指引、檢控講證據、裁判可覆核。

香港自信來源是司法公開

主權問題沒有商量餘地，香港事務純屬中國內政。這不是擋箭牌，是國際法上的主權事實。香港回歸後，治理依據是憲法和基本法，不是《中英聯合聲明》，更不是歐洲議會的議程設置。可惜歐方報告每次都把「價值觀」做成豁免權，自己國安立法越收越緊，對香港卻要求門戶大開，這種姿態註定越說越虛。

中方和特區也不是閉門挨罵，回應邏輯一直清楚：你講事實，我們歡迎；你講證據，我們出庭；你拿制裁嚇人，我們嗤之以鼻。維護國家安全是憲制責任，不是談判籌碼，不會因所謂制裁縮半步。

香港自信的來源，恰恰是司法公開。法官寫判詞，律師交叉盤問，媒體旁聽，刑期說理，上訴庭改判或發回重審，全套都在陽光下。黎智英、黃之鋒、「支聯會」相關案件，特區政府講得明白：犯罪事實清楚、證據確鑿、審判公開透明、被告權利有保障。

這才是最有力的回擊。你質疑，我就攤開卷宗、法庭記錄、適用法律、量刑理由。怕見的不是法治，是暗箱。歐洲議會若真有底氣，就該少發決議，多讀判決書。

歐洲議會不應無理干預香港

這場風波歸根到底，是兩種邏輯撞車。歐方邏輯是：我不同意你的國安邊界，就用報告、決議、制裁威脅來壓你回頭。特區邏輯是：國家安全是底線，司法獨立是程序，繁榮穩定是結果，三者不矛盾，但順序不能亂——沒有安全，自由和資本都是風中燭。

香港從來不是怕被批評。作為國際城市，被評頭論足是本分。但批評得分兩種：一種指着具體案件、具體條文、具體程序，這種批評逼着自己把制度磨得更亮；另一種是預設立場、忽略事實、拿釋放定罪者當政治籌碼，這種「批評」本質不是監督，是干預。

特區政府和立法會這次嚴厲譴責，立場沒錯。但比譴責更重要的，是繼續把事情做實：國安案件經得起上訴審，檢控經得起披露，法院經得起比較，營商環境經得起資金選擇。只要這四條站得住，歐洲議會年年出報告，也改變不了香港行穩致遠的底盤。

所以面對歐洲議會的失實偏頗，不必只停留在「譴責」二字。把法庭打開，把資料攤開，把國安法律和權利保障講透，把「由亂到治、由治及興」的日常現實擺出來，比任何外交辭令都重。

香港不需要外來裁判。它只需要把自己的法治繼續當回事，把國家安全當回事，把市民走路不怕、開店不慌、開庭不服可以上訴，當成這座城最普通的尊嚴。誰尊重這套尊嚴，誰才是真的關心香港。誰只想拿香港當對華談判的道具，誰就註定被這座城市甩在身後。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

