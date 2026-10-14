來稿｜中文為何成了這一代孩子的惡夢？

來稿作者：邢浩揚



「學而時習之，不亦說乎？」——這是《論語·學而》千百年來膾炙人口的經典開篇。然而，置身於今日的香港校園，在許多剛升上中一的孩子與焦慮的家長心頭，這句耳熟能詳的古訓，卻往往變成了令人苦笑與無奈的諷刺：「學而時習之，不亦『苦』乎？」當文字的趣味變成了應試的重擔，本該潤物無聲的中文學習，漸漸演變成一場困頓大人與小孩的世代噩夢。



文字不應是困住兩代人的高牆

那是一個家長晚會散場的夜晚。校舍走廊的燈光陸續熄滅，一位中一家長在得知我是中文科老師後，眼神中帶着幾分急切與茫然，在走廊盡頭將我攔下。

「老師，到底可以點樣救下佢嘅中文？特別係文言文，佢睇兩行就頭痛，好似睇天書咁……」此時這位家長淚盈滿眶，話語間，盡是無處安放的焦慮。這早已超越了單純的「問功課」，而是一場大人與孩子在文字面前的無助告白。

身兼中文科老師、訓輔老師與家長，我太明白這種陷於泥沼的無奈與窒息。然而，文字本不該是困住兩代人的高牆；看清這場悲歌背後的焦慮，正是我們陪伴孩子解開結扣、一步步走出陰霾的第一步。

中文學習為何會演變成生存難題？

許多認知心理學與大腦科學的研究指出，這一代「數字原住民」的資訊接收模式產生了深刻變化。他們成長於短視頻、動態圖像與即時反饋的環境中，大腦早已適應了高密度、直觀化的刺激；相反，傳統閱讀所需的「線性思維」與「文字解碼能力」，在缺乏長期培養的情況下，對他們而言變得極具阻力。當孩子面對需要高度靜心、沉佇思考的中文文字時，容易產生認知上的疲勞與排斥。這並非孩子變得不勤奮，而是時代的資訊形態重塑了他們的認知習慣。

與此同時，局方持續優化中文科課程架構，訂立了一套層層遞進、循序漸進的螺旋式學習階梯：

第一學習階段（小一至小三）：着重識字、基礎句式與口語表達，旨在建立基本的語感；

第二學習階段（小四至小六）：逐步拓展至篇章閱讀、段落邏輯與文化薰陶；

第三學習階段（中一至中三）：正式引入未經簡化的原典文言文，旨在深化文化傳承與文學賞析。

這套課程架構系統完整，局方的初衷無疑也是美好的，希望孩子能如拾級而上般順理成章地汲取養份。然而，當這套宏大的課程藍圖降落到學生這群「最終用家」身上時，前線的「學與教」面對着極大的考驗與艱難。面對緊湊的課時、多元的評估要求，以及這一代學生認知習慣的轉變，前線教師要將這份宏大的課程藍圖轉化為學生能消化、吸收的日常體驗，往往需要付出極大的心力。小學到中學的過渡看似平順，但在前線實務中，要讓學生無縫接軌，確實是個不易解決的現實挑戰。

中文學習該如何由小做起？

「由小做起」絕非讓小學生提早背誦文言註解，而是要引導他們建立對文字的親切感與探索欲。語感培養固然最好從小做起，但學習從無絕路，有言：「種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在。」只要大人願意陪伴孩子踏出第一步，幾時開始都不嫌晚。正如《荀子·勸學》所言：「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。」每天積累一點點對文字的感受，語感的滋養便會在歲月中默默生根。

具體而言，我們需要幫中文「解毒」，還原文字背後的價值。以文言文常見的「月亮」為例，古人對月亮的想像與對話，本身就是一場延綿千年的集體浪漫。李白獨酌時的「舉杯邀明月，對影成三人」，是把孤獨化為瀟灑的想像；蘇軾思念手足時的「但願人長久，千里共嬋娟」，是超越時空的豁達與祝福；張繼旅途中的「月落烏啼霜滿天」，是將滿腹愁思寄託於夜色的細緻感受；王維在山林間的「明月松間照」，則是歸於平淡的寧靜。當我們不急於拆解字詞文法，而是帶領孩子仰望同一輪明月，正如張若虛在《春江花月夜》中所唱歎的：「江畔何人初見月？江月何年初照人？人生代代無窮已，江月年年望相似。」去感應古人在千百年前對生命與宇宙的提問，體會這份代代相傳的感動，文言文便不再是冰冷的試題，而是一條通往古人靈魂的浪漫隧道。孩子或多或少也能在其中找到共鳴與趣味，從而提升學習中文科的自信心。

身為大人——無論是站在講台上的老師，還是守候在檯燈下的家長——我們需要多一份同理心。中文不該是衡量一個孩子成敗的刀刃，而是培養他們「文化自信」與「想像和創造力」的源頭活水。當孩子能在文字中找到安頓心靈的力量，他們才能在面對世界的複雜時，擁有豐盈的胸襟與獨立思考的能力。

正如《論語·述而》所載的理想境界：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」文字的學習，本應是一場令人心靈自由「遊玩」的藝術體驗，而非捆綁心靈的枷鎖。

夜深了，走廊上的燈光不知何時已盡數熄滅，只剩下遠處街燈投射進來的柔和微光。​聽完我的分享，那位母親緊繃的肩膀終於慢慢鬆弛下來。她長長地舒了一口氣，微笑着對我點點頭，輕聲說道：「老師，多謝你……我明白點做了。」​那一刻，一滴眼淚從她的眼角輕輕滑落。那不再是過往困在分數與焦慮中、耿耿於懷的辛酸之淚，而是在獲得同理與方向後，坦然放下負擔的釋懷之淚。

​目送她漸漸遠去的背影，我知道，這位母親已經重新找回了陪伴孩子前行的力量。而身在前線的我，又何嘗不是在這次深夜的傾聽與對話中，重新找回了帶領孩子漫步文字世界、攜手跨越高牆的勇氣與初心？

作者邢浩揚是中學中文科副科主任、訓輔老師。



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