來稿｜釐清五年規劃認知誤區　破除西方媒體炒作抹黑

來稿作者：梁雅琪



近期，香港特區發佈首個五年規劃。部分西方媒體炒作稱特區政府編制五年規劃意在凌駕市場之上，甚至妄斷香港將從西方式資本主義市場經濟轉向中國特色社會主義市場經濟，落入計劃經濟模式。這類論調看似討論經濟體制，實則以意識形態偏見歪曲香港由治及興的實踐，混淆「一國兩制」與現代市場經濟治理邏輯。香港五年規劃不是取代市場，而是補齊市場短板；不是改變香港資本主義制度屬性，而是立足本地現實統籌長遠發展，守護香港國際自由港與國際金融中心地位。



美日均有引導

規劃屬性中立

一直以來，西方媒體固守一種片面認知：特區政府只要出台中長期發展規劃、實施產業引導，就等同於實行計劃經濟。這一說法嚴重違背經濟學理論與全球經濟實踐。早在19世紀，德國經濟學家李斯特就提出了幼稚產業保護理論，論證了後發經濟體不能完全放任市場，政府可通過政策扶持本土新興產業，以彌補後發國家的競爭劣勢。20世紀80年代興起的戰略貿易理論提出，在不完全競爭市場條件下，適度的政府戰略干預，能助力本國企業爭取國際市場份額。20世紀90年代，勞拉・泰森等學者進入克林頓政府擔任核心經濟顧問，推動戰略貿易理論落地為國家政策，促使美國更主動地進行戰略性貿易佈局。

放眼全球，運用產業規劃與戰略引導，是市場經濟體的通行做法。戰後日本依託產業政策扶持鋼鐵、汽車、半導體產業，快速實現經濟趕超；韓國、新加坡等國，依靠政府中長期戰略規劃推動產業升級。德國工業 4.0、美國「晶片法案」，都是政府立足公共利益開展的前瞻性引導。可見，規劃只是治理工具，工具本身沒有制度屬性。香港的五年規劃屬於戰略性、指引性綱領，不干預企業經營、定價與資本自由流動，堅持市場在資源配置中發揮決定性作用。特區政府堅持有效市場、有為政府相結合，西方媒體刻意混淆治理手段和經濟制度，製造認知誤導。

本屆香港特區政府在中央領導下依法行使高度自治權，積極融入國家發展大局、對接國家發展戰略。但香港的經濟制度根基不會變動：根據《基本法》規定，香港長期維持原有資本主義制度，私有財產依法獲得保障，保留自由港與單獨關稅區身份，資本、人才、信息可自由流動。這份中長期發展規劃，是特區政府在自治範圍內謀劃的本地發展方案，並不會改變香港既有的經濟體制。

補齊失靈短板

賦能市場運作

香港依託自由市場成長為世界級金融貿易中心，但僅靠市場自發調節，難以破解長期積累的結構性難題：土地供應緊張、住房壓力突出、科創產業佈局不足、產業結構單一、北部區域發展滯後。市場擅長追逐短期商業收益，但很難自發推進周期長、外部性強的重大基建、基礎科研、公共住房建設，這類項目單憑市場資本往往供給不足，這正是特區出台五年規劃的出發點。

打造「南金融、北創科」格局、建設北部都會區，並非政府直接開辦企業，而是完善土地、交通、科研配套，降低科創企業落地成本，吸引全球人才與創投機構；鞏固國際金融中心地位，優化資本市場互聯互通機制，維護港元穩定，保障跨境資本自由流動；在住房、醫療、安老領域補齊公共服務短板。規劃設定的大多是發展目標與公共服務指標，不對私人企業設置強制性生產指標，企業自主決定投資、定價、用人，資本自由進出香港，私有產權依法得到保障。

本屆特區政府的定位很清晰：市場能做好的交給市場；市場做不到的公共領域，政府主動補位。政府核心職責是維護法治環境、完善基礎設施、統籌空間佈局、防範系統性風險。如果不能做到有為政府與有效市場相輔相成，缺少長遠規劃，任由結構性矛盾累積，反而衝擊市場穩定。

兩套治理體系

優勢互補共贏

西方輿論炮製另一重認知誤區，將香港主動對接國家發展規劃，刻意渲染為所謂 「內地化」，妄稱香港在發展上同國家戰略協同，就會改變自身的制度安排與經濟運行模式。這是對「一國兩制」實踐的刻意曲解，混淆了發展合作與制度趨同的本質邊界。「融入國家發展大局」是「一國兩制」的應有之義，這一命題的核心在於：在堅持「一國」前提下，充分發揮「兩制」優勢，實現優勢互補、相互促進。

香港之所以能發展成為國際化大都市，關鍵在於能夠跟上世界產業轉移和科技革命的浪潮，把握祖國內地改革開放發展的機遇。當前，我國已成為世界經濟增長的主要穩定動力，許多經濟體都在搭乘中國發展的快車。在這樣的背景下，香港主動對接國家發展規劃，是與時俱進的當然之舉，而非所謂「內地化」。香港這份五年規劃和國家層面五年規劃屬於兩套不同的治理體系。香港主動對接國家發展規劃，自主制定自身的發展規劃，而非被「納入」國家規劃體系。

西方輿論此番抹黑，本質上是一場認知戰。他們不願看到香港在「一國兩制」下實現由治及興，於是偷換概念，把特區政府的戰略謀劃歪曲成對市場的壓制。

香港五年規劃，是特區立足自身實際、面向長遠未來的發展方案，堅守自由市場經濟、堅守「一國兩制」。它不是計劃經濟的復刻，更不是政府凌駕市場，而是現代經濟治理理念在香港的實踐。香港將繼續保持資本主義制度，鞏固自由港與國際金融中心優勢。政府做好戰略引導，市場發揮資源配置基礎作用，二者協同發力，必將有利於香港持續保持繁榮穩定，發展成果惠及香港市民與全球投資者。任何基於意識形態偏見的抹黑歪曲，都無法阻擋香港由治及興的歷史大勢。

作者梁雅琪是全國港澳研究會會員。



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