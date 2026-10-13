立法會議員．葛珮帆｜歐洲議會偏頗報告動搖不了香港由治及興

來稿作者：葛珮帆議員



歐洲議會日前通過所謂歐中政治關係報告，在涉港、涉疆、涉藏、台灣、人權等問題上再度指手畫腳，寫成一份充滿意識形態偏見的立場書。特區政府及立法會立即發出聲明嚴正指出，報告有關香港部分作出失實偏頗指控，表示堅決反對並予以嚴厲譴責，促請歐洲議會立即停止詆毀香港發展、抹黑香港法治和人權狀況，停止以任何形式干涉純屬中國內政的香港事務。這一表態不僅是香港政府、立法機關乃至整個社會的聲音，也是對一份脫離事實、重複政治表演的文件的必要回擊。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（廖雁雄攝）

一份「建議報告」，為何惹來嚴厲譴責？

首先要釐清性質。歐洲議會的報告不是歐盟共同外交與安全政策，不直接改變成員國義務，也當然不會轉化為歐盟法律。但它有政治信號意義，會強化布魯塞爾一些圈層裡的對華強硬敘事。正因如此，報告若在事實層面站不住腳，在法理層面越界，在邏輯層面雙標，就不應以「議會表達自由」一筆帶過。

香港社會看得清楚：有關立法會選舉、議員履職、議事程序、國安立法、法治與人權的指控，均與事實不符。立法會是香港特區根據《基本法》設立的立法機關，是特區憲制架構的重要組成部分，其運作有自己的法律軌道和政治生態，不需要隔着幾千公里、靠翻譯過來的新聞標題來裁判。

香港從來不是沒有邊界的自由港，也不是國安法之後才講法治。普通法制度、法院獨立審判、《基本法》所列權利自由，都在。改變的只是，過去一段日子裡，焚燒、破壞、衝擊、勾結外力、鼓動分裂、把街頭變成戰場的行為，被一些人包裝成「抗爭」；縱火者談自由，守法人吞苦果。那是失序，不是自由。香港國安法要解決的，正是不許少數人拿「自由」當許可證，去撕碎整座城市的秩序。

看硬指標：經濟自由度蟬聯全球第一，全球金融中心指數評分排世界第三，世界競爭力重返全球前三，世界人才排名升至全球第四、亞洲第一；超過2700家單一家族辦公室在港經營，駐港海外或內地公司超11000間，創歷史新高。事實證明，全球投資者用真金白銀投下信心票，這比布魯塞爾一張所謂決議案可靠得多。

至於司法案件，本就應由香港法院依法審理。國安法實施之後，香港不是變沉默了，而是變安全了。黎智英、黃之鋒等國安案件依法審理、社會秩序恢復，法治尊嚴抬頭，市民安心出行，商家安心營業，學生安心上學。駐港國安公署總結得很直白：普通法制度得到保持，傳媒、社團等發展空間更加清朗廣闊，居民依法享有的各項權利自由在安全環境中得到更好保障。

「支聯會」相關案件，犯罪事實清楚、證據鏈條在庭上接受檢驗，被告權利依法受到保障，審判公開透明。歐洲議會不在庭審裡，不在陪審席，不在上訴庭，卻搶在判決書前面下政治結論，這不是關心人權，是干預司法。

立法會的聲明點出的雙重標準，是全份報告最經不起照鏡子的一段。歐洲議會和歐盟成員國自己有沒有國家安全法？有。有沒有反恐法？有。有沒有對恐怖融資、外國代理人、關鍵基礎設施、網絡安全、邊境管制設限？有，而且越來越緊。法國、德國、比利時等國在恐襲後修訂反恐與緊急權力法律，英國有國家安全與投資審查，歐盟層面推動關鍵技術和基礎設施保護，美國更不用說。每當歐洲自己遇襲、遇恐、遇間諜疑雲、遇供應鏈卡脖子，立法理由都堂而皇之：國家安全、公共安全、反恐、防滲透。

輪到香港，同樣邏輯就變成「打壓自由」。同一件事：限制極端分裂分子跨境串聯，歐洲叫防範外國干預，香港叫「消滅民主」。同一套法理：授權行政機關在國家安全事項上採取必要措施，歐洲叫維護憲政秩序，香港叫「破壞法治」。同一類案件：依法檢控、依法開庭、依法上訴，歐洲自己這麼做叫司法常態，香港做叫「以言入罪」。

《基本法》寫得清楚，香港是中華人民共和國特別行政區。外交和國防歸中央，內部法治、國安、選舉、立法會運作，屬於特區高度自治範圍，外部勢力無權置喙。國家安全事項上，中央有憲制責任，特區有主體責任，兩層加起來，也不關歐洲議會的事。

歐洲議會最失誤的地方，是用2019年的香港想像今天的香港。2019年那種黑暴橫行、地鐵被焚、馬路被佔、市民被打、商鋪被砸、機場被癱瘓，不是「美麗風景線」，是城市創傷。中央出台香港國安法，特區隨後完成基本法第二十三條立法，行政、立法、司法機關回到基本法軌道各司其職，社會才從「由亂到治」走到「由治及興」。

今天香港的多元還在不在？在。本地、內地和海外傳媒機構在港新聞發佈系統註冊的有200多家，境外媒體有增無減。政治立場不同，只要守法，照樣可以在香港生活、工作、辦媒體、搞社團、上街示威。所謂「國安法後香港變一言堂」，在事實面前不攻自破。

中方立場一貫清楚，中歐關係處於重要發展時期，健康穩定符合雙方利益。中國駐歐盟使團已就歐洲議會報告提出嚴正交涉，要求歐方堅持夥伴定位、堅持合作主基調，停止干涉內政，停止煽動對立對抗。

歐盟在港有超過2300家企業、約35萬歐盟公民，香港是歐洲進入大灣區和中資走向歐洲的超級聯繫人。把涉港議題武器化，短期內餵飽某些議員的曝光率，中長期傷的是歐盟在港利益，冷的是中歐經貿互信，幫不到任何一個普通歐洲納稅人。

立法會發言人說得很重，也說得對：與其花大量時間炮製充滿偏見的涉華涉港報告，不如多瞭解真實的中國，瞭解國安法後香港社會的安定繁榮，瞭解中歐經貿合作給雙方人民帶來的好處。

想看懂香港，不用遠渡重洋來擺姿態，買張機票到中環、尖沙咀、觀塘、科學園走一圈，跟的士司機、茶餐廳老闆、基金經理、大律師、記者、社工聊一聊。你會看到國安法沒有把城市凍住，反而把暴力凍住了；你會看到立法會不是橡皮圖章，但也不再是拉布戰場。

歐洲議會真有閒暇，也該照照自己。反恐法、國安審查、難民邊界、網路管控、外國投資壁壘，哪一樣沒碰公民自由？碰了叫安全，香港碰了叫鎮壓，這邏輯拿到斯特拉斯堡廣場上念一遍，只會被自己人笑。

香港的問題，香港人在法律裡解決，在選票裡調整，在法院裡辯論，在街市和政治之間找平衡。它不完美，立法會也有磨合，政府也接受批評，媒體也互咬，但這一切都在「一國兩制」下、在基本法裡、在普通法傳統中運轉。

政府及立法會嚴正譴責，是表態，更是底線。香港事務是中國內政、國安立法是國際通例、法治由香港法院守，不由布魯塞爾表決。自由在香港人手裡，不在歐洲議會的決議前言裡。筆者強烈奉勸一句，立即停止任何詆毀、抹黑及干涉，這些都動搖不了香港由治及興的步伐。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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