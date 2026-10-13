立法會議員．鄭泳舜｜延續亞運勢頭　強化香港體壇國際競爭力

來稿作者：鄭泳舜議員



為期兩星期的亞運會近日落下帷幕，中國香港代表團以11金19銀24銅的佳績，成功躋身亞運獎牌榜前十位置，不論是金牌數目和總獎牌數目，都刷新歷來最佳戰績，令港人倍感鼓舞和自豪。這不僅為本港體壇寫下新篇章，也帶來一個契機，讓我們檢視港隊在各項目的實力，並與其他國家或地區作對比，深思如何鞏固並提升長遠競爭力，延續這份光輝。



作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員。（夏家朗攝）

回顧近年的多屆亞運會，港隊都有明顯進步，獎牌數目每屆都在遞增。儘管今屆整體參賽健兒人數減少約90人，約580名運動員競逐38個項目，但獎牌數目仍能取得雙重突破；或許不少人未有為意，港隊今屆亦在另外96個項目中躋身四至八名，在亞運賽場上的整體競爭力正不斷穩固，是值得賀喜的現象。

港隊在今屆亞運的突破，不僅體現在獎牌數目的增長，更在多個項目中締造了「第一次」的歷史新頁。除了在男子世界網壇位居百名之列的黃澤林勇奪香港網壇史上首面亞運男單金牌，女雙組合張瑋桓與王康怡亦為港隊摘下銅牌，帆船隊表現也令人驚喜，共收穫2金、3銀、2銅共7面獎牌，在青年組項目尤其出色，所有出賽運動員都有牌進帳；上屆只獲一牌的香港空手道隊，今屆亦錄得大豐收，共獲2銀3銅創下隊史單屆最佳；再加上在武術散打、蝶泳等項目實現獎牌突破，擴闊了港隊的獎牌進帳面，展現港隊在不同項目中的進步和巨大新潛力。

在作出新突破的同時，港隊在傳統項目亦鞏固優勢。男子七人欖球隊成功達成亞運三連霸，女子七人欖球隊也在銅牌戰擊敗泰國，連續兩屆摘銅。壁球混雙包辦冠亞兩席，彰顯強勁實力。這些耀眼成績反映長期投放資源的收成效果，確保了各項目能持續保持競爭力。

筆者在亞運舉行期間，也曾到過名古屋當地觀賽，深深感受到本港運動員在賽場上的拼搏，惟同時也觀察到一個不容忽視的現象，就是亞洲各國與地區在許多項目上正急起直追，或迅速冒起，整體競爭較以往更趨激烈。

值得留意的是，在獎牌榜位居香港之上的伊朗和泰國，金牌數皆較上屆大增約一半；其中伊朗男排是以全勝戰績奪金，寫下亞運會四連冠的壯舉，而泰國短跑新星汶頌亦在田徑男子100米決賽跑出9.90秒的世界級水準摘金，顯示亞洲體壇正以驚人的幅度大步向前。即使是獎牌榜位列本港之後的國家或地區同樣實力不容小覷，例如新加坡在游泳與帆船等本港傳統優勢項目也獲得多面獎牌，而澳門亦憑藉武術項目奪得1金4銀，創下參賽歷史最佳紀錄。

這都說明，唯有持之以恆地投入資源，方能維持在國際和亞洲體壇的競爭力，特別是下屆亞運會有機會於五年後才舉行，多位港隊主力選手都明言，今屆是最後一次參賽，需要做好梯隊培訓，方能讓香港體壇薪火相傳，再創高峰。欣見特首在早前發表的《香港第一個五年規劃》之中，提出壯大香港體育產業規模的願景，並就體育發展提出了一系列的指標，特別是表明未來五年投放於體育發展的資源及全職運動員人數，均會目標累計增加20%。

政府對體育資源投放作出承諾，正好為本港體育發展注入強心針，也展現政府對體育發展的決心，也讓業界、商界與運動員都能看見未來五年的發展路徑，願意共同投放資源發展。我最期望的，是全職運動員人數在進一步增加兩成後，會有更多具潛質運動員納入精英培訓系統，有助更多項目可以培養梯隊接棒，讓他們邁向國際水平。

為此，我準備稍後在立法會提出動議，促請當局在落實《五年規劃》過程中，推動完善精英體育培訓及支援體系，提升本港運動員國際競爭力；其中在三方面的資源投放，我尤為關注。

首先，是需要更精準投放資源，支持傳統優勢及具潛力項目。今屆亞運最重要的成功要素，是教練和管理團隊在每一個項目都悉心制定專項培訓計劃，因應運動員本身的能力、狀態及預期對手，作出針對性部署和系統性訓練，加上運動科學和醫學的團隊從旁支援，令運動員不論在體能、技術、戰術和心理等各方面，都能應付賽場上的種種實際挑戰，這正是讓港隊屢創佳績的核心要素。

與此同時，運動員的成長並非一蹴而就。一般而言，運動員需經過八至十二年的全職訓練，才能達至世界級水平。這意味着，培訓工作必須有長遠規劃，從選材、啟蒙、青訓到精英培訓，每一個階段都需要有系統地銜接，並持續投放資源，方能孕育出更多世界級選手。

正如上文所述，現今世界體壇發展競爭激烈，我們需要汲取今屆亞運的經驗，進一步優化資源配置，更精準地鎖定具備優勢及潛力的體育項目，提供更具針對性的支援，並增加運動員海外比賽及高水平集訓機會，讓每位運動員都具備爭勝向上的條件，強化他們在國際體育舞台的競爭力。

第二，提供全方位生涯與退役保障。要在體壇精益求精，必須讓運動員全無後顧之憂。除了現有的退役運動員轉型計劃，我們應建立更穩定的經濟與生涯支援機制，並積極動員商界參與，開拓多元的退役轉型發展空間，吸引更多人才投身全職運動。

最後，是優化現有體育設施的運用，並按需要增建訓練場地；筆者建議研究在全港策略性地點設立區域運動員發展衛星中心，並建立銜接學校、社區體育、體育總會及香港體育學院的清晰晉升階梯，從而強化本港長遠的運動員發展梯隊，確保未來體壇的卓越成就建基於早期、有系統的運動員教育及訓練。

本港運動員在大型綜合運動會創佳績，激動人心，有助凝聚社會，值得投放資源支持。惟面對日益激烈的體壇競爭，本港若要在未來賽事保持甚至超越現有成績，須及早謀劃，與時並進。香港體壇下一步的關鍵，在於能否將今屆亞運的突破轉化為可持續的發展動力。這既需要政府在資源投放上更具前瞻性，針對具潛力的項目加大支持力度，也需在精英培訓、運動科學、教練團隊及青少年梯隊建設等方面形成更完整的支援系統。筆者期望，社會各界對運動員的關注與支持，不應僅局限於大賽期間的熱情，亦可延伸至日常訓練與職業發展的長遠保障，讓運動員能無後顧之憂地追逐夢想。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員、香港體育學院副主席。



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