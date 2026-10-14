來稿｜筲箕灣電車出軌——暴露結構性安全漏洞，引入現代化科技監管

來稿作者：丹尼士陳



日前筲箕灣東大街發生電車出軌事故，車身在鬧市彎位偏離路軌，一度令港島東區交通陷入癱瘓。幸好事故未有造成嚴重傷亡，但運輸署在初步調查後指出「不排除涉及人為因素」，這記警鐘敲得極為沉重。電車穿梭港島逾120年，既是市民日常不可或缺的平價交通工具，亦是這座城市的流動歷史標記。然而，回顧過去半年，電車接連發生多宗出軌、撞車及各類行車事故，頻密程度令人側目。這顯然已非單純的「偶發意外」，而是深層次反映出車長培訓機制、駕駛態度，以及長年缺乏現代化監管工具的結構性漏洞。



多宗事故非偶然

經驗主義有局限

在過去半年間，電車出軌與路面擦撞事故時有發生。客觀而言，電車受限於既定路軌，最高車速雖不算高，但車身狹長自重極大，制動距離極易受路面濕滑、軌道凹槽沙石或落葉影響。更關鍵的是，港島路面極度繁忙，電車軌道與私家車、巴士、外賣電單車高度共用路權，違泊與切線情況隨處可見。

然而，外在環境的複雜，不能成為事故頻仍的藉口。電車的轉向與過岔全靠固定軌道與道岔引導，一旦車長在駛經道岔、急彎或狹窄路段時未能嚴格控制車速，便極易因離心力或操作不當而引致車輪「爬軌」脫軌。這不得不讓公眾質疑：在軌道維修保養之外，前線車長的專業操控水平與駕駛態度，是否已出現制度性的鬆懈？

長久以來，電車駕駛員的培訓多側重於傳統師徒相傳與基本機械操作，相較於專營巴士制度化、數據化的現代防禦性駕駛訓練，電車培訓顯得偏向經驗主義。在日復一日的重複路線中，部分車長難免出現心態疲勞，諸如駛經分岔位沒有切實減速至安全指引、跟車太貼、盲區觀察不足，甚至在駕駛室內分神等不良習慣隨之滋生。當行車安全完全寄託於司機個人的主觀自律，而缺乏客觀、硬性的監管手段時，只要一時疏忽，代價便是整架電車出軌癱瘓。

效仿專營巴士

加裝閉路電視

要徹底杜絕隱患，單靠事故後的口頭警示與內部檢討，無異於隔靴搔癢。電車公司與運輸署必須大刀闊斧革新監管思維，全面仿效本港專營巴士行之有效的做法，於全線電車加裝司機位、車身兩側及車廂內部的閉路電視（CCTV）系統：

第一，司機駕駛位鏡頭可監察駕駛行為，防範人為失誤。專營巴士早已全面在駕駛室安裝閉路電視，近年更逐步引進疲勞與分心警示系統。在電車司機位上方加設鏡頭，並非為了苛刻監控員工，而是確立現代化安全底線。鏡頭能有效約束操作期間看手機、分心、不良坐姿或打瞌睡等危險行為；一旦發生事故，客觀的錄影畫面能精準還原車長在關鍵秒數的操作細節，迅速釐清是機件故障還是人為疏忽，避免各執一詞。

第二，車身兩旁盲區鏡頭可擴闊行車視野，消除轉向死角。電車車體方正狹長，傳統後視鏡在繁忙鬧市中存在顯著盲區。若仿效巴士在車身兩側安裝廣角鏡頭，並在駕駛台設置實時輔助屏幕，車長在途經筲箕灣東大街、春秧街等狹窄彎位時，便能清晰掌握車身兩側與行人、切線車輛的距離，大幅降低因盲區引起的擦撞與刮碰風險。

第三，車廂內部鏡頭可保障乘客安全，化解行車爭議。電車車廂分為上下兩層，樓梯陡峭，車長在駕駛座上難以完全察覺上層及梯級的乘客動態。車廂鏡頭能記錄乘客上下車與走動情況，既有助於車長確認安全後才起步關門，亦能在遇上急煞導致乘客跌倒受傷時，提供客觀公正的事發紀錄，保障乘客與營運雙方的合法權益。

科技監管非打壓員工

鏡頭實為前線保護罩

每當提及加裝閉路電視，難免會引來工會或部分前線員工對「侵犯私隱」或「加重心理壓力」的疑慮。然而，專營巴士過去20年的經驗充分證明，客觀的高清行車記錄儀往往是前線車長最堅實的「自我保護罩」。面對路面爭拗、其他強勢車輛的不合理指責，抑或外界缺乏證據的投訴，鏡頭往往能在第一時間還原真相，洗刷車長的不白之冤。

更重要的是，這些錄影數據能直接反哺培訓體系。管理層可將出軌高危道岔、盲區擦撞的真實影像整理成案例教材，針對常見壞習慣對症下藥，讓防禦性駕駛訓練更具說服力與實用性。

百年叮叮車不能停留在上世紀安全標準，香港電車是全球現存少數全雙層電車系統，兼具文化傳承與民生價值。正因這份歷史意義無可替代，其營運與安全監管更不應停留在上世紀的陳舊模式。「車速慢」不等於「風險低」，筲箕灣東大街的出軌事故已是極為清晰的警報。運輸署在徹查人為因素的同時，必須履行監管職責，敦促電車公司訂立明確時間表，盡快落實全面加裝閉路電視工程，並同步革新車長培訓機制。唯有讓百年「叮叮」融入現代科技監管，才能守住這座城市的交通安全底線。

作者丹尼士陳是香港市民，關注本地公共交通發展與安全政策。



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