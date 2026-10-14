園遊．杏林｜持續提升家庭醫學門診　增加診症名額　加強夜診服務

園遊．杏林｜梁堃華醫生



不經不覺，醫院管理局的普通科門診及社區健康中心分別統一命名為「家庭醫學診所」及「家庭醫學綜合中心」已有一年時間。筆者樂見市民普遍已經習慣新名稱，我們希望更多市民能加深理解正名背後的意義──隨着家庭醫學專科發展，舊有的普通科門診服務模式早已演變為現時的家庭醫學門診模式。醫管局家庭醫學團隊已成為照顧弱勢社群的家庭醫生，提供更全面的基層醫療服務。除診治症狀相對較輕的偶發性疾病外，團隊會為市民進一步提供由預防篩查至慢性疾病管理的全人護理服務，這是基層醫療理念的重要一環。



政府上月公布的新一份《施政報告》亦再次強調加強社區醫療及疾病預防的重要性。按社區需要，明年起會增加家庭醫學門診每年約22萬個名額，包括約1萬個夜診名額，並加強於選定的家庭醫學門診為弱勢社群提供針對三高、乙型肝炎和婦女的預防篩查和護理服務，提升第一層和第二層醫療協同效應。

現時，醫管局轄下77間家庭醫學診所及家庭醫學綜合中心每年就診人次高達六百多萬人次。為回應市民對公營基層醫療服務的殷切需求，醫管局一直多管齊下提升家庭醫學門診服務，包括翻新診所設施、開設新的家庭醫學診所及家庭醫學綜合中心，以及積極調配資源增加診症名額等，應對持續增長的服務需求。

全新的小西灣家庭醫學診所已於兩個多月前正式投入服務，成為東區第六間家庭醫學診所，提供以預防為重的基層醫療服務，部分區內需要定期覆診的慢性疾病病人獲分流至小西灣家庭醫學診所。新診所透過強化跨專業協作，進一步提升區內家庭醫學服務質素。

新診所還包括上周一（十月五日）投入服務的啟德醫院家庭醫學綜合中心，令醫管局轄下的家庭醫學診所增至合共77間，是啟德醫院首項率先啟用的臨床服務。開院初期預計每天提供約350個家庭醫學門診診症名額。除了提供偶發性疾病診治外，還提供戒煙輔導、疫苗接種、藥物注射、傷口護理、個人化健康篩查、慢性疾病預防及管理，以及健康教育。

此外，服務逾半世紀的北葵涌家庭醫學診所早前已展開內部翻新工程，預計明年第二季完工，屆時診所環境將更配合現代化的基層醫療服務模式，提升病人診症體驗。翻新工程期間，北葵涌家庭醫學門診服務遷至葵涌麗祖路七十七號下葵涌分科診所三樓，並已於十月二日起加強夜間門診服務，由原本每星期兩晚（逢星期三及四），增至共五晚服務（星期一至五），以配合葵青區發展及回應市民實際需要。

我們明白夜診服務對部分無法在日間就醫的病人是十分重要。醫管局今年已逐步增加夜診名額，涵蓋屯門、北區、大埔、沙田、深水埗、葵青、觀塘等多個地區。醫管局在規劃夜診服務資源時，會充分考慮各地區人口規模、急症室輪候時間，以及私營家庭醫生服務供應等，務求精準投放資源於最有需要的地區和社群。

面對基層醫療服務的龐大需求，醫管局會繼續加強家庭醫學門診服務，讓更多市民在疾病早期及早獲得適切照顧，提升個人健康管理及疾病預防，以應對人口老化及慢性疾病病患率上升的挑戰，加強保障病人，為市民的健康護航。

作者梁堃華醫生是醫院管理局總行政經理 (基層及社區醫療服務)。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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