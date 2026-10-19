民思政研｜一萬幾千救不了生育率　年輕人不願子女入「無間地獄」

民思政策研究所｜張達明



施政報告推出鼓勵生育政策「組合拳」，主要以經濟補貼作誘因，催谷生育率。原意是好，但未能針對問題核心。



生育意願有關成長經歷

現今一般無家底的適婚年輕人面對一個相當黯淡的處境：社會階層向上流動的機會有限。不少行業的薪金長期滯後於物價和樓價的升幅。單單養活自己，已經要花上不少氣力。但小朋友的養育，從來都不是「一萬幾千」的問題。

每一對夫婦迎來第一個孩子的時候，99%都是新手父母。生育的抉擇，除了受當下社會大環境影響之外，原生家庭留下的觀感亦扮演重要角色。倘若成長過程之中，對養兒育女留有正面印象，會較容易接受生育；反之，如果過往體會到自己父母養育子女的重重壓力，做決定時自然會多一番猶豫。生於上世紀九十至千禧年代的夫妻經歷後者居多：雙職父母每日工時長，為應付生活開支、儲備子女教育經費，唯有全力拼搏。年輕人自小目睹父母養兒的辛酸與壓力，深切體會培育子女的沉重負擔。

促生育先要弄清年輕人心結

還有，過去二三十年，本港少子化嚴重，很多家庭只得一兩個孩子。全家人的期望，全部壓在子女身上。寄望他們一登龍門、聲價十倍，厚望變成無形壓力，親子關係因而緊張。加上，每年傳媒大肆報導：一、小學、中學的派位放榜；二、DSE公開試放榜，狀元十居其九都選讀醫科。優勝劣汰的道理，赤裸裸攤開在所有人眼前。由入讀幼稚園開始，派位、升學、考試，一關接一關。成長仿佛變成一場無休止的競賽。有人勝出，自然就有人落敗。長期浸淫在這種氣氛底下，不少年輕人心底慢慢滋生一種想法。倘若決定生兒育女，就好像再送一個新生命，踏入弱肉強食的無間地獄，不少人因此打消生育的念頭。由此可見，年輕人不願生育，原因十分複雜。這不純粹是經濟問題，更是成長經歷、社會環境與階層競爭焦慮交織而成的結果。

訂立政策，不該先預設 「有錢大家就願意生」。反而應先從根本出發，弄清楚年輕人抗拒生育，真正的心結在哪裏。除了金錢上的援助，更要慢慢紓緩社會瀰漫的競爭焦慮。要讓社會明白，養孩子，不等於一定要子女考試全勝，一定要擠身上流。為人父母最珍貴的，可以只是簡簡單單的親情與陪伴。政府要帶頭建立一種價值觀：養兒育女要活在當下，製造親子共融的社會氛圍。尤記得二十多年前，我要攜幼子在沙田走遍所有公園去找韆鞦打。抱歉當時沒有投訴，今天有韆鞦打的公園仍然不多。

作者張達明是民思政策研究所首席研究員。



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