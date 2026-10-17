來稿｜盤點全球科研騙局　學術底線為何屢屢失守？

來稿作者：謝柏梁



現代科研體系的核心基石，在於求真、務實、誠信的學術精神。不論是基礎科學研究、工程技術攻關，還是人文理論探索，真實性與嚴謹性都是科研工作不可逾越的底線。然而近年來，全球學術界屢屢爆出科研惡搞、數據造假、論文抄襲、引文失範等學術不端事件，從頂尖高校資深教授、國家級高層次人才，到國際知名科研專家，皆屢屢深陷學術醜聞，徹底打破了公眾對科研圈的純淨認知。



學術無小事科研無戲言

這些事件分為兩類典型亂象：一類是科研惡搞，以科普、反思權威為名，刻意製造虛假科研影像、偽造科研成果，混淆大眾認知、消解科學嚴肅性；另一類是論文作弊與科研造假，通過抄襲剽竊、數據偽造、引文疏漏、成果虛構等方式，騙取學術頭銜、科研經費、職業資源與社會聲譽。

學術無小事，科研無戲言。無論是娛樂化的科研惡搞，還是功利化的論文作弊，本質都是對科學精神的褻瀆、對學術規範的漠視、對公共科研資源的浪費。在全球學術交流日益頻繁、科研評價日趨嚴謹的今天，整治科研惡搞、杜絕論文作弊、重塑學術誠信，已成為各行各業、各國學術界必須直面的核心課題。

陳進漢芯造假事件遺害深遠

本世紀初，中國高新技術產業全力衝擊自主創新，晶片備受國家與社會重視，「自主研發國產晶片」成為科技突破的重要目標。陳進「漢芯一號」造假事件橫空爆發，成為警示意義特別重大的科研造假醜聞。

陳進憑藉過分拔高的海外工程師履歷，被上海交通大學重點引進，出任該校微電子學院院長，手握頂層科研資源與話語權。為打造「國產自主晶片」的科技神話，騙取國家重大科研經費與政策扶持，陳進策劃了一場全方位、系統性的科研造假騙局。其核心造假手段極為荒謬卻一度瞞過所有鑑定專家：他並未帶領團隊研發任何晶片核心技術，而是直接從美國摩托羅拉公司購買現成的商用數碼信號處理晶片，隨後聘請專人打磨掉晶片原有的廠商標識與參數刻印，重新印上自主設計的「漢芯」標誌，偽造成完全自主知識產權的國產原創晶片成果。

2003年，陳進團隊對外發佈「漢芯一號」，並召開盛大新聞發佈會，現場演示晶片功能，對外宣稱該晶片達到國際先進水平，突破國外技術壟斷，實現國產高端晶片重大突破。憑藉這套虛假成果，「漢芯系列晶片」先後通過國家多級權威技術鑑定，累計騙取國家各類科研專項經費、地方扶持資金高達數千萬元。藉助「漢芯一號」，陳進又申請了數十個科研項目，騙取了高達上億元的科研基金。陳進也憑藉這一虛假成果，坐實學術權威地位，成為國內晶片領域的明星專家、自主創新標桿人物。

事實上，所謂的「漢芯一號」結構簡單，根本不具備高端晶片的複雜功能，無法獨立實現指紋識別、MP3播放等基礎演示功能，所有公開演示的成果均為後期技術嫁接與人工偽裝。後來經民間舉報人持續爆料、媒體深度追證，最終推動國家部委成立專項調查組，徹底查清漢芯造假全鏈路違規事實。

事件曝光後，上海交通大學正式撤銷陳進院長職務、教授任職資格，解除聘用合同；科技部終止其所有在研科研項目，全額追繳違規經費，永久取消其國家科研項目申報資格。這起事件不僅造成巨額公共科研資源浪費，更重創國產晶片科研的士氣與社會公信力，讓國內自主晶片研發進度遭遇長期負面影響。漢芯事件的深層警示在於：科研評價若過度追求成果噱頭、忽視過程監管，過度追捧海歸頭銜、輕視實效核查，必將滋生科研造假，動搖科技創新的根本根基。

傑青、院長學術不端亂象頻發

近兩年集中爆發的傑青、高校院長學術作弊風波，則反映出當下高端科研群體的浮躁功利與學術倫理滑坡。國家傑出青年科學基金、長江學者、高校院長等頭銜，是國內科研領域的頂級認證，代表着學術權威、科研能力與行業標桿，理應恪守最嚴格的學術底線，成為科研誠信的示範者。但2025至2026年間，多所頂尖高校高層次人才接連陷入學術不端漩渦，引發全社會對高端科研評價體系的深度質疑。

這輪學術打假風波由民間科普博主發起，先後舉報同濟大學、南開大學、中山大學、上海大學四所重點高校的五位頂尖學者，涵蓋院長、副院長、傑青獲得者等核心高端人才，卻在頂級期刊論文中出現低級且惡劣的學術不端問題。其中，同濟大學生命科學與技術學院原院長王某事件最具代表性，其身為長江學者、國家傑青，帶團隊2024年在國際頂刊《自然》發表重磅論文，被曝光存在大範圍數據造假、圖表偽造問題。論文多張實驗圖表存在人為編造，免疫熒光實驗數據未客觀計數，免疫印跡圖片重複誤用，漏洞百出。最終同濟大學免去其院長職務，給予嚴肅學術處分。

與此同時，南開大學生命科學學院院長陳某、中山大學生命科學學院副院長、傑青獲得者鄺某某、中山大學腫瘤防治中心康某某、上海大學轉化醫學院院長蘇某某相繼被曝光論文數據存疑、成果失實、監管失責等問題。為追求頂刊發表、職位晉升、課題申報，刻意美化實驗數據、刪除異常數據、重複使用圖表、隱瞞實驗缺陷，將科研成果視為晉升工具，徹底拋棄科研求真本質。

這一系列集中爆發的高端人才學術作弊事件，暴露了當下科研圈的深層亂象：唯頂刊、唯數據、唯頭銜的功利化評價導向，讓部分頂尖學者陷入「為發表而科研」且付出高額版面費的誤區；高端人才特權化、監管邊緣化，導致學術自律鬆懈、外部監管缺位；團隊科研模式下，核心學者只掛名不負責，將科研壓力轉嫁青年學者，最終滋生批量學術不端。因此整治科研作弊迫在眉睫。

法國學者克萊因的香腸惡搞

科研從不容娛樂惡搞，學術更不容輕慢，法國知名物理學家克萊因（Étienne Klein）的雙重醜聞，完美詮釋了「科研惡搞消解權威、論文抄襲敗壞底線」的雙重危害，成為全球科學倫理與傳播學界的經典警示案例。克萊因身為法國原子能委員會（CEA）研究主任，是法國頂級科研人員、知名科普大咖，具備極高的社會影響力與學術權威性，其言行深刻影響大眾科學認知。

2022年，韋伯太空望遠鏡發佈首批宇宙觀測影像，引發全球科學熱潮。克萊因也在社交媒體發佈一張精緻的圓形紋路影像，配文稱這是韋伯望遠鏡拍攝的比鄰星高清影像。該內容憑藉權威身份加持，迅速被全球網友、媒體轉載傳播。但克萊因此時揭祕說，這只是一張西班牙香腸的切片。

此次惡搞之初衷是提醒公眾切勿盲目迷信權威身份、權威影像與權威言論，卻造成極為惡劣的社會影響：身為頂級科研工作者，以虛假影像製造輿論熱度，將嚴肅的天文科研成果娛樂化，不僅混淆大眾科學認知，更消解了基礎科研的嚴肅性與權威性，讓公眾對科研影像、科普資訊的真實性產生普遍質疑。這也為其早期醜聞埋下伏筆。

2024年，法國媒體揭發，克萊因1999年於巴黎第七大學（現巴黎西岱大學）完成的科學哲學博士論文《物理學的統一性》，存在大範圍、系統性的學術不端問題。該論文存在大量未標註引文、直接挪用他人學術觀點與文字內容的抄襲行為，屬於典型的學術剽竊。巴黎西岱大學隨即啟動為期20個月的嚴格調查，對比原始文獻、梳理引用規範，最終正式認定該博士論文存在大規模抄襲，於2026年6月依法正式撤銷克萊因的博士學位，同時下達處罰禁令，終身禁止其再度報讀任何博士課程。

早在2016年，克萊因出版的著作就存在挪用他人成果的問題。2026年論文抄襲事件定案後，法國原子能委員會即刻解除其研究主任職銜，其數十年積累的學術聲譽與科普口碑徹底崩塌。

克萊因事件的獨特警示意義在於，它區分了「科研惡搞」與「論文作弊」兩類學術亂象：前者是態度失範、消解科學嚴肅性，後者是底線失守、踐踏學術規範。無論資歷深淺、名氣大小，學術誠信沒有特例、沒有寬恕空間。

港、日與歐美亦有科研不端案例

科研惡搞與論文作弊並非個別國家的特例，而是全球學術界的共性頑疾。中國內地、法國的典型案例之外，香港、日本、歐美多國長期以來頻發重大科研作弊事件，覆蓋醫學、生物、化學、工程等多個核心領域，暴露了全球科研評價體系的共性漏洞，也證明學術功利化、誠信缺失是世界性難題。

香港學術界向來以高標準自律、國際化規範著稱，但同樣難逃學術不端困擾。香港高校近年頻發論文抄襲、數據重複、成果掛名等作弊事件。例如一篇由香港大學社會科學學院副院長葉兆輝（Paul Yip）擔任通訊作者、其博士生白逸銘（Yiming Bai）擔任第一作者的論文，涉嫌使用AI偽造24篇幽靈文獻。這一事件以葉兆輝卸任香港大學社會科學學院副院長（知識交流及發展）及相關研究事務職務、白逸銘接受港大既定紀律程序處理而告終。

日本作為科研強國，素以嚴謹務實的科研風格聞名，卻爆發過震動全球的頂級科研造假事件，其中最經典的即是「小保方晴子STAP細胞造假案」，成為全球生物學領域最惡劣的科研作弊案例之一。2014年，日本理化研究所研究員小保方晴子團隊在《自然》發表重磅論文，宣稱發現全新萬能細胞STAP細胞，可通過簡單外界刺激誘導細胞萬能性，被視為生命科學領域的顛覆性突破。

後續調查證實，小保方晴子團隊存在系統性數據造假、圖表篡改、樣本偽造等惡劣行為，核心實驗數據全部為人為編造，所謂的STAP細胞完全不存在。事件曝光後，論文被正式撤稿，小保方晴子被撤銷學位、解除職務，其導師、日本頂級科學家笹井芳樹因不堪輿論壓力自殺身亡，日本理化研究所科研聲譽遭受重創。

除法國克萊因事件外，美國、德國、英國也有學者論文抄襲、數據造假、成果剽竊事件。多名醫學、生物領域頂尖教授，被曝光長期篡改臨床實驗數據、虛構科研樣本，突破學術底線，虛構科研結論，混淆公眾認知，消蝕科學權威。

縱觀全球各類科研不端事件，不論地域、不論國別、不論學者資歷，亂象根源高度一致：一是科研評價過度功利化，以論文數量、期刊級別、成果熱度作為唯一評價標準，倒逼研究者鋌而走險；二是學術自律缺失，部分學者迷失於名譽、經費、職位追逐，拋棄求真務實的科研初心；三是監管機制存在漏洞，事前審核鬆散、事中監管缺位、事後處罰偏輕，導致學術作弊成本遠低於獲利，亂象屢禁不止。

學術有道，誠信為本；科研無戲，求真為先。徹底整治科研惡搞與論文作弊，淨化全球學術生態，守護科研初心與底線，方能讓科學研究回歸本真，真正支撐科技進步、學術繁榮與人類發展。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交通大學中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



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