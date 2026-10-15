我的九龍城｜一籠燒賣裏的香港人情味

來稿作者：利哲宏



說起清真食品，你首先想到甚麼？咖喱、烤肉，還是中東菜？



我倒想請你飲一次茶。



在灣仔伊斯蘭中心餐廳，燒賣、蝦餃等港式點心，同樣可以做成清真版本。在一個網媒節目中與主持人探店時，她吃了一口燒賣，覺得嫩滑，跟平日吃到的沒有太大分別。我向她解釋，當中的一個分別，是用雞肉代替了豬肉。對不少香港人來說，這可能只是換了一種餡料；對穆斯林食客來說，卻意味着可以放心坐下來，跟朋友一起飲茶。

我在香港土生土長，很明白一頓飯在人與人之間有多重要。朋友相聚、家人慶祝，甚至談生意，往往都從一句「一齊食飯」開始。如果每次約飯，都要先研究餐廳、再逐樣問清楚食材，難免少了一點隨興的樂趣。清真選擇多一點，大家相約吃飯就容易一點。穆斯林旅客也是如此。來到香港，當然想看看維港、坐坐電車，但也想知道香港人平日吃甚麼。能夠飲茶、吃點心，才算真正嚐到這座城市的生活滋味。

清真也可以很香港

以前跟朋友談起香港的清真餐廳，選擇確實有限。如今，除了南亞和中東菜，也有中菜、點心及烘焙食品。政府資料顯示，截至2025年九月底，香港已有超過190間餐廳完成清真認證，較2024年初增加接近一倍。不過，比數字更令我高興的，是大家開始發現：原來清真食品也可以很熟悉。非穆斯林朋友一樣可以吃清真食品，不需要先上甚麼文化課。覺得好吃，願意再來，便是最自然的認識方式。比如九龍城的清真牛肉餅就吸引了不少本地街坊排隊購買。當清真點心和牛肉餅成為大家日常的選擇，文化交流就不再只停留在活動海報上，而是在餐桌旁發生。

當然，餐廳增加了多少，不代表本地消費需求就增加了多少。餐飲以外，清真零食、手信和日常食品有甚麼市場，仍值得業界多了解。做生意始終要知道客人想買甚麼，而不只是看見一個熱門概念便跟風。

安心不能只靠一句話

也有人問：「沒有豬肉，是否就是清真？」其實還要留意肉類來源、調味料，以及儲存和烹調時會否與非清真食材混在一起。香港的餐飲清真認證分為「清真餐廳」、「清真廚房餐廳」和「清真友善餐廳」，涵蓋範圍有所不同。有些是整間餐廳，有些是廚房或指定菜式，食客需要看清楚。我希望日後的標示可以更清晰：哪些菜式獲認證、證書是否有效、遇到疑問可以找誰，都應容易查到。政府也可與認證機構、業界及穆斯林社群一起完善指引，檢視如何處理失實標示。讓客人安心，也讓認真做好每一步的商戶得到應有的信任。

對小店而言，這每一步都需要投入。除了認證費，還有食材採購、器具安排、員工培訓等成本。2026年《施政報告》提出把餐廳清真認證資助計劃延續至2027年年底，是一個好消息。我也希望支援可以更貼近日常經營，例如協助尋找供應商、提供培訓和實際操作諮詢，讓有心參與的小店更容易起步，也能一直做下去。

從九龍城走到其他社區

談到清真美食，我自然會想到九龍城。這裏的吸引力，是不同背景的人和食物在同一個社區裏相遇。有人為牛肉餅而來，有人找家鄉味，也有人只是跟着朋友來吃一頓飯。老店有街坊支持，街坊又把好味道介紹給朋友，久而久之，美食便成為認識社區的入口。

我希望其他地區也能發展出自己的特色。灣仔可以從清真點心出發，其他地方則可結合餐廳、酒店和景點，讓旅客走得更深入。但介紹時必須準確，不能見到南亞菜或中東菜，就以為一定符合清真要求。旅發局已提供清真餐飲及穆斯林旅遊資訊，接下來可以再做得方便一點。想像一下，打開地圖，就能看到附近餐廳的認證類別、營業時間、是否需要預訂，以及附近的祈禱設施，居民和旅客都會省下不少查詢工夫。餐廳搬了、證書到期了，資料也要跟着更新。

友善藏在小地方

吃飯安排好了，還有住宿、祈禱和出行。機場、商場、景點及會展場館的祈禱空間是否容易找到？開放時間是否合適？酒店職員能否清楚介紹相關設施？這些問題，最好請真正使用的人一起看看、一起提出意見。有時候，一個清楚的指示牌，一位知道如何回答問題的職員，已經能讓旅客輕鬆許多。

前線培訓也不必講得太複雜。懂得解釋菜式、知道哪裏有合適設施、遇到不清楚的事願意幫忙查詢，就是很好的開始。政府、立法會、業界和社區各有角色，而穆斯林居民的日常經驗，更應成為改善服務的參考。

香港首份五年規劃提出長遠發展方向。我想，建設「香港穆斯林友善城市」，正好可以從這些日常小事做起：讓旅遊體驗更豐富，讓小店找到新客人，也讓本地居民生活更方便。我很珍惜香港人那份願意了解、願意幫忙的人情味。當我們把這份心意放進餐牌、設施和服務裏，遠道而來的朋友便能感受到歡迎。

下一次約朋友飲茶，不妨試試清真點心。也許一籠燒賣，就能打開一段新的話題，讓大家多認識彼此一點。

作者利哲宏教授是九龍城區議員，直資學校副校長。



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