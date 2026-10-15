立法會議員．葛珮帆｜香港三連冠背後的制度邏輯

來稿作者：葛珮帆議員



菲沙研究所10月6日發佈的《世界經濟自由度2026年度報告》，讓香港以8.53分連續第三年穩居全球最自由經濟體，瑞士、新加坡緊隨其後。更值得注意的是結構：在「國際貿易自由」一項以9.66分蟬聯第一，在「監管」一項以8.61分維持全球第二。分數本身只是結果，真正值得追問的是——在一個地緣博弈加劇、貿易保護主義升溫的年代，香港憑什麼還能被國際評級機構繼續投下信任票？



答案不在某個單項政策，而在安全與自由之間已經形成的制度性互嵌。「安全港是自由港」，這不是修辭，而是香港由亂到治之後最可被驗證的治理命題。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（廖雁雄攝）

自由從來不是無序，預期才是自由市場的硬通貨。

外界談香港自由度，容易滑向一種浪漫想像：好像自由就是少管、不管、最好沒有規則。菲沙報告恰恰不支持這種想像。香港拿第一的不是「政府規模」——這一項排第51位；真正撐住總分的是國際貿易自由、監管效率和貨幣穩定。

這說明什麼？說明國際評級看重的不是「無政府」，而是「低干預+可預期」。公司註冊標準化、前置審批少、不設增值稅和資本利得稅，是企業日常能算帳的低合規成本；資金可跨境自由流動、監管機構盯系統性風險而不替市場做商業決定，是資本願意留下來的制度溫度；競爭事務委員會獨立執法、對所有經營者一視同仁，是遊戲規則不偏不倚的底色。

這些優勢過去就有，為什麼這兩年更被看見？因為2019年的亂局曾經把「可預期」打穿。那時企業算的不是稅率，是明天街口會不會封路、貨能不能出關、合同能不能執行。香港國安法和完善維護國家安全法律制度的「立柱架樑」，做的第一件事不是限制市場，而是把市場預期重新釘回地面。法治回來，自由港才回來；秩序回來，低稅制、單獨關稅區、普通法、資金自由流動這些老本錢，才重新變成可質押的國際信用。

所以「一法安香江」的說法，經濟含義非常具體：安全供給確定性，確定性降低交易成本，交易成本下降才有自由度排名的回升。自由不是安全的代價，安全是自由能變現的前提。

過去談國家安全，香港社會習慣把它放在「底線」位置——不出事就行。首個五年規劃把這件事往前推了一步：安全不再是被動防守，而是特區治理體系和治理能力現代化的有機組成。

這個轉向很關鍵。因為當安全只被理解為底線，它容易顯得像成本；當它被寫進治理效能，它就變成資產。國際資本買的不只是低稅，更是「別哪天突然斷片」的確定感。

今年以來香港在多項國際競爭力排名中表現突出；投資推廣署截至2026年8月協助520間內地及海外企業在港設點或擴展，人才入境計畫自2022年底至2026年8月吸引超過31萬人來港。企業用腳投票，不是因為香港忽然變便宜，而是因為香港在動盪世界裡重新成了「算得清帳」的地方。

更深層的是法治指數背書。世界正義工程《2025年法治指數》中，香港「廉潔」排全球第九，「秩序和安全」保持全球前十。廉潔加有序，疊加菲沙報告的國際貿易自由第一，三者拼起來就是同一句話：這裡守規則、這裡不亂、這裡能做生意。

行政主導不是回潮，是貫通國安與治理的中樞。

普通法世界不怕國家權力，怕的是權力不按程式走。香港國安法治從2020年「立柱架樑」，到2024年基本法第23條立法補齊短板，再到2026年實施細則精細化，軌跡很清楚：不是一路加碼擴權，而是把權力裝進更明確的法定情形、更嚴格的司法審查、更可檢驗的執法程式裡。行政主導的真正功能，是在縱向把中央國家安全佈局與特區本地治理接起來，在橫向把跨部門、跨年度、跨施政週期的政策協同起來。

首個五年規劃建立「五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支援、年度述職彙報」機制，本身就是把行政主動關進可監測、可問責、可調整的框裡。

自由的最堅實底座，是守得住的法治與秩序。

香港連續三年拿全球最自由經濟體，不是國際機構客氣，也不是單方面敘事勝利。它背後是幾件事同時成立：國安法律制度的底線兜住了，普通法和低稅制的老本錢還在，零關稅和資金自由流動沒動，監管干預少而聚焦風險，廉潔和秩序被國際指數認帳，企業數和人才數在回來，五年規劃把中長期預期釘住。

未來的挑戰也正在這裡。自由度排名會波動，國際輿論不會總是友好，地緣政治也會繼續給香港出難題。但只要「安全—法治—市場—民生」這四根柱子不脫鉤，香港就不是靠懷舊維持地位，而是靠制度更新維持角色：背靠祖國、聯通世界，做超級連絡人，也做超級增值人。安全港就是自由港，自由港就是發展港。這句話現在不是宣言，是香港正在跑的資料。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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