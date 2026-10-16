來稿｜APEC財長會議落戶香港　承辦權背後的五重深意

來稿作者：高松傑



第33屆亞太經濟合作組織（APEC）財長會下星期二至三（10月20日至21日）在香港舉行。財政部表示，部長藍佛安將率領中國代表團出席並主持會議，副部長廖岷代表中方發言。來自21個APEC經濟體的財政部長或代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表將參加會議。這是APEC財長會首次落戶香港，由國家財政部主辦、香港特區政府承辦。筆者認為，這不是一次普通的國際會議，而是國家在百年變局加速演進之際，統籌開放與安全、內聯與外通、區域合作與香港治理的戰略落子。



香港的角色躍遷：

從「參與者」到「承辦者」

香港自1991年以「中國香港」名義加入APEC以來，一直是亞太財金對話的積極參與者，在綠色金融、中小企業融資、跨境服務貿易等領域貢獻「香港經驗」。此次從參與者躍升為承辦者，意義遠超會務安排。筆者認為，承辦權本身就是一種戰略賦能：它讓香港從國際規則的被動接受者，轉向議程的共同塑造者；從會場內的發言者，轉向會場外的搭台者。APEC財長會是APEC機制下最重要的專業部長會之一，將為11月在深圳舉行的APEC領導人非正式會議積累財金成果。香港承辦此會，等於把國家主場外交的鏈條延伸至維港，讓「中國香港」在國際財金治理中擁有更鮮明的主體性。

筆者認為，這一角色躍遷並非孤立事件，而是國家戰略與香港規劃同頻共振的結果。國家《十五五規劃綱要》明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位。香港首份五年規劃亦出台，主動對接國家發展方向，充分發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。特區政府與各界期望藉由承辦APEC財長會議，落實首份五年規劃中「拓展國際經貿網絡」的方針，向全球展示香港安全穩定、開放包容的經貿環境，鞏固「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色。這意味着，APEC財長會不僅是一場國際會議，更是香港以規劃引領行動、以行動兌現規劃的戰略實踐。從這個角度看，會議承辦權是國家送給香港的一把「鑰匙」，讓香港在對接「十五五」、服務國家所需中，打開自身發展的新空間。

議題設置具內涵：

從民生財政到數字基建

今年是「APEC中國年」，主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，以「開放、創新、合作」為三大優先領域。圍繞這一主題，財長會聚焦四大議題：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作。筆者認為，這四項議題精準對接當前亞太經濟的三重張力：增長動能不足、數字鴻溝擴大、代際公平凸顯。支持民生發展的財政政策，回應的是通脹、就業與社會保障壓力；數字基礎設施融資，回應的是人工智能與數字經濟時代的巨額投資缺口；普惠金融，回應的是中小企業和弱勢群體被排除在金融體系之外的結構性問題；青年財經人才交流合作，則着眼於未來10年的規則制定能力。

財政部公布，下星期二上午將舉行財長閉門會，重點就「在變動的世界中推動亞太經濟增長」進行非正式討論；中午舉行財長與亞太工商界代表工作午餐會，重點聽取工商界代表對於動員私人資本、支持數字基礎設施融資的建議；下午舉行財長會開幕式並進入正式議程。星期三上午會議閉幕後將舉行新聞發布會，亦安排豐富參訪活動。筆者認為，從閉門會到工商界午餐會，再到正式議程與新聞發布會，這一設計形成「形勢研判—公私對話—政策共識—成果傳播」的完整閉環，體現了APEC財金合作從政府單向主導走向公私協同、從原則宣示走向項目落地。香港作為國際金融中心，可在數字基建融資、綠色債券、風險管理、金融科技等領域提供高附加值服務，把議題優勢轉化為規則優勢和話語優勢。

新皇崗口岸開通：

內聯外通賦能國家雙循環

香港承辦APEC財長會，還有一層容易被忽略的戰略意義：它同時檢驗並強化香港「內聯外通」的樞紐功能。新皇崗口岸開通後，迎來重要任務，接待出席深圳APEC相關會議的嘉賓。口岸專設紫色禮遇通道，持有APEC商務旅遊證（APEC商務卡）人士，可經禮遇通道完成兩地查驗，全程不用一分鐘。

財政司司長陳茂波在網誌指出，香港一方面持續完善硬件、加強「內聯」，透過新皇崗口岸，為往來港深的市民、商務人士及旅客帶來更便捷的通關體驗；另一方面透過國際盛事推動「外通」。筆者認為，這正是香港在國家「雙循環」格局中的戰略定位：對內，香港是大灣區制度銜接與要素流動的試驗場；對外，香港是亞太資本、技術、人才進入中國市場的超級聯繫人。在「去風險化」「脫鉤斷鏈」等噪音不斷的當下，香港以APEC商務卡「一分鐘通關」這類具體安排，向外界展示開放合作的確定性。筆者認為，這種確定性本身就是稀缺的戰略資源，是香港對衝地緣政治風險的「溢價」。

青年與話語權：

為亞太財金治理儲備未來

本次會議的一大亮點，是將青年財經人才交流合作正式納入財長會議題。中方今年新發起的APEC青年財經人才交流合作項目，已於八月下旬由亞太財經與發展學院實施，來自18個APEC經濟體的30餘名青年財經人才參加，圍繞「數字創新促進亞太經濟發展與增長」主題，分別在上海和廣西開展現場考察、專題研討與經驗分享，取得圓滿成功。與此同時，本次會議有超過150名青年義工負責接待，他們在保障會議順利進行之餘，亦有機會近距離接觸政商領袖，親身感受大型國際會議的運作。筆者認為，把青年議題寫入財長會成果，是中國為APEC注入長期主義的表現。

誰培養下一代財經人才，誰就掌握未來規則制定的話語權。香港青年以東道主身份參與其中，既是「一國兩制」下融入國家發展大局的實踐，也是香港軟實力外交的展示。從戰略角度看，香港有條件成為亞太青年財經人才的培訓基地和交流平台，把會議期間的「一次性參與」轉化為長期機制。

從會議到城市品牌：

城市治理能力的立體展示

除正式會議外，大會還安排歡迎晚宴、研討會及參觀活動。行政長官李家超早前介紹，訪港的財金官員、商界領袖與嘉賓，可藉此認識香港創科與城市建設成果，感受本港文化藝術活力。財政司司長陳茂波表示，香港從享譽全球的酒吧、頂級酒店、多元美食，以至秀麗郊野風光，處處各具特色，歡迎各地嘉賓親身體驗。

財政部有關負責人亦表示，會後參訪活動豐富，與會代表將近距離感受香港獨特的城市風貌和人文景觀。筆者認為，這些安排不是簡單的「接待」，而是香港城市品牌和治理能力的立體展示。國際嘉賓親身來港一次，勝過千百句對外宣傳。當21個經濟體的財長和代表走進香港，他們看到的不只是會場內的高效議程，更是會場外的法治環境、專業服務、創科生態與生活品質。這種「眼見為實」的傳播效應，將為香港國際金融中心地位提供最有力的背書。

APEC財長會首次落戶香港，是中央對香港「一國兩制」獨特優勢的充分認可，也是對香港國際金融中心地位的堅定支持。筆者認為，香港的未來不在於被動等待東風，而在於主動融入國家戰略、對接亞太需求、塑造國際規則。從參與者到承辦者，從超級聯繫人到超級增值人，從會場內的議題討論到會場外的內聯外通，香港正以一場高規格的國際盛會，向亞太和世界遞出一張充滿信心與誠意的名片。國家《十五五規劃綱要》明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，香港首份五年規劃亦主動對接國家發展方向，落實「拓展國際經貿網絡」方針。承辦APEC財長會，正是這一方針從紙面走向現實的關鍵一步。會議終將落幕，但它所開啟的合作勢能、所彰顯的香港價值、所凝聚的亞太共識，將長久留存在區域經濟合作的進程之中。香江潮起，亞太共同體建設中，香港不會缺席，也必將有所作為。

最後，筆者謹以東道主之名，熱烈歡迎各位外賓蒞臨香江。為迎候APEC財長會，筆者早前特別以AI賦能，創作歌曲《歡迎來香港 Welcome to HK》，以旋律為柬、以歌聲為橋，向亞太各方傳遞香港的誠意與自信：歡迎來香港/Welcome To Hong Kong/我們已經準備好、把最好的都呈上。歌詞簡短，卻承載着香港整裝待發的決心。這不僅是一句歡迎，更是一份承諾：香港將以最開放的胸懷、最專業的服務、最安全的環境，把最好的香港呈獻給亞太、呈獻給世界。願各位嘉賓在維港之畔，感受這座城市的活力與溫度，也見證「一國兩制」下香港聯通國家、擁抱亞太、走向世界的堅定步伐。香江潮起，盛會將啟；願合作長存，願繁榮共享。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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