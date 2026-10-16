來稿｜《經濟學人》的偏見（上）——賞月吃餅皆成政治圖謀

來稿作者：安經緯



當西方媒體的鏡頭對準中國時，往往會自動加裝一層「泛政治化」濾鏡。在這種視角下，哪怕只是吃一口月餅、賞一次秋月，甚至是回鄉探親的普通生活日常，都會被強制解讀為某種自上而下、深不可測的政治圖謀。



九月，《經濟學人》發表了一篇題為〈Xi Jinping uses old festivals to boost the party’s image〉（習近平利用古老節日提升黨的形象）的文章，正是透過裁剪歷史以及顛倒常識，將中秋節等中國傳統節日生硬地扭曲為「政治宣傳工程」。對於任何在中國生活過、或曾與家人共度傳統佳節的人來說，這篇文章不僅荒謬，更是一場充斥着無知與偏見的笑話。



對政策脈絡與客觀史實嚴重扭曲

文章試圖塑造一個「中國政府曾遺棄節日，如今又出於政治目的強行復興」的虛假敘事，為此完全無視了真實的歷史脈絡與強大的民意基礎。

首先，文章忽略「韓國端午祭申遺」的關鍵導火線：文章宣稱中國政府在2005年出於政治目的強行復興節日，卻對背後真正的導火線隻字不提。2005年，韓國將「江陵端午祭」向聯合國成功申報為非物質文化遺產，這在當時的中國引發了堪稱「文化海嘯」般的社會震動。對於無數中國人而言，傳承了兩千多年的端午節、吃粽子與賽龍舟，竟然被鄰國率先在國際上「註冊」，這無異於一場刺痛民族自尊的文化危機，促使中國社會深刻反省過度追求西化與現代化所帶來的文化流失。中國政府隨即在2006年將端午節等傳統節日列入首批國家級非遺名錄，並在進行了覆蓋全國、獲得超過六成民眾壓倒性支持的民意調查後，於2008年正式將清明、端午、中秋納入國定假日。

這是一個由民意推動、旨在保護本土文化遺產的防禦性政策序列。然而，《經濟學人》卻將這場民間文化反思粗暴地簡化為「黨自上而下的宣傳工程」，刻意隱去這段最關鍵的歷史前因。敢問，愛爾蘭政府將聖派翠克節（St. Patrick's Day）作為國家文化遺產大力推廣，為什麼《經濟學人》不把它形容為「共產黨式的政治算計與立場急轉彎」？對歷史和真實民意的視而不見，正是這篇報導最大的致命傷。

荒謬的「節日曾被遺棄與忽視」論

文章聲稱傳統節日曾經被政府遺棄並被群眾忽視，這完全與事實不符，且混淆了「法定假日」與「活態傳承」的概念。在2008年中秋、清明、端午成為法定假日之前，這些節日從未在中國民間中斷過。它們不是停留在官方日曆上的符號，而是中國人柴米油鹽、生老病死中不可或缺的生命刻度。即使在那些沒有放假的日子裏，每逢清明，通往鄉村與公墓的道路依然擠滿了請假返鄉掃墓祭祖的人潮，那是對血脈根源的敬重；每到端午，尋常百姓家的門楣上依然會掛起驅邪的菖蒲與艾草，長輩依然會熬夜為孩子包一鍋熱氣騰騰的糯米粽子；而中秋之夜，無論是身處異鄉的打工者還是留守農村的家庭，都會切開一塊月餅，遙看天上的圓月。這些習慣不僅深深扎根於廣大農村與市井街巷，更是一代代中國人骨子裏的生活方式。

國家在特定歷史時期沒有給予放假，絕不代表社會與群眾將其拋棄。以西方對比：萬聖節（Halloween）或情人節（Valentine's Day）在歐美從來都不是法定假日，難道能因此就說它們「被政府遺棄、被許多人忽視」嗎？《經濟學人》將官方假期的編排，粗暴地等同於民間文化的斷裂與忽視，這種毫無生活經驗、憑空臆想的論斷，是極度膚淺的觀察。

誇大春節於文革期間遭全面取消

文章聲稱「農曆新年在文化大革命期間被取消，於1980年恢復」，這是對歷史的誇大與簡化。1967年文革期間，核心政策是「取消春節的法定放假」，要求「抓革命，促生產」，呼籲民眾留在崗位上。但這與17世紀英國克倫威爾政權派兵上街嚴禁並實質「廢除」聖誕節完全不同，「取消春節的法定放假」並不意味著春節被「抹除」，中國民間依然會在門後吃年夜飯、貼春聯，文化的基因從未斷絕。

這就好比2004年，法國政府為了增加稅收以應對養老危機，將傳統的法定假日「聖靈降臨節星期一」（Whit Monday）改為法定工作日，要求全國勞工照常上班。又或者在1977年，意大利政府為了提振低迷的經濟，立法取消了「主顯節」（Epiphany）等重要傳統宗教節日的放假（在2026年適逢聖方濟各逝世800周年回歸為意大利的第12個法定假日）。但難道《經濟學人》會因此宣稱「聖靈降臨節在法國被完全取消」或「主顯節在意大利被抹除」了嗎？當然不會。即使官方取消了假期，法義兩國的民眾依然會在下班後與家人團聚、享用傳統糕點。

《經濟學人》將「取消法定放假」與「取消節日本身」混為一談，僅憑官方休假政策的變動，就斷言一個傳承千年的節日被「取消」，完全暴露出他們對中國社會民俗韌性的無知。

錯誤描述民國時期的節慶政策

文章稱20世紀初，中國的改革者強烈反對農曆及其節日，1912年清朝覆滅後民國政府隨即採用公曆，藉此暗示中國傳統節日是與「現代性」水火不容的落後產物，這又一次違背了史實。

雖然中國當時部分激進知識分子出於追求西方現代化的渴望，曾呼籲徹底廢除舊曆（農曆）。1912年中華民國成立時，也確實宣布廢除農曆、改用公曆。不過政府很快發現，數千年來依據農曆指導春耕秋收、婚喪嫁娶、節慶祭祀的廣大中國農民與市民，根本不買官方日曆的帳。「政府過政府的公曆年，百姓過百姓的農曆年」成為當時的奇特景象。面對民間強大且無法撼動的文化慣性與生活需求，北洋政府最終不得不做出妥協。1914年，內務部正式頒布明令，不僅恢復了農曆的地位，更在法律上重新確認並命名了傳統四大節日：「定陰曆元旦為春節，端午為夏節，中秋為秋節，冬至為冬節」（我們今天熟知的「春節」一詞，正是由此確立並沿用至今）。

自此，中國社會形成了「公曆用於政商機關、農曆用於民俗節氣」的陰陽合曆雙軌制。這段歷史不僅沒有證明傳統與現代對立，反而證明了中國傳統節慶具有強大的包容力與生命力，能夠在現代化轉型中找到自己的位置。這就好比西方歷史上從儒略曆（Julian calendar）轉換到格里曆（Gregorian calendar），雖然曆法科學發生了改變，但復活節、聖誕節等傳統節慶依然適應新曆法被完美保留下來。

《經濟學人》為了拼湊其「政治操作」的說法，刻意腰斬歷史，將一段文化交融與妥協的歷程，硬生生曲解為「傳統被遺棄」，暴露出對中國近現代史的極度無知。

文化底蘊的匱乏與刻板印象

這份無知不僅體現在歷史上，更暴露在對中國文化、民俗與曆法的極度陌生中。

對中秋節日期的表述缺乏曆法常識

文章指「今年的中秋節落在9月25日」，卻完全沒有向不熟悉東方曆法的英語讀者說明，中秋節的日期是嚴格基於「農曆八月十五」運行的。

中秋節，顧名思義，其核心文化就是「賞月」。這個節日的基礎完全取決於月相的盈虧變化（滿月）。《經濟學人》的作者直接拋出一個孤立的公曆日期（9月25日），不僅剝奪了這個節日最基本的自然與天文內涵，更會讓缺乏背景知識的西方讀者產生嚴重的誤解，以為中秋節就像聖誕節（12月25日）一樣，是一個每年固定在公曆某一日的死板節日。

作為一本自詡具有全球視野、以深度解析見長的頂級雜誌，連最基本的跨文化解釋能力都欠奉。這就像是向非西方讀者介紹復活節，卻只生硬地說「今年的復活節落在4月9日」，而不去解釋它是基於「春分後滿月後的第一個星期日」這個承載著宗教與曆法意義的浮動機制；又或者向外國人介紹美國感恩節（Thanksgiving），只說「今年在11月26日」，卻不提「每年11月第四個星期四」的規則。這種寫法不僅僅是行文粗疏，更是對異國文化缺乏好奇心的敷衍。

以「吃豬肉餃子」代表中國的地域偏見

文章引述指控，稱新疆維吾爾族人被迫「吃豬肉餃子」以展現節日精神。撇開未經證實的政治指控不談，單從文化角度看，將「吃餃子」等同於中國的「節日精神」，是典型的荷里活式東方主義與傲慢的「北方中心主義」。

在擁有14億人口、地理氣候極度多樣的中國，所謂的「傳統節慶食品」從來都不是單一的。北方因盛產小麥，逢年過節確實有包餃子（取其形似元寶、招財進寶之意）的習俗；但一旦跨過長江，進入廣大以稻米為主食的南方地區，節日餐桌上的主角根本輪不到餃子。江浙一帶過節吃的是寓意團圓的「湯圓」與步步高升的「年糕」；在嶺南與閩粵地區，象徵宗族融合與家肥屋潤的「盆菜」、蘿蔔糕才是重頭戲；到了川渝，掛滿屋簷的香腸臘肉才是真正的年味。甚至連端午節的粽子、中秋節的月餅，都有「南鹹北甜」或流派迥異的巨大差異。

《經濟學人》將14億人豐富燦爛的多元飲食文化，強行扁平化為一盤「豬肉餃子」，就好比要求全歐洲人必須吃「蘇格蘭肉餡羊肚（Haggis）」、或全美國人必須喝「新英格蘭蛤蜊湯」來展現「西方節日精神」一樣荒謬可笑。用這種連中國基本地理與飲食常識都極度匱乏的「外賓視角」來強行拼湊中國人的生活，簡直貽笑大方。

將節慶強行與儒家思想綑綁

文章在探討節日復興時筆鋒一轉，批判「儒家思想是一種強調等級制度的國家主義信仰體系」，這是不倫不類的概念偷換。中國傳統節日的根源，從來就不是什麼自上而下的「政治信仰」，而是深植於上古先民的自然崇拜、農耕歲時與生存智慧，其歷史淵源遠早於孔子出世。例如，「中秋拜月」源自遠古的星辰崇拜與農業社會的「秋報」（秋季豐收後祭祀土地與天神），是農民對大自然豐厚饋贈的純樸感恩；「端午競渡」早在屈原投江的傳說出現前就已存在，其本質是上古百越先民祭祀水神與龍圖騰，以及在氣候炎熱、百病滋生的仲夏「毒月」，懸掛艾草、飲雄黃酒來驅邪避疫的生存習俗；而「清明踏青」與「春節祈年」，更是源於遠古的節氣變換、萬物復甦與萬物有靈觀念。

這些節日，是老百姓跟隨日月星辰、四季更迭而自發形成的「天人合一」生活節奏。儒家的「孝親」、「敬祖」等倫理觀念，不過是在後世漫長的歷史中逐漸滲透、融合進節俗之中的，但儒家絕對不是這些節日的「發明者」。《經濟學人》強行將民眾順應節氣的自然生活方式，與儒家所謂「強調等級制度的威權統治」掛鉤，純粹是為了政治批判而生硬羅織的罪名。這種為了扣帽子而硬湊的邏輯，不僅缺乏最基本的歷史常識，更顯得極度牽強可笑。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up」主理人。



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