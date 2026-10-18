來稿｜《經濟學人》的偏見（下）——千古詩詞也是政治洗腦

來稿作者：安經緯



在戴上政治有色眼鏡後，一切自然美好的事物，都能被羅織成罪名。今年九月，《經濟學人》發表了一篇題為〈Xi Jinping uses old festivals to boost the party’s image〉（習近平利用古老節日提升黨的形象）的文章，透過裁剪歷史以及顛倒常識，將中秋節等中國傳統節日生硬地扭曲為「政治宣傳工程」。文章無視節日扎根民間千年的歷史縱深，更在少數民族節俗、市場反腐及宗教法規治理等議題上全面扭曲，暴露出西方媒體以傲慢「外賓視角」解讀東方文化時的嚴重常識硬傷。



泛政治化下的惡意解讀

將千古文學意境矮化為「政治宣傳」

該文章形容「生活同在一輪明月下」是中秋節前後反覆出現的政治宣傳主題，這展現了西方視角對中國古典浪漫與集體情感的褻瀆與無知。「海上生明月，天涯共此時」與「但願人長久，千里共嬋娟」，這從來就不是什麼被現代政權發明出來的政治口號，而是深植於華人血液中、傳承了上千年的思鄉情懷。在過去漫長的歷史長河中，無論經歷多少朝代更迭、戰亂流離或是海外漂泊，那一輪明月始終是無數遊子與故土、離散親人之間唯一的精神慰藉與情感連結。從「個人悲歡」昇華到「家國天下」，是超越任何政治體制、全體華人共有的文化共鳴。

唐宋詩人對月長嘆、寫下這些千古絕唱時，可不是為了應付21世紀政黨的「政治宣傳」；當代官方媒體引用這些意象，不過是順應並觸動了這份本就深埋在十四億人心底的情感共鳴。《經濟學人》將這種擁有千年以上歷史厚度的人文底蘊，傲慢地貼上「中共政治宣傳」的廉價標籤，完全是顛倒因果、缺乏歷史常識之舉，就好比美國人在感恩節強調「家庭團聚與建國精神」，法國人在巴士底日高呼「共和國大家庭的榮耀」，或是英國人在平安夜齊唱頌歌，難道我們能厚顏無恥地說，這些全都是西方政府為了操弄群眾而精心策劃的「政治洗腦」嗎？

誣指推廣傳統節日會「疏遠少數民族」

文章暗示官方推廣節日是單一的「漢族文化推廣」，會導致「疏遠少數民族」，這不僅缺乏事實依據，更是惡意的挑撥。事實上，中國官方對傳統節日的保護與推廣，從來都是立足於多民族共存共榮的整體框架。翻開中國首批國家級非物質文化遺產名錄，春節、中秋固然在列，但與之並列、受到同等國家級最高保護的，還有京族的哈節、傣族的潑水節、彝族的火把節、藏族的雪頓節、苗族的蘆笙節等數十個少數民族的傳統節慶。

在中國的民族自治地區，少數民族傳統節日是官方公共假期：在廣西，壯族「三月三」全區放假；在西藏，藏曆新年享有專屬長假；而在文章特別點名做文章的新疆與寧夏地區，古爾邦節與肉孜節（開齋節）同樣是當地政府明文規定的官方節日。這些少數民族節日不僅未被「疏遠」，反而長期享受着國家行政資源的保障與財政支持，甚至透過國家級電視台向全國轉播。

《經濟學人》為了生硬地拼湊出「漢化壓迫」的劇本，刻意對中國在法定假日上的「民族多樣性」隻字不提，這已經不是簡單的資料搜集不足，而是違背新聞傳媒道德的選擇性失明與惡意抹黑。

將月餅的腐敗問題片面歸咎於節日

文章將「月餅」與「賄賂官員」強行掛鉤，稱中秋節被戲稱為便於賄賂的「月餅節」。誠然，在中國經濟高速發展的特定時期，節日送禮確實一度異化，衍生出過度包裝與官場腐敗的現象。但將這種一時的社會弊病，當作一個傳承千年節日的「本質」來嘲諷，完全是以偏概全。

事實上，自2013年中國厲行反腐以來，那些奢靡的「天價月餅」與背後的灰色利益鏈大幅萎縮，月餅市場早已重新回歸大眾消費與品嚐的本質。這恰恰說明，腐敗是一個可以透過嚴肅法紀與社會治理來糾正的問題，它從來都不是，也絕不代表中秋節的核心。

按照《經濟學人》這種「以社會流弊否定節日價值」的邏輯來審視西方，長期受到過度商業化（over-commercialization）詬病的聖誕節，早就該被定性為「財團斂財節」或「合法政商賄賂節」了。為什麼西方的節日送禮就是「人情往來與商業公關」，而中國的節日送禮就成了「國家體制的原罪」？這不僅暴露了其邏輯的貧乏，更盡顯其根深蒂固的偏見。

顛倒宗教場所管控與節日復興的因果關係

文章把「宗教與土地的行政審批」與「傳統節日復興」強行並置，煞有介事地製造出一種「國家處處壓迫傳統」的緊張感。這不僅完全顛倒了因果關係，更是對現代城市治理常識的極度無知。

寺廟擴建需要審批，本質上是城市規劃、土地利用、消防安全與公共秩序管理的常規行政運作。在人口密集的現代城市（如文章中提到的漳州），任何實體建築的擴展，尤其是涉及到大量人群聚集、且有焚香明火安全隱患的宗教場所，理所當然必須經過嚴格的法規審查。這與民眾在家中吃月餅、賞秋月、或是去廟裏祈福等節日自發行為，根本是風馬牛不相及的兩回事。百姓過中秋不需要政府批准，但隨意擴建實體建築當然需要。將「寺廟擴建受法規限制」硬扯成「官方限制節日傳統」，其邏輯跳躍之大，令人嘆為觀止。

把同樣的邏輯套用在西方，在英國倫敦或法國巴黎，如果一座歷史悠久的教堂想要擴建，同樣必須面臨極度繁瑣的市政區劃（Zoning）、嚴苛的消防法規、噪音管制以及文化遺產保護部門的重重審批，甚至經常被當地社區委員會一票否決。難道《經濟學人》會把倫敦市政廳嚴格的建築法規，寫成是「英國政府處心積慮利用繁文縟節來打壓基督教信仰與聖誕節傳統」嗎？難道會因為教堂或公共場所依法懸掛了本國國旗，就痛批這是「國家主義對信仰的強制洗腦」嗎？把常規的現代社會治理與節慶文化惡意混淆，除了證明作者戴着有色眼鏡「為賦新詞強說愁」之外，只暴露出其專業素養的極度匱乏。

一場暴露偏見與無知的鬧劇

在事實層面上，《經濟學人》連2005年「韓國端午祭申遺」這個直接促成中國全面調整傳統節日政策的關鍵分水嶺都一無所知，足證該刊負責中國新聞的編輯部，不單對中國社會一知半解，對整個亞洲的歷史脈絡與文化動態更是處於盲目的狀態。

而比事實錯漏更令人遺憾的，是字裏行間那股根深蒂固的文化傲慢與雙重標準。當西方社會在聖誕節感恩家庭、在國慶日凝聚共識時，一切被理所當然地頌揚為普世價值；可一旦中國人跨越千里，只為在中秋吃一頓團圓飯、在春節貼一副紅春聯時，卻被惡意異化為「國家主義信仰體系」下被操弄的政治宣傳。

《經濟學人》應該認真審視自身的專業底線，聘請真正懂得中國與亞洲的採編人員，而非任由滿腦子意識形態偏見的外行人信口開河。以這種毫無常識的文化理解力，編輯們大概會以為「幸運餅乾」（fortune cookie）就是中國的傳統節慶食品。企圖用冷戰思維去生硬解構一塊月餅，最終品嚐到的，注定只有作者自己內心的偏見與酸楚。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up」主理人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

