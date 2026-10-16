來稿｜蔡康永風波撕開現實——用大是大非算政治賬單

來稿作者：楊華勇



蔡康永10月4日出現在民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，本來只是台灣選舉季裏一個文人湊熱鬧的畫面；但放在北京「反獨」紅線持續收緊的語境裏，它立刻不再是「誰去聽誰演講」的小事，而變成一道兩岸共同看懂、卻各自解讀的照妖鏡。



想去「見識」先算清楚帳單

大陸側的邏輯在於，沈伯洋已被國台辦列為「台獨頑固分子」，這不是普通在野政治人物，而是被官方定性為危害國家主權與領土完整的對象。蔡康永長期在大陸市場獲利、主持節目、接品牌、做封面、當「文化人設」的標桿，卻坐在前排、拿應援物、被鏡頭捕捉——既然你吃大陸飯，就不能在大陸認定的「台獨」人物身邊出現；一旦出現，就不是「個人自由」，而是政治信號。

這套邏輯自洽嗎？對北京來說非常自洽。紅線要被人怕，才叫紅線；若台灣有影響力的藝人可以隨意現身被點名者的造勢場，回頭又說「我沒表態、別過度解讀」，那「反獨」的邊界就會在頻繁接觸裏被磨掉。所以必須有人付出代價：目的不是跟蔡康永過不去，而是殺雞給猴看——以後誰再想去「見識」，先算清楚帳單。

這才是真正的裂縫。不是「他支不支持台獨」的爭論，而是「什麼行為該被懲罰」的共識崩塌。紅線的半徑從「涉統獨言論」擴到「涉台獨人物場合」，再擴到「台灣選舉空間裏的身體位置」。

大是大非的邊界已逐漸清晰

更吊詭的是，大陸輿論現在不讓「模糊」存在，可台灣社會恰恰是靠模糊活下來的：藍綠之間模糊、兩岸之間模糊、賺錢與立場之間模糊。蔡康永自己當然不無辜。他不是18線小透明，他懂鏡頭、懂符號、懂大陸；坐前排、拿應援、不先發聲明，要麼是輕敵，要麼是把「我夠有文化資本」誤當成「我不會被當成政治道具」。結果兩頭不討好：大陸說他偽裝中立、暗送秋波；台灣年輕側說他明明吃兩岸紅利，出事就清空微博，既不勇敢也不體面。他以為自己是都會紳士，最後被兩邊讀成「算盤打得精的藝人」。

所以蔡康永風波的真正產物，不是又一個被封殺的明星，而是又一則台灣社會的體感教材：原來大是大非走進巷口競選總部時，北京得到了一次紅線的重申。

往後還會有下一個蔡康永。只要大陸市場還在、台灣選舉還在、紅線和投票日還撞在一起，「去聽聽政見」就會被反覆審判。問題從來不是蔡康永懂不懂大是大非，而是兩邊對「大是」的邊界、「大非」的代價，已經逐漸清晰。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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