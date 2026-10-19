北上飛鴻｜「漏套論」救不了生育率　香港缺少的是生育底氣

北上飛鴻｜田暢



一句「避孕套是生育率下降主因」，把香港的少子化問題推上輿論風口。甚至提出，要求廠商在市面上提供一定比例會滲漏的「次貨」避孕套，藉此增加懷孕機會。這番言論聽來驚世駭俗，卻也暴露出香港面對人口危機時的一種焦慮：當鼓勵生育的政策遲遲未見顯著成效，社會是否開始把「讓更多人懷孕」當成比「讓更多人願意生育」更重要的目標？



意外懷孕無法解決少子化問題

香港需要面對少子化，但不應為了增加出生人口，就把避孕失敗當成政策工具。中原地產創辦人施永青的「漏套論」或許能引起討論，卻無法真正解決問題。因為香港年輕人面對的困境，從來不只是能否懷孕，而是懷孕之後，有沒有能力、有沒有條件，也有沒有信心把孩子養大。

避孕套的作用，是讓人們更有效地掌握自己的生育選擇，同時降低部分性傳染病的風險。避孕科技進步，確實改變了人類的生育模式，但這不代表它就是當代低生育率的根本原因。

即使沒有避孕套，現代人仍然會考慮何時結婚、是否生育，以及能否承擔養育孩子的責任。避孕工具可以降低意外懷孕的機會，卻不能解釋為何有人不願意結婚、有人推遲生育，也不能解決有意生育的夫婦因經濟壓力而打消念頭的問題。

更何況，意外懷孕不等於一定會有孩子出生。懷孕者仍然有權作出生育決定，而刻意降低避孕產品的可靠性，可能增加非預期懷孕、健康風險及家庭壓力，卻無法保證出生人口必然增加。

香港人不生是出於現實考量

如果一項政策的起點，是削弱人們對自己身體與生育安排的控制，最終卻未必能達到增加出生人口的目的，那麼它不只是成效成疑，更涉及公共衞生與個人自主權的底線。香港的低生育率，確實已經到了不能忽視的程度。根據香港政府統計處公布的人口資料，香港近年的出生人口持續偏低，總和生育率亦遠低於人口更替水平。

人口老化、勞動力收縮、公共財政壓力，都是低生育率可能帶來的長期挑戰。政府希望鼓勵生育，並非沒有道理。但政策首先應該回答：香港人為甚麼不生？對不少年輕人而言，生育從來不是單純的生理決定，而是一筆需要承擔10多年、甚至20多年的家庭開支。由住屋、託兒、教育，到父母的工作安排和職涯發展，每一項都是現實考量。

香港樓價和租金長期高企，居住空間狹小。對仍在租樓、收入尚未穩定的年輕夫婦而言，生一個孩子，不只是增加奶粉和尿片的開支，而是整個家庭的生活模式都可能需要重新安排。孩子出生後，誰負責照顧？父母能否同時維持工作？託兒服務是否負擔得起？如果其中一人需要減少工作甚至離職，家庭收入能否承受？這些問題並不會因為避孕套出現漏洞而消失。

相反，意外懷孕可能讓本來已經缺乏經濟安全感的家庭，面對更大的壓力。有人不生，是因為根本不想生；有人想生，卻因為經濟條件而不敢生；也有人希望先建立穩定的生活，再考慮生育。這些不同的處境，不應被簡化成同一個問題，更不能一概歸咎於避孕科技。

生育自主權絕不可讓渡

如果香港的生育政策只看到避孕工具，卻看不到住房、工時、托育與家庭負擔，那麼無論提出多少驚人構想，都只是在問題的表面打轉。少子化之所以令政府憂慮，是因為未來的勞動人口可能減少，人口老化亦會增加醫療、福利和退休保障體系的壓力。但也必須問：鼓勵生育，究竟是為了甚麼？

如果生育政策只着眼於增加人口，將新生兒視為補充勞動力、維持經濟成長的工具，那麼孩子出生後的生活質素、家庭的照顧能力，以至父母的身心負擔，就很容易被放到次要位置。

一個孩子的出生，不應只是人口統計表上多了一個數字，而是社會迎來了一個需要長期照顧、教育和保障的新生命。同樣，選擇不生育的人，也不應被視為需要被糾正的對象。政府可以鼓勵生育，但不代表每個人都有義務為人口政策承擔個人風險。生育自主權不應因為社會面對人口危機，就變成可以讓渡的權利。

如果年輕人仍然為住屋、工作和育兒開支疲於奔命，避孕套即使不再可靠，也不會讓他們突然對未來充滿信心。相反，若社會能夠減輕家庭的長期負擔，讓父母不必在工作與照顧孩子之間作出近乎殘酷的取捨，生育才有可能重新成為一種可以認真考慮的人生選擇。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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