張遠深｜高市早苗對華雙面手法——說一套做一套，以為大家看不到？

來稿作者：張遠深



日本首相高市早苗早前發表施政方針演說，稱中國是日本的「重要鄰國」，承諾全面推進「戰略互惠關係」，並表示將透過持續對話構築「建設性且穩定」的日中關係。這番話聽起來四平八穩，彷彿東京真心希望修補近年跌至谷底的雙邊關係。然而，話音未落，高市便在同一篇演說中強調，將就東海、南海及日本周邊的軍事活動「該主張的就堅定主張」，並「強烈要求中國採取負責任的行動」。筆者認為這種一手伸出橄欖枝、一手緊握拳頭的姿態，恰恰暴露了高市內閣對華政策的根本矛盾——口說合作，行動對抗，活脫脫一個政壇「雙面人」。



涉台言論是最大的雙面證據

要認清高市早苗的真面目，最直接的證據莫過於她在台灣問題上的所作所為。去年11月，高市在國會答詢中公然宣稱，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示自衛隊可能介入台海衝突。這是日本戰敗以來，首位在任首相將「台灣有事」與「存亡危機事態」直接掛鉤，武力介入台海的意圖暴露無遺。

更值得警惕的是，高市不僅在言論上挑釁，在行動上也步步緊逼。今年4月，她率團訪問台灣，與賴清德會面，談及雙方在科技、國防、經濟等領域的合作，並公開稱「台灣是重要朋友」。一邊在施政演說中稱中國為「重要鄰國」，一邊與台灣地區領導人眉來眼去、深化實質關係，這種兩面手法，任何一個主權國家都無法接受。

中方的立場一貫而明確，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中日關係的政治基礎。高市發表錯誤涉台言論至今已近一年，她非但沒有撤回，反而繼續以「日本政府立場未變」來搪塞，同時在實際行動上不斷試探中方紅線。正如中國外交部發言人所言，「嘴裡喊着對話、手上卻忙着對抗，這樣的『對話』沒人會接受」。

歷史認知問題上的投機做派

高市早苗在歷史問題上的表現，同樣是「雙面人」的典型寫照。今年8月15日，二戰結束81周年之際，高市沒有親自參拜靖國神社，而是以「遙拜」方式進行「二禮二拍手一禮」，並以自民黨總裁名義奉納祭祀費。這種刻意保持距離卻又不放棄表達姿態的做法，本質上是在向國內右翼勢力交代的同時，試圖避免過度刺激周邊國家。

然而，靖國神社供奉着14名二戰甲級戰犯，高市以任何形式與之產生關聯，都是對歷史正義的公然蔑視。更令人警惕的是，高市在「全國戰歿者追悼儀式」上的致辭未提及「反省」，被中方批評為「模糊侵略罪責，大開歷史倒車」。一個在歷史問題上如此曖昧的領導人，卻口口聲聲要與鄰國構建「建設性穩定關係」，其誠意可想而知。

軍事擴張才是真實的對華路線

如果說外交辭令是包裝，那麼軍事動作才是本質。高市早苗上台以來，日本在軍事領域的動作可謂全面加速。她明確表示將在年底前修訂安保三文件，「從根本上強化防衛力」，並加快推進防衛費佔GDP 2%的目標。日本防衛大臣小泉進次郎更公開表示，核武器和核動力潛艇問題應「不受禁忌地討論」，實質上在試探戰後和平體制的底線。

在具體部署上，日本計劃於2030財年內在距離台灣僅110公里的與那國島部署03式中程地對空導彈，這是日本首次公開具體部署時間。與此同時，日美「利劍」聯合演習中，美軍計劃在與那國島部署NMESIS反艦導彈系統，將攻擊性導彈能力推進到距離台灣僅110公里的位置。這一系列軍事動作，與其說是「防禦」，不如說是為潛在的台海衝突做實質準備。

筆者認為高市內閣大力推動所謂「自由開放的印太」戰略，其實質內容已從安倍時代的航行自由，升級為強調「經濟安全」「科技自主」和「去依賴中國化」，試圖建立以日本為核心、串聯東南亞與印太盟友的區域聯合體系，核心目標就是遏制中國。嘴上說要與中國構建穩定關係，手上卻在加緊編織圍堵中國的網絡，這種陽奉陰違的做法，是對「建設性穩定關係」這一表述的最大諷刺。

值得注意的是，日本國內對高市的對華政策也並非鐵板一塊。最新民調顯示，57%的日本受訪者認為「有必要加大力度」改善對華關係，明顯高於認為「沒有必要」的35%。前首相石破茂更直言高市的涉台言論「越權且危險」。這說明，高市的強硬路線不僅在國際上不得人心，在日本國內也正面臨越來越大的壓力。

故此，筆者相信高市早苗的「雙面人」策略，歸根結底是一種投機。她試圖用溫和的言辭安撫中方和日本經濟界，同時用強硬的行動討好國內右翼和美國盟友。但外交不是可以左右逢源的遊戲，一個國家的對外政策最終要通過行動來檢驗，而非靠辭令來粉飾。

中日兩國是搬不走的鄰居，構建建設性穩定的關係符合雙方根本利益。但這種關係必須建立在相互尊重、恪守共識的基礎之上。筆者認為如果高市內閣繼續說一套做一套，在台灣問題、歷史問題和安全領域不斷挑戰中方底線，那麼再動聽的「重要鄰國」說辭，也不過是外交辭令的泡沫，終將在現實的礁石上撞得粉碎。中國有句老話：聽其言，觀其行。對於高市早苗，我們不僅要聽她說了什麼，更要看她做了什麼。而迄今為止，她的行動已經給出了清晰的答案。

作者張遠深是日本時事評論員。



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