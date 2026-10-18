來稿｜改革安理會　提升聯合國權威

來稿作者：陳文坪



今年恰逢聯合國秘書長改選，新一屆秘書長將於明年1月上任。下任聯合國秘書長遴選工作已在進行，現階段有6名候選人參選，包括塞內加爾前總統麥基·薩勒、厄瓜多爾外交官伊沃內·巴基、同樣來自厄瓜多爾的聯合國大會前主席瑪麗亞 ·埃斯皮諾薩、來自烏干達的聯合國前副秘書長奧拉拉·奧通努、圭亞那常駐聯合國代表卡羅琳、來自阿根廷的現任國際原子能機構總幹事格羅西。



這是一個改革的好契機，有意競選秘書長的各候選人須大膽提出改革聯合國的時間表，以此表達在當選後將推動聯合國的改革；在競選期間提出改革方案，也可避免在當選後受到理事國的制約。各會員國也可以利用候選人所提出的改革方案來加以斟酌，給予支持或否決，借此共同推進對安理會的改革。

第81屆聯合國大會於2026年9月8日在紐約聯合國總部召開。這是一年一度的聯合國會員大會，是供各國領導人/國家代表對聯合國會務暢所欲言、提出建言的最佳時機。

除了秘書長古特雷斯外，美國、中國、俄羅斯、印度、巴西、土耳其、立陶宛、芬蘭、法國、吉爾吉斯斯坦、卡塔爾、埃及、盧森堡、韓國、英國、日本、瑞士、土庫曼斯坦、摩洛哥、東盟等160多國領導人或代表出席。處於戰爭狀態的伊朗、烏克蘭，其總統佩澤希齊揚、澤連斯基都親臨發表演講。可見，對聯大會議的重視，也是履行會員國的責任。

今年會議主題為「重建信任，管理變革：一個為所有人帶來實效的聯合國」。許多代表國家發言者都對聯合國的改革提出尖銳的觀點，目的是讓聯合國這個最大的國際機構更有效的行使領導力，促進發展、降低衝突、造福國際社會、造福各國人民。

例如馬來西亞外交部長拿督斯裏莫哈末哈山在發言中指出，僅擴大聯合國安全理事會成員規模不足解決根本問題，唯有檢討並最終廢除安理會否決權，才能打破長期僵局。他說，國際社會必須從現在開始著手推動安理會改革，必須受到挑戰的是否決權，必須被廢除的也是否決權。

去年聯大會議，新加坡外長維文醫生也呼籲聯合國安全理事會進行改革，包括限制五大常任理事國日益頻繁使用否決權的做法，聯合國成員也應就未來該如何行使否決權達成共識。

這些言論都是擲地有聲且一針見血的，必須得到重視與支持，相信更多會員國也會支持。聯合國必須從組織架構中徹底改革，檢討安理會否決權，或限制理事國行使否決權，才能從根本上解決問題，才是符合所有會員國的權益。只有當會員國討論並獲得大部分國家支持的議案送到安理會後，安理會常任理事國無權一票否決，那聯合國安理會的決策才會被重視。否則，一票否決，等同於置絕大部分會員國的權益於不顧。

安理會是聯合國負責處理國際和平與安全事務的主要機構，由15個成員國組成，其中包括5個擁有否決權的常任理事國（簡稱五常），他們是美、中、俄、英、法。這五個安理會常任理事國自1945年聯合國成立以來一直未變；其他十個非常任理事國由大會按地域分配原則選舉產生，任期兩年。

過去，五常都有否決聯合國安理會議案的記錄。正是如此，聯合國的一些決議都無法發揮效果。如俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，譴責俄國的議案，就被一票否決了；以色列對加沙地帶的無差別濫炸，譴責以國的議案，同樣被一票否決掉。

因為有一票否決權，入侵者、強權者、霸權者都更加肆無忌憚的濫殺無辜，還堂而皇之說，為了「去軍事化」和「去納粹化」 、為打擊「恐怖分子」匿藏地或或武器彈藥儲藏地等以掩蓋自身的侵略野心、以及濫用聯合國憲章賦予的自衛權。

中國是五常之一，也是亞洲地區唯一常任理事國。中方外交部發言人郭嘉昆在回應關於中國考慮投票支持哪位秘書長選舉候選人的提問時說，「中國支持根據聯合國憲章規定，選出一位恪守憲章、能力出眾、公道正派、履職擔當的新任秘書長。中國將同有關各方一道，以負責任態度參與秘書長的選舉過程。」

中方應多支持馬國外長莫哈末哈山在聯大發表的國家聲明時說，第76/262號決議已經在聯合國安全理事會與聯合國大會之間建立問責管道。也就是：「必須加強對否決權使用的問責。」

聯合國目睹常任理事國或會員國違反聯合國憲章，卻因安理會否決權而難以採取有效行動。安理會應限制或摒除「一票否決」權利，採取以會員國大多數票意願為原則，才能進一步提升聯合國與安理會的權威，才能早日阻止或制止更大的衝突發生，從而造福國際社會。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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