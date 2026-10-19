立法會議員．葛珮帆｜APEC雙會落地中國　港深承辦釋放什麼信號？

來稿作者：葛珮帆議員



10月20日至21日，第33屆APEC財長會在中國香港舉行；一個月後，11月18日至19日，APEC第三十三次領導人非正式會議將在廣東深圳召開。一城管「錢」、一城定「勢」，香港談宏觀財金與區域融資，深圳談開放創新與亞太治理，兩場會議接力落地，本身就是2026年APEC「中國年」最直觀的注腳：中國不只是辦會，而是在用「一國兩制」下的雙城分工，向亞太展示一種既國家化、又國際化的區域合作新樣態。



香港各界對此充滿期待，並不奇怪。對香港而言，APEC財長會不是普通國際會議，而是一次「主場型」的亮相——21個經濟體的財金首長、國際組織與夥伴方代表聚首維港，討論的是全球及區域宏觀經濟形勢、支援民生的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融、青年財經人才交流等真問題。這些問題恰恰命中香港的強項：國際金融中心、自由港、普通法體系、資本自由流動、與亞太經濟體貿易往來極深。

財政司司長辦公室、財經事務及庫務局、證監會、港交所、主要銀行與資管機構，都能在會場內外把「香港能幫亞太解決什麼問題」說清楚。世界看到的不再只是「香港很繁華」，而是「香港能在動盪週期裡做風險緩衝器、資本中轉站、規則翻譯機」。

更關鍵的是，這場會放在香港，說明「一國兩制」不是抽象口號。國家當APEC東道主，把財長會交給香港承辦，是信任，也是制度安排的勝利：涉國家主權與外事的頂層議程在深圳，涉國際財金網路與市場機制的高端會議在香港。香港以中國特別行政區身份，在APEC框架裡接待各經濟體代表，本身就在講述「一國之內，兩種制度各自發光」的故事。外界若想理解「一國兩制」為什麼仍有生命力，看維港畔的財長會、再看鵬城裡的領導人會議，比讀一百篇評論都管用。

而對深圳來說，領導人非正式會議落地，是對「中國改革開放視窗」的再次加冕。深圳不是傳統首都、不是老牌外交城市，卻是一座用四十年把「世界工廠」做成「全球科創走廊」的城市。APEC領導人走進深圳，看到的是前海、河套、南山、光明、鹽田，是無人機、新能源汽車、儲能、AI算力、跨境支付、低空經濟；談的是亞太自貿區、互聯互通、人工智慧治理、數字經濟、可持續發展。深圳之「新」，正好呼應APEC中國年「開放、創新、合作」三大優先領域。它告訴亞太：中國推動共同繁榮，不只靠規模，也靠創新密度；不只靠政策宣示，也靠產業鏈真實反覆運算。

香港與深圳，從來不是「誰搶誰風頭」，而是大灣區「雙核驅動」的兩面。香港長在國際規則、資本、法律、語言、網路；深圳長在製造、場景、反覆運算、工程化、市場規模。財長會先開，為領導人會議鋪墊財金成果；領導人會議後開，為區域合作定政治與戰略方向。香江管「錢從哪裡來、風險怎麼控」，鵬城管「產業往哪走、未來怎麼造」。兩城接力，恰是大灣區最成熟的隱喻：一邊接世界，一邊造世界。

這也是為什麼香港各界說，要借APEC「說好中國故事、灣區故事、一國兩制故事」。過去外界講大灣區，容易講成「內地城市吃掉香港」，但APEC這一波安排把邏輯翻過來：國家辦大事，香港是合夥人，不是背景板。香港做「超級連絡人」「超級增值人」，深圳做「超級場景」「超級轉換器」，廣州做樞紐與制度協同，澳門做葡語國家平台與文旅會展，珠三角製造業做底座——APEC來賓只要願意走、願意看、願意談，就會明白大灣區不是一座城市獨大，而是一張網路共同增值。

機遇也更具體。財長會前後，香港可爭取亞太財金合作機制、綠色債券標準、數位基建融資平台、普惠金融案例庫落點香港；深圳則可把領導人會議流量轉成科創招商、規則對話、標準輸出與城市品牌資產。更長遠看，河套「一區兩園」、前海深港現代服務業合作區、北部都會區、新界北，都可能在APEC語境下從「規劃圖」變成「國際投資人看得懂的資產包」。青年財經人才、跨境資料、跨境資管、跨境仲裁、綠色航運、碳市場、AI監管沙盒，都會從本地政策議題升格為亞太公共產品議題。

當然，機會也伴著責任。香港要把會辦得「國際水準、中國立場、香港特色」：安保要穩，接待要細，議程要實，不能只擺排場；要少說空話，多拿具體案例——香港怎麼幫東盟基建融資、怎麼幫太平洋島國做氣候債、怎麼幫內地科技企業走出去、怎麼把國際資本引進來。深圳也要避免「刷屏式辦會」，而應把會議變成一次制度型開放的的壓力測試：外籍人士往來、資料跨境、會展通關、標準互認、智慧財產權保護，能不能在幾天裡讓來賓感到「這裡真能做生意、真能搞創新」。

從更大格局看，2026年APEC中國年選在「十五五」開局之際，意義不止於會議本身。世界正經歷碎片化：貿易壁壘回潮、供應鏈重組、地緣摩擦頻發、發展中國家渴求融資。APEC本來就是「開放的區域主義」平台，中國以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，把香港和深圳一起推到前台，等於用空間佈局講戰略：開放不是退守，而是雙城開門；創新不是孤芳自賞，而是灣區共創；合作不是空話，而是財長談錢、領導人定方向、企業接訂單、青年接棒走。

香江潮湧，鵬城風起。2026年秋天，香港先開財金之局，深圳再開未來之局。讀懂這兩座城，就讀懂了今天的中國：既守「一國」之定，又用「兩制」之活；既辦峰會，也建網路；既說故事，也讓故事在灣區土地上繼續長出來。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

