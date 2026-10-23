北上飛鴻｜GD登上內地麥當勞廣告　是否意味「限韓令」開始鬆動？

北上飛鴻｜田暢



韓國天王G-DRAGON（權志龍GD）登上中國麥當勞戶外廣告，從北京、上海到廣州、深圳，韓星形象再次大規模進入內地城市的公共空間。這是否意味「限韓令」開始鬆動？



GD廣告預示中韓關係轉變？

內地多個麥當勞自10月8日起推出與GD相關的聯名活動，廣告覆蓋北京、上海、廣州、深圳等主要城市，並延伸至全國8,000多家門市。對一個長期受到「限韓令」陰影籠罩的韓國娛樂產業而言，這場商業合作自然不只是一次明星代言。

2016年，韓國決定部署美國「終端高空防衛系統」（THAAD，俗稱薩德），引發中國強烈反對。此後，韓國藝人在中國的公開活動、影視內容播映及娛樂產業合作，陸續遭遇不同程度的限制。

如今，GD的廣告能夠大規模出現在中國主要城市，確實令人聯想到中韓文化關係是否正在轉變。 然而，若據此便認定「限韓令」已經解除，恐怕言之過早。這場廣告活動真正值得關注的，不是韓星能否再次在內地街頭曝光，而是內地是否正在形成一套更具彈性、但仍由政策界定邊界的文化開放模式。

商業曝光和文化准入的區別

理解GD廣告的意義，首先要區分商業曝光與文化准入。 明星代言涉及品牌定位、消費者需求、商品銷售及企業市場策略；演唱會、影視作品、綜藝節目則牽涉活動審批、內容管理、平台播映及跨境文化交流。兩者雖然同屬娛樂產業，卻不是同一套運作機制。

一名韓國藝人可以為跨國品牌代言，不代表韓國歌手便能順利在中國舉辦大型演唱會；韓星肖像可以登上商場廣告，也不代表韓劇和韓國綜藝已經重新取得穩定的播映渠道。

這種差異尤其重要，因為「限韓令」從來不只是市場上有沒有韓星的問題，而是韓國娛樂產業能否以正常、持續、可預期的方式進入中國市場。

文化交流無需政治全面回暖

「限韓令」的特殊之處，在於它反映了文化交流與地緣政治之間的緊密關係。

薩德爭議表面上是韓國部署反導系統的安全決策，實際上則涉及中美戰略競爭、朝鮮半島安全架構，以及北京對美國軍事部署的疑慮。韓國作為美國的安全盟友，同時又與中國維持密切經貿關係，其外交處境本來就充滿張力。 當安全爭議升高，文化與商業交流便可能受到波及。這對韓國娛樂產業尤其明顯，因為其海外市場拓展高度依賴跨境傳播、平台合作及粉絲經濟。

但這種關係也存在另一面：文化交流不一定只能隨着外交關係全面回暖才恢復。即使雙方在安全與戰略議題上仍有分歧，個別商業合作仍可能繼續發展。 從韓國娛樂產業的角度來看，GD這次廣告活動無疑具有象徵意義，但產業能否真正受惠，仍取決於市場准入是否具有持續性。

GD廣告是中韓文化走向的新窗口

香港長期處於中國內地與國際市場之間，既熟悉韓流文化，也深受中國消費市場變化影響。韓國藝人能否重返中國，不僅牽涉娛樂產業，也與跨國品牌如何配置市場資源、亞洲文化產業如何流動有關。

若中國市場對韓國藝人的商業合作逐步恢復，品牌與娛樂公司可能重新評估商業機會。但若開放仍然停留在個別案例，企業便需要繼續把政策不確定性納入成本考量。 廣告可以先行，市場也可以先行，但政策是否真正改變，終究要看這種開放能否跨越個案，成為一套穩定而可預期的規則。

在答案揭曉之前，GD的廣告與其說是「限韓令」解除的宣告，不如說是觀察中韓關係與中國文化市場走向的一個新窗口。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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