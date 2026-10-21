立法會議員．葛珮帆｜香江搭台亞太共潮　香港由治及興戰略升級

來稿作者：葛珮帆議員



10月20日至21日，APEC財長會首次落戶香港。這不是一場普通的國際會議，也不是一次單純的會務承辦，而是國家「APEC中國年」中極具象徵意義與實操價值的一枚戰略落子。當21個經濟體的財金高官、國際組織和夥伴方代表走進維港，香港遞給世界的，不只是一張東道主請柬，而是一份關於「一國兩制」、國際金融中心韌性、大灣區內聯外通、以及亞太共同繁榮方案的系統說明書。



立法會議員葛珮帆。（廖雁雄攝）

從「被看見」到「被託付」：中央對香港的信任具體化

過去我們談中央支持香港，常常是政策表述、規劃條文；這一次，是把手上分量極重的財長會交到香港辦。APEC財長會是APEC機制下最重要的專業部長會之一，討論的是宏觀經濟政策協調、數字基建融資、普惠金融、青年財經人才等「真金白銀」的議題。中國以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」作為年度主題，把其中關鍵財金環節放在香港，含義很清楚：國家相信香港既能接住國際規則，也能服務國家戰略；既懂西方市場語言，也懂中國發展邏輯。

這背後有「十五五」規劃的底層邏輯——發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢；也有香港首份五年規劃的現實承接——鞏固國際金融中心、強化專業服務、拓展國際經貿網路。承辦事權，不只是榮譽，而是賦能：香港從APEC裡的「中國香港參與者」，變成「亞太財金議程的香港承辦者」；從在會場發言，到為會場搭台；從接受全球審視，到主動設置觀察中國的視窗。

「超級連絡人」升級為「超級增值人」

「超級連絡人」已經耳熟能詳；但這次財長會更關鍵的，是香港正在完成從「連絡人」到「增值人」的躍遷。

連絡人是搭橋：把國際資本引進來，把內地企業帶出去。

增值人則是重構價值：用香港的法治、會計、評級、資管、風控、綠色債券、金融科技，把一筆資本、一個專案、一項數字基建融資方案，做成符合亞太新興市場需要的產品。

亞太今天面對的，不是單靠開放口號就能解決的問題：增長動能偏弱、數字鴻溝擴大、中小企業融資難、青年財經人才儲備不均。香港的價值恰恰在這裡——它不是只說「自由市場」的舊香港，也不是只做轉口貿易的舊樞紐，而是能把國家所需與香港所長綁在一起：國家要高水準對外開放、要亞太朋友圈穩下來；香港就用國際金融工具、雙語監管話語、跨境結算經驗、離岸人民幣生態，把政策共識變成專案、把項目變成融資、把融資變成區域公共產品。

議題設置藏着「中國方案」的亞太化

本次財長會四大議題——支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融、青年財經人才交流合作——表面是財金專業題，底層是區域治理題。

民生財政，回應通脹、就業、社保壓力；數位基建融資，回應AI與數字經濟時代的天量投資缺口；普惠金融，回應中小企業和弱勢群體被金融體系排斥的結構性失衡；青年財經人才交流，回應未來十年亞太規則誰來講、標準誰來寫。

更妙的是會議節奏：閉門會研判形勢，工商界午餐會聽私人資本聲音，正式議程形成政策共識，閉幕發佈會和新一輪參訪完成成果傳播。這條「形勢—對話—共識—傳播」的鏈條，說明APEC財金合作正在從政府宣示走向公私協同，從原則性聲明走向專案級落地。香港最擅長的，就是在這種「軟規則、硬市場」的交界處做轉換器。

青年入場：香港軟實力的長期主義

把青年財經人才交流寫進財長會議程，是中國給APEC注入的長期主義。8月上海、廣西的APEC青年財經人才項目只是前奏；香港會場內外150多名青年義工、東道主式參與，才是「一國兩制」最生動的代際傳遞。

誰培養下一代財經人才，誰就提前擁有未來規則的話語權。香港青年懂中英雙語、熟國際市場、認國家身份，這種複合人格，恰恰是亞太區域治理最缺的「翻譯器」。一次會議結束，嘉賓會走；但若香港借此把自身做成亞太青年財金人才的培訓基地、實習樞紐、案例庫，那麼APEC財長會留下的，就不只是聯合聲明，而是一代人脈與規則習慣。

城市即媒介：維港本身就在發言

歡迎晚宴、創科參觀、文化藝術、郊野風光、酒店與美食——這些「非會議環節」才是城市品牌的主場。國際官員來一次香港，比讀一百篇外宣稿都管用。他們看見的不是標語裡的「由治及興」，而是機場效率、律師樓專業度、交易所節奏、地鐵秩序、夜晚蘭桂坊與白天科學園並存的城市張力。

2026年香港競爭力回到全球第二、連續獲評全球最自由經濟體、全球金融中心指數穩居前三、2025年新股融資重回榜首、管理資產總值42.2萬億港元——數位不會撒謊，但數位也不會自己走路。APEC財長會把數字變成肉眼可見的現場感：原來國安法之後的香港，不是萎縮的香港，而是把穩定紅利轉成金融紅利、把制度安全轉成市場信心的香港。

不是「替國家辦會」，而是「與國家一起辦亞洲的事」

有一種淺層解讀：香港不過是替中央辦會。錯。更準確的說法是：國家把亞太財金外交的一條關鍵鏈路，延伸到維港；香港則用自身制度資本，把中國主張翻譯成亞太聽得懂的財金語言。深圳後來開領導人會議，香港先開財長會——這是分工，不是附屬。財金成果先沉澱，領導人層面再政治化、共識化、敘事化。香港做的，是亞太合作裡的「底盤工程」：算得清帳、管得住險、講得清規則、接得住東西。

會議會落幕，勢能不會落幕。APEC財長會終會散場，但三件事會留下來：

一是香港在亞太財金治理中的主體性被正式確認；二是「香港+深圳+大灣區」作為區域合作介面的樣板被看見；三是中國主場外交從北京、上海、杭州，進一步擴展到「國家辦會、香港承事、灣區協同」的新形態。

從參與者到承辦者，從連絡人到增值人，從被世界質疑到讓財長們親自走來——香港這一仗，打的不僅是會務，更是信心。香江潮起，不是修辭；它是離岸人民幣的潮、創科資本的潮、青年人才的潮、亞太共同繁榮的潮。

世界越是碎片化，越需要一個不站隊卻懂兩邊、不封閉卻講安全、不空談卻能落地的香港。APEC財長會告訴亞太：這樣的香港，回來了；這樣的香港，國家用得上；這樣的香港，亞太離不開。願維港燈火，不止照亮一場會議；願香江潮聲，匯進亞太共同繁榮的海。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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