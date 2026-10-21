朱庭萱｜說好城市故事　且看寵物友善

來稿作者：朱庭萱



說好中國故事，從來不只是把國家成就講得更響亮，也不只是把「統一」「發展」「命運共同體」這些宏大敘事反覆強調。真正能讓外界記住一個國家、理解一個國家，往往不是高樓大廈、航天科技或經濟數據，而是人們每天走在街上、住在城市裡、接觸彼此時所感受到的文明程度。當一個國家努力向世界展示自信、秩序與現代化的同時，如果某些地方卻出現與文明背道而馳的治理方式，那麼再宏大的宣傳也會被生活中的細節削弱，甚至反噬。



故事要說得好，不能只靠口號和包裝。世界看一個國家，不會只看它在國際舞台上怎麼發言，也會看它如何對待普通人、動物、公共空間與社會多元性。若一座城市在管理上選擇以簡化、粗暴、排斥的方式處理問題，即使初衷是維持秩序，最終呈現出來的仍可能是文明感的下降。

最近關於部分中國城市養犬管理的討論，就清楚反映出這個矛盾。當城市像杭州政府般以「限狗令」，或像浙江台州小區突發性「暴力強搶捉狗行動」去處理寵物問題時，表面上看似是在維持社區安全，實際上卻暴露出治理思維的粗糙。狗不是單純的公共管理對象，而是許多家庭情感支柱。對飼主來說，牠們不是可隨意處置的「物件」，而是生活中的陪伴者。當治理方式缺乏程序正義、缺乏溝通、缺乏緩衝與善後安排時，社會感受到的不只是政策不便，而是一種對生命的輕視。

文明社會之所以被稱為文明，不在於它能不能強力管控，而在於它是否懂得在秩序與人性之間找到平衡。最近，一個在中國落地生根，一直說好中國故事的法國人也忍不住拍片對「杭州限狗令」吐糟！杭州大城區禁止大狗外出、小狗也只可晚上外出......這對法國這個世上數一數二寵物友善的國家來說，簡直是文明大倒退。她更諷刺地問：「有沒有一個不給吐口水的人出門的城市？」一個沒有顧全大局的城市政策，是否會引起社會反噬？影響中國國際形象？

很多人談中國故事，喜歡從宏觀出發，講科技突破、基建奇蹟、經濟總量、國際影響力，這些當然重要，也值得被看見。然而，如果要讓故事真正走進人心，最終還是要回到「人」本身。人怎麼生活，城市怎麼對待弱勢群體，公共政策如何照顧多元需求，這些才是最能被普通世界讀懂的語言。世界不會因為你自稱強大就自動心服口服，世界只會在你展現出尊重、包容、細緻與可信賴時，慢慢建立真正的好感。

這也是為什麼「軟文化」工程如此重要。娛樂、影視、音樂、旅遊、動物保護、環境治理，這些看似瑣碎的領域，其實是國際形象最敏感的觸角。當一部影視作品被喜愛，當一位演員、一座城市、一種生活方式被討論，這些都在默默塑造對一個國家的好印象。相比自我感覺良好的宣傳語，這種由生活細節堆疊起來的認同便來得更自然，也更持久。

動物保護從來不只是愛心議題，它更是制度、倫理與公共治理能力的綜合體現。當社會缺乏完善的動物保護法，當虐待動物事件難以被有效追責，當管理部門對待流浪動物或寵物時依賴臨時性、運動式、情緒化的做法，整體社會對「生命」的態度就會被外界看得一清二楚。今天人們批評的不是某一個個案本身，而是背後那種把生命分成「有用」與「沒用」的治理觀念。

世界上許多真正受尊重的城市，並不是因為它們沒有問題，而是因為它們願意承認問題、修補問題、建立規範，並且在制度中體現溫度。

台灣也是個對寵物友善的地方，台灣獸醫更出名細心盡責；再看前陣子「武安侯」張凌赫如何靠娛樂去俘虜台灣群眾的心；那些拯救動物的影片一直都得到最多點讚⋯這類軟實力，不是比不斷宣揚國家有多強大更容易切入嗎？就效法K-Pop文化去令世界關注喜愛、再用動物友善環境保護去感動人心，不是比用張揚軍事實力更能「統一民心」嗎？

所以，說好中國故事的方向，應該是把國家的強大與文明並行書寫。科技、國防、經濟、國際地位，這些是骨架；而法治、公共倫理、動物友善、文化包容、城市溫度，才是血肉。只有當骨架與血肉同時成立，一個國家的故事才會完整，才會動人，才不會在某些令人失望的城市政策中被輕易削弱。真正有力量的國家，不是只會向世界證明自己很強，而是能讓世界看見：它不但強大，而且值得尊重。

作者朱庭萱是飲食作家。



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