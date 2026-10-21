區議會議員．張美雄｜以APEC為契機　打通青年對接世界「新渠道」

來稿作者：張美雄



第33屆亞太經合組織（APEC）財政部長會10月20至21日在香港舉行，由國家財政部主辦、特區政府承辦，超過500名財政部長或其代表團來港。這是香港首次承辦APEC財長會。會議聚焦四項重點議題：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展，以及促進APEC青年財經人才交流合作。



中央將財長會放在香港，既是對香港國際金融中心地位的肯定，也讓「國家所需」與「香港所長」在此深度交匯。香港外貿總值87%與APEC成員往來，經濟命脈與亞太深度綁定，這是財長會落戶香港的堅實基礎。與會的各經濟體代表在香港實地接觸到的，正是香港作為「超級聯繫人」與「超級增值人」的專業價值。



西貢區議員張美雄。（夏家朗攝）

四項議題中，前三項是財長與財長之間的宏觀政策對接；第四項「促進APEC青年財經人才交流合作」直接關係到香港青年企業家能否參與其中，也關係到香港的專業優勢能否傳承到年輕一代手上。制度優勢要讓青年企業家用得上，對接世界的渠道才算真正打通。

為讓盛會成果切實落地，筆者認為特區政府與社會各界未來可從以下兩方面重點推動，主動打通這條「新渠道」：

第一，在政策層面建立長效機制。 特區政府現時正全力落實首個五年規劃，其中以「內聯外通」為主軸。國際青年財經交流與這個主軸方向高度一致，建議政府在下一年度施政工作中，將「國際青年財經人才培育與交流」列為具體執行項目，指定統籌部門，設定年度目標與追蹤機制，推動青年國際交流常態化。

第二，在平台層面打破資訊壁壘。建議在現有青年發展平台上增設APEC等國際組織青年項目的資訊專區，集中公布項目時間、參與方式、推薦機構等資訊。青年企業家需要的就是一條查得到、問得到、跟得上的路徑，讓資訊集中了，參與門檻自然降低，交流渠道才能真正打通青年群體。

與此同時，青年團體與商會可以做好配合角色：一方面將財長會聯合聲明中關於數字基礎設施融資、普惠金融、綠色金融創新的專業條款，整理成青年企業家看得懂的政策指引；另一方面，可利用協會網絡將APEC相關項目及大灣區對接機遇推送給青年，引導青年企業家將自身的金融科技與綠色技術產品，對接至APEC所倡導的應用場景中。政府搭台、民間配合，這條連結亞太市場的渠道才能真正通暢。

雖然APEC財長會只有兩天，但它開啟的對接渠道應該長久延續。香港應藉此契機，宣介北部都會區建設及金融創新成果，吸引區域投資，拓寬國際朋友圈，切實將「國際關注度」轉化為「實質合作力」。當對接世界的渠道打通了，香港青年企業家面前自然就是廣闊的亞太市場與國家發展大局。期望未來青年能用好這條新渠道，讓香港在鞏固提升國際金融中心地位、推動由治及興的新征程上，注入源源不絕的青春力量。

作者張美雄是西貢區議員，大灣區青年企業家協會副會長。



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