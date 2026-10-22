來稿｜南京留學生上歷史課披日軍旗　同胞苦難豈能成為流量道具！

來稿作者：區漢宗



一名來自江蘇南京的24歲中國留學生，在莫斯科國立大學亞非歷史課堂上把侵華日軍軍帽擺在桌上、把日本軍國主義「旭日旗」披在身上；被同學制止後先戴墨鏡、口罩敷衍道歉，說「只是展示歷史知識、喜歡日本歷史文化」，後來又摘下墨鏡在走廊鞠躬，卻仍換不回一句「接受」。輿論不買帳，不是網民太兇，而是這件事從地點、身份、符號到後續言行，每一層都戳在中國人最不能含糊的歷史神經上。



把祖輩血痕當cosplay背景布

南京是什麼地方？是侵華日軍南京大屠殺30萬同胞埋骨之城。一個南京人，跑到外國大學歷史課堂裏，把那面代表屠城者、慰安婦制度、細菌戰和太平洋侵略的旗子披在肩上，還擺出舊日軍軍帽——這不是「亞非史課堂道具」，這是把祖輩受難的血痕當成cosplay背景布。說「老師講明治維新所以我展示一下」，更經不起推敲：明治維新可以講《五條誓文》、講殖產興業、講脫亞入歐、講憲法與軍閥抬頭，但課堂不是軍國主義櫥窗，不需要真人披旗、擺軍帽來「輔助教學」。真懂歷史的人，只會更知道這面旗在東亞意味着什麼。

更刺眼的是他前後的態度。第一次道歉，墨鏡加口罩，像怕被認出來，也像「先發個視頻壓熱度」；辯解裏還夾着「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」「我喜歡日本歷史」這類話，既不交旗也不銷毀，等於明說：我知道你們生氣，但我捨不得這身行頭。第二次露臉鞠躬，看起來「誠懇了」，可結合網傳資訊——微信簽名用日軍江田島海軍兵學校校歌歌詞、頭像是日式傳統服飾、曾被指謊稱自己是日本人、用侮辱性日語罵中國同學、預科期間向俄國老師講「台獨」、10月7日還帶過「台獨」旗幟——就很難再把這次露臉當成「醒悟」，而更像危機公關：怕開除、怕遣返、怕國內輿論追到老家。

這也是為什麼很多人說：「他不是知道自己錯了，只是害怕了。」真正的認錯，不只是摘墨鏡、鞠個躬，而是能說清錯在哪：錯在把軍國主義符號帶進課堂，錯在南京人披旭日旗是對家鄉死難者的背叛，錯在「台獨」言論觸碰國家主權紅線，錯在長期把「精日」當人設、把同胞當可以辱駡的外人。

警惕留學生歷史認知空心化

這件事也不能簡單歸成「一個瘋網友的個人怪癖」。它露出幾重真問題。

第一，海外留學生群體裏，「精日」「哈日無底線」和「歷史認知空心化」並非孤例。喜歡日本動漫、日語、建築、茶道都沒問題；但把日軍校歌當個性簽名、把旭日旗當潮物、把「台獨」旗當政治噱頭，就已經跨過文化喜好，變成價值站隊。文化親近不等於歷史失憶，更不等於可以為軍國主義美學背書。

第二，課堂是教學場所，不是個人政治劇場。無論在莫斯科、東京還是北京，拿侵略符號去「炸場」，本質都是用別人祖先的苦難給自己漲流量。中國留學生憤而制止、學聯對接校方、匯報使館教育處，是對的：不是「小粉紅上綱上線」，而是校園裏本就該有這條線——你可以學術上研究軍國主義，但不能生活上扮演軍國主義、還逼同學嚥下去。

第三，校方處理必須看得見。據內媒引述，莫大歷史系校方已口頭承諾開除並遣返，校方也說啟動調查、近期公佈結果。這種事最怕「口頭嚴懲、最後輕放」。如果最後以「文化差異」「學生年輕」輕輕滑過去，那才是對在莫大讀書的絕大多數自重中國留學生的二次傷害。他們沒披旗，卻要替一個人背「中國留學生是不是都這樣」的凝視；南京人更冤：30萬亡魂的城，出了這麼一個，不是南京的恥，是個別人的臭。

「研究日本」和「精日」的邊界

還要說清楚：「精日」和「研究日本」是兩件事。歷史系學生讀《日本外交史》、讀陸軍省檔案、讀滿鐵資料，越多越好；但讀日軍校歌和披日軍旗之間，差着一條人倫的河。學者可以把旭日旗放進課件講「符號如何被侵略機器神聖化」，但沒人會把旗子披自己身上說「帥」。陳同學若真喜歡日本史，該去讀和辻哲郎、丸山真男、井上清，而不是把江田島校歌當朋友圈簽名——那是軍國主義育苗班的調子，不是日本文明的全部。

至於「台獨」那部分，更沒討論空間。中國人不管在南京、莫斯科、紐約還是台灣，底線只有一句：台灣是中國領土，說「台獨」就是碰國家紅線。一個留學生跑去向俄國老師表忠「台灣獨立」，再回頭對大陸同學用日語罵人，這種做派不是「自由表達」，是投機。在俄語環境藉反中換稀奇，在華人圈又用日語製造優越感。骨頭裏沒有根，才需要靠旗子和帽子撐人設。

所以網民不接受他那句「我錯了」，並不過分。公眾要的不是他哭，而是要他講明白：你認不認南京大屠殺？認不認旭日旗是侵略符號？認不認「台獨」是分裂？認不認過去辱罵同胞是卑劣？

旭日旗不是潮牌，日軍帽不是道具，台灣不是國家，南京不是背景板。留學生走出去，代表的是自己，也背着故鄉的名字。你可以愛別國文化，但別把屠城者的旗，披在南京的骨血上。這一步跨出去，就不是年輕不懂事能洗的；這一步退回來，也必須先跪着的，不是鏡頭前，是歷史前。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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