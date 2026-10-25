來稿｜從北都建校到學額擴容　如何重構未來十年高端人才庫？

來稿作者：劉兆光



隨着全球政經格局深度調整，香港的核心競爭力正迎來關鍵轉型期。特區政府在《施政報告》與《第一個五年規劃》中展現前瞻性的管治魄力，將戰略核心精準鎖定於打造國際高端人才集聚高地，不僅深化「搶人才、留人才」的政策紅利，更透過推展「留學香港」品牌，全面鞏固教育國際化與多元化的獨特優勢。



加速擴容打造人才高地

探討未來十年的教育版圖，須從客觀數據出發。2025／26學年就讀國際學校的學生約佔全港中小學生總數6.7%，雖然本地課程仍屬主流，但此數字未涵蓋在直資或私立學校修讀國際課程的龐大群體。更值得注意的是，國際學校使用率在三年間由90.4%攀升至92.4%，本地學生比例亦由兩成四升至約三成四，反映本地與非本地家庭對國際課程的需求同步上揚。為回應此趨勢，政府將批出北部都會區或其他地區用地發展國際學校，並持續推進「直資擴容」計劃，為雙軌教育格局注入動能。

在高等教育銜接上，政府的新舉措為大專生源結構定下國際化基調。由2026／27學年起，資助專上院校招收非本地生的自費學額上限，將由本地學額的40%增至50%，資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限亦由100%提升至120%。此外，「一帶一路獎學金」名額將由2027／28學年起增加至每年200個；而「香港博士研究生獎學金計劃」名額亦會由該學年起逐步增加，至2029／30學年全面提升至550個。這一系列量化指標的顯著提升，意味着具國際視野與國際課程背景的青年比例將爆發性增長，為勞動市場提前鎖定龐大的全球精英儲備。

在高速擴張的同時，資源優化與風險防範同樣不可或缺。面對本地學童人口的結構性變化，政府將於2026／27學年推出公帑資助學校「匯流升級計劃」，鼓勵中小學由被動合併轉為「強強合併」，發揮「一加一大於二」的整併效果，並優化與人口變化相符的教育資源配置機制。同時，政府會協助直資學校制定學生住宿設施營運實務守則，配合非本地生擴容需求，展現推動擴張的同時嚴格把控資源效益與管理質素的管治智慧。

雙軌教育支撐產業轉型

在雙軌教育生態下，國際課程學生和DSE學生將展現和而不同的互補優勢，優化十年後的勞動市場結構。DSE學生基礎知識紮實、抗壓韌性強，在繁體中文及廣東話深度交流方面保持無可取代的優勢，將繼續成為支撐香港醫療體系、公務員團隊、專業服務的中流砥柱。國際課程學生擅長探究式學習、跨文化溝通與批判性思維。針對社會關注的「兩文三語」，隨着內地專才家庭湧入，國際課程學生的普通話與中文書寫能力將達極高水平，配合頂尖英語能力，對接跨國企業與內地市場游刃有餘，將成為推動香港發展「新質生產力」，助力綠色金融、人工智能、跨國創科企業及國際法律仲裁等需要高度跨文化交際與創新思維的板塊。這種教育生態的雙軌化，將兩種人才匯聚，有效提供香港產業轉型中的高端勞動力。

特區政府透過施政報告及五年規劃展現的教育施政方向，佈局宏大且環環相扣，透過擴展國際學校用地、放寬非本地生名額，精準回應全球搶人才的白熱化競爭。只要香港持續深化國際與本地雙軌並行的學制優勢，並將教育與人才一體化的空間發展格局落到實處，必能為國家培育出具全球競爭力的世界級人才庫，奠定未來十年的勞動力優勢。

作者劉兆光是產業測量師，香港新方向成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

