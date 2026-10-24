來稿｜商界出資民間發力　「幸匯」打破一次性派錢的扶貧思維

來稿作者：劉建誠博士



一個家庭的困難，很多時候不只表現為收入不足。劏房住戶可能面對居住環境和子女照顧壓力；單親家長要兼顧生計與親職；全長者住戶和照顧者亦常缺乏資訊、健康支援和喘息空間。政府今年10月20日推出「幸匯」香港——社福項目配對平台，嘗試把商界資源和民間服務創意連接起來，為這些具體處境尋找更貼近需要的解決方法。方向值得肯定，因為精準扶助不僅要有資源，更要讓資源到達真正需要的人手中。



突破派錢思維促成跨界配對

這項政策的特別之處，在於政府不再只扮演撥款者或服務提供者，而是成為協作的橋樑。平台由精準扶貧委員會設立，先訂定目標群組和主題，再促成資助方與社福機構、社會企業配對。合作由雙方自願商議，資金直接由資助方撥予倡議機構，政府平台並不轉撥資金。這種安排可望減少社福機構逐一尋找贊助的成本，也讓商界、家族辦公室和慈善基金較容易接觸具服務經驗和明確對象的項目。

首輪配對聚焦劏房住戶、單親住戶、全長者住戶及照顧者，並涵蓋喘息服務、情緒及健康支援、家居安全、育兒、營養膳食、數碼共融、樂齡科技等九個主題。可取之處是沒有把扶貧窄化為一次性金錢援助。喘息服務可協助照顧者維持家庭運作；數碼支援可為獨居長者連接資訊和服務；家居安全、膳食和子女照顧，亦直接關乎劏房家庭的生活質素。

成效指標不能只看服務人次

平台能否成功，關鍵不只在於促成多少配對，更在於怎樣定義「配得好」。政府應交代甄選準則：項目有否地區需求證據、能否接觸較少主動求助的家庭、服務是否易於使用、團隊是否具備能力，以及成效如何衡量。入選機構會與資助方交流並完善建議書，過程若能保留專業自主、以受助者需要為先，便可避免服務方向只追隨最容易吸引贊助的包裝。

社福項目的成效不能只以服務人次計算，還要看家庭處境有否改善。育兒支援可觀察照顧壓力和家長就業的轉變；家居安全項目可評估風險有否降低；照顧者服務則應聆聽參加者的身心狀況和支援網絡是否改善。政府早前的精準扶貧成果報告，已嘗試以關鍵績效指標和受惠者感受檢視項目，例如逾97%在校課後託管服務家長表示計劃減輕經濟壓力及改善親子關係。「幸匯」可延續這種以結果為本、但不忽略人的經驗的評估方法。

兼顧資訊透明與受助者尊嚴

資金直接撥付有助加快合作，但也更需要保障透明度和服務持續性。建議平台在尊重捐助者與機構自主的前提下，定期公布不涉個人私隱的聚合資料，例如申請和配對數目、受惠群組分布、資助年期、項目進度及主要成果。公開資訊既能讓社會了解資源有否覆蓋不同需要，也可讓其他機構從成功經驗中學習。對弱勢家庭而言，私隱保護和受助尊嚴同樣重要，成果分享不應變成要求服務使用者反覆展示困境的代價。

另一個須及早處理的問題，是服務不能在資助期屆滿後突然中斷。創新試點值得支持，但若項目證明有效，平台和資助方應在起步時便討論延續、擴展或轉介安排。私人資源可以補足公共服務的彈性和創新空間，卻不應取代政府對基本社福保障的承擔。政府在教育、醫療衞生及社會福利的經常開支仍是扶助市民的安全網；配對平台的角色，應是把這張網織得更細緻、更能回應個別家庭的需要。

串聯基層網絡構建長效力量

平台也不宜成為孤立的新項目。施政報告已提出推進社區客廳、社區照顧者飯堂、流動服務和社福數據整合等措施。「幸匯」若能與地區服務網絡、學校、社區客廳、照顧者支援及相關公共服務建立雙向轉介，便可避免重複投放，亦能讓一個家庭在不同需要浮現時獲得連貫支援。社福機構最珍貴的價值，不只是完成一項活動，而是能夠在日常接觸中及早發現問題，協助家庭找到下一個可用的服務。

首輪申請接受既有項目、衍生計劃和嶄新項目，並為慈善機構、具經驗社企和社署津助機構設立基本門檻。下一步可向規模較小、深耕地區的團體提供申請說明和項目設計支援，避免好點子因行政能力有限而失去參與機會。

扶貧從來不是單一部門或單一資助可以完成的工作。「幸匯」的推出是一個值得支持的新嘗試：政府訂立公共目標和基本規則，商界提供資源與管理經驗，民間機構發揮對社區的理解與服務創意。只要平台以需要為本、配對過程透明、服務講求延續，並以受惠者的實際改善作為最終標準，這份善意便不會停留在一次資助，而能成為讓弱勢家庭更有選擇、更有支援的長效力量。

作者劉建誠是公共行政學榮譽博士。



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